Migrációs feszültség az USA-ban: Chicagóban erőszakba fordult a tüntetés

Az amerikai kormányzat és a hatóságok illegális bevándorlókkal szembeni fellépése ellen a becslések szerint 200-300 fős tiltakozó tömeg gyűlt össze Broadview elővárosban a Bevándorlási és Vámügyi Hivatal (Immigration and Customs Enforcement - ICE) központi kirendeltségénél, ahol az őrizetbe vett illegális bevándorlókat is őrzik.

Az Egyesült Államok Bevándorlási és Vámügyi Hivatala (ICE) ügynökei műveletet hajtanak végre Chicago Little Village nevű városrészében (Fotó: JACEK BOCZARSKI / ANADOLU)

A tüntetés erőszakossá váló hangadói összecsaptak a szövetségi hatóság embereivel és Illinois állam kirendelt rendőreivel, akik a rendbontókat megbilincselve előállították. Rendőrségi források szerint 12 férfit és 9 nőt vettek őrizetbe a bevándorlási hatóság létesítményében.