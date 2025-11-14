„Ausztriának Orbán Viktor példáját kellene követni”

– Az EU bemutatta az új menekültügyi és migrációs jelentését, és ismét bebizonyította, hogy teljes egészében kudarcot vall. Továbbra sincs szó a vonzó tényezők megszüntetéséről, továbbra sincs szó a visszatelepítésről vagy a hatékony külső határvédelemről. Ehelyett Ausztria számára a jövőben már csak két lehetőség marad: kényszerelosztás vagy többmilliós büntetések, húszezer euró minden egyes elutasított migráns után – mondta el az osztrák európai parlamenti képviselő a beszédében az Európai Parlamentben.

Petra Steger osztrák európai parlamenti képviselő. Fotó: Hans Lucas