akcióChicagoösszecsapásmigráns

Migrációs feszültség az USA-ban: Chicagóban erőszakba fordult a tüntetés

Őrizetbe vettek csaknem két tucat tüntetőt Chicagóban pénteken, miután az amerikai szövetségi bevándorlási hatóság létesítményénél tartott tiltakozó akció során összecsaptak a rendőrökkel.

Magyar Nemzet
2025. 11. 15. 1:02
Rendőrök vonultak ki a helyszín biztosítására, miközben az Egyesült Államok Bevándorlási és Vámhivatalának (ICE) ügynökei műveletet hajtottak végre Chicago Little Village nevű városrészében Fotó: JACEK BOCZARSKI Forrás: ANADOLU
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az amerikai kormányzat és a hatóságok illegális bevándorlókkal szembeni fellépése ellen a becslések szerint 200-300 fős tiltakozó tömeg gyűlt össze Broadview elővárosban a Bevándorlási és Vámügyi Hivatal (Immigration and Customs Enforcement - ICE) központi kirendeltségénél, ahol az őrizetbe vett illegális bevándorlókat is őrzik.

Az Egyesült Államok Bevándorlási és Vámhivatala (ICE) ügynökei műveletet hajtanak végre Chicago Little Village nevű városrészében
Az Egyesült Államok Bevándorlási és Vámügyi Hivatala (ICE) ügynökei műveletet hajtanak végre Chicago Little Village nevű városrészében (Fotó: JACEK BOCZARSKI / ANADOLU)

A tüntetés erőszakossá váló hangadói összecsaptak a szövetségi hatóság embereivel és Illinois állam kirendelt rendőreivel, akik a rendbontókat megbilincselve előállították. Rendőrségi források szerint 12 férfit és 9 nőt vettek őrizetbe a bevándorlási hatóság létesítményében. 

Az incidens azután robbant ki, hogy egy szövetségi bíró 13 korábban letartóztatott illegális bevándorló szabadlábra helyezéséről hozott határozatot, valamint 600 ember esetében óvadék ellenében írta elő a házi őrizetbe helyezést.

 

A bíró szerint a bevándorlási hatóság átfogó akciója – a Midway Blitz művelet – során törvénytelen módon vettek őrizetbe az Egyesült Államokban jogosulatlanul tartózkodó bevándorlókat. A hatósági művelet kimondott célja, hogy az illegális bevándorlók közül a bűncselekmény elkövetésével összefüggésbe hozott, vádeljárás alatt álló vagy már elítélt személyeket vegyék kitoloncolási őrizetbe. Aktivistacsoportok hetek óta tüntetnek a broadview-i bevándorlási központ előtt, a tiltakozások – az elmúlt hetek tapasztalatai alapján – péntekenként és hétvégenként hevesebbé válnak.

Borítókép: Rendőrök vonultak ki a helyszín biztosítására, miközben az Egyesült Államok Bevándorlási és Vámügyi Hivatalának (ICE) ügynökei műveletet hajtottak végre Chicago Little Village nevű városrészében (Fotó: AFP)

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Horváth József
idezojelekAngelina Jolie

Angelina Jolie Ukrajnában jóemberkedik

Horváth József avatarja

A PR-akciók fölött már eljárt az idő, pont az ellenkezőjét érik el a szimpátiakeltésnek.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu