Egyre mélyebb válságban az uniós migrációs politika

A legfőbb vitapont az úgynevezett szolidaritási mechanizmus, amely kötelezné az országokat, hogy vagy fogadjanak be meghatározott számú menedékkérőt, vagy pénzügyi hozzájárulással váltsák ki a kvótát.

A déli, migrációval közvetlenül érintett országok – elsősorban Spanyolország, Olaszország és Görögország – arányos teherviselést követelnek, mondván, hogy az elmúlt években aránytalanul nagy terhet viseltek. Ezzel szemben a közép- és észak-európai országok – köztük Magyarország, Lengyelország, Finnország és Svédország – elutasítják a kötelező áttelepítést, és inkább pénzügyi hozzájárulást vállalnának – írja a Századvég.

Magyarország és Lengyelország továbbra is következetesen a migráció megállítása és a határok védelme mellett érvel, nem pedig a menedékkérők áthelyezése mellett. Ezt az álláspontot egyre több északi tagállam is osztja, mivel az ukrajnai háború és az afrikai, közel-keleti bevándorlási hullám következtében saját befogadórendszereik is a végletekig leterheltek.

A skandináv országok például korábban a nyitott bevándorláspolitika hívei voltak, mára azonban a gazdasági válság, az integrációs nehézségek és az ukrán menekültek beáramlása miatt egyre inkább a szigorítás felé mozdultak el.