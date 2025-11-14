Európai UnióPetra StegerOrbán Viktormigráns

„Ausztriának Orbán Viktor példáját kellene követni”

Az Európai Parlamentben élesen bírálta az EU új menekültügyi és migrációs jelentését Petra Steger osztrák képviselő, aki szerint Brüsszel kényszerelosztást és súlyos pénzbüntetéseket kényszerítene Ausztriára. Steger a vita során Orbán Viktor kiállását is példaként említette, kifogásolva, hogy az osztrák kormány szerinte nem védi a saját érdekeit, hanem enged Brüsszel akaratának.

Magyar Nemzet
2025. 11. 14. 10:43
Európai Parlament Fotó: NICOLAS TUCAT Forrás: AFP
– Az EU bemutatta az új menekültügyi és migrációs jelentését, és ismét bebizonyította, hogy teljes egészében kudarcot vall. Továbbra sincs szó a vonzó tényezők megszüntetéséről, továbbra sincs szó a visszatelepítésről vagy a hatékony külső határvédelemről. Ehelyett Ausztria számára a jövőben már csak két lehetőség marad: kényszerelosztás vagy többmilliós büntetések, húszezer euró minden egyes elutasított migráns után – mondta el az osztrák európai parlamenti képviselő a beszédében az Európai Parlamentben.

Petra STEGER during a meeting of Committee on Civil Liberties and Justice and Home Affairs at the European Parliament an institution of the European Union in Brussels in Belgium on 18th February 2025. (Photo by Martin Bertrand / Hans Lucas via AFP)
Petra Steger osztrák európai parlamenti képviselő. Fotó: Hans Lucas

– Ha egy ország túlterhelt, vannak ugyan kivételek, de hogy egy ország túlterhelt-e, azt nem Ausztria dönti el, hanem az Európai Unió – mégpedig éppen ezzel a jelentéssel – mondta el a képviselő, majd kiemelte:

Mit tesz az osztrák szövetségi kormány? Kiáll a saját lakosságáért? Úgy lép fel, mint Orbán Viktor, és mondja azt: nem, nem vagyunk hajlandók akár egyetlen további migránst befogadni vagy akár egyetlen további centet fizetni? Természetesen nem, inkább könyörögni megy.

Hozzátette:

Mégpedig az ÖVP az ÖVP-hez megy könyörögni. A »menekültügyi katasztrófa Karner« könyörög a »költségvetési katasztrófa Brunnernek«, hogy nem kaphatnánk-e mégis kivételt ebből a kényszerelosztásból, hogy a második köztársaság legnagyobb pénzügyi katasztrófája közepette ne kelljen még többet befogadnunk és fizetnünk.

Végül elmondta:

Először eladni a szuverenitásunkat a migráció kérdésében, majd könyörögni menni. Köszönjük, ÖVP, ismét bebizonyítják és megmutatják, hogy az osztrák lakosság biztonsága teljesen közömbös önöknek, és csak az számít, amit Brüsszel akar.

 

Borítókép: Európai Parlament (Fotó: AFP)

