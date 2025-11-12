migrációs paktumEurópai BizottságEurópai UnióMagyarország

Egyre mélyebb válságban az uniós migrációs politika

Az Európai Bizottság kénytelen volt elhalasztani első migrációs és menekültügyi jelentésének közzétételét, miután az uniós tagállamok között mély megosztottság alakult ki a menedékkérők elosztásáról és a migrációs költségek viseléséről. A déli országok a közös teherviselést sürgetik, míg Közép- és Észak-Európa – köztük Magyarország és Lengyelország – elutasítja a kötelező kvótát. A háború, az infláció és a fokozódó bevándorlási nyomás közepette Brüsszel egyre kevésbé képes egységes választ adni a kontinens legégetőbb kihívására: hogyan kezelje a migrációt úgy, hogy közben ne omoljon össze az európai szolidaritás – írja a Századvég elemzésében.

Magyar Nemzet
2025. 11. 12. 12:25
Csónakkal érkező migránsok
Csónakkal érkező migránsok Fotó: ANNE CHAON Forrás: AFP
Az Európai Bizottság nem tudta határidőre, október 15-én kiadni első éves migrációs és menekültügyi jelentését, amelyet az új migrációs paktum kötelezővé tesz számára. A dokumentum késése mögött hivatalosan technikai egyeztetések és „finomhangolás” állnak, ám valójában mély politikai ellentétek bénítják a folyamatot: az uniós tagállamok továbbra sem tudnak megegyezni abban, hogyan osszák meg a menedékkérők befogadásának felelősségét és a migrációs költségeket – írja a Századvég elemzésében. 

Ursula von der Leyen ugyan hangsúlyozta, hogy dolgoznak a migrációs paktum végrehajtásán, de konkrét megoldásokat nem mutatott be (Fotó: JONATHAN NACKSTRAND / AFP)
Ursula von der Leyen ugyan hangsúlyozta, hogy dolgoznak a migrációs paktum végrehajtásán, de konkrét megoldásokat nem mutatott be (Fotó: JONATHAN NACKSTRAND / AFP)

A legfőbb vitapont az úgynevezett szolidaritási mechanizmus, amely kötelezné az országokat, hogy vagy fogadjanak be meghatározott számú menedékkérőt, vagy pénzügyi hozzájárulással váltsák ki a kvótát.

 A déli, migrációval közvetlenül érintett országok – elsősorban Spanyolország, Olaszország és Görögország – arányos teherviselést követelnek, mondván, hogy az elmúlt években aránytalanul nagy terhet viseltek. Ezzel szemben a közép- és észak-európai országok – köztük Magyarország, Lengyelország, Finnország és Svédország – elutasítják a kötelező áttelepítést, és inkább pénzügyi hozzájárulást vállalnának – írja a Századvég.

Magyarország és Lengyelország továbbra is következetesen a migráció megállítása és a határok védelme mellett érvel, nem pedig a menedékkérők áthelyezése mellett. Ezt az álláspontot egyre több északi tagállam is osztja, mivel az ukrajnai háború és az afrikai, közel-keleti bevándorlási hullám következtében saját befogadórendszereik is a végletekig leterheltek. 

A skandináv országok például korábban a nyitott bevándorláspolitika hívei voltak, mára azonban a gazdasági válság, az integrációs nehézségek és az ukrán menekültek beáramlása miatt egyre inkább a szigorítás felé mozdultak el.

Az ukrajnai háború ráadásul teljesen új helyzetet teremtett: az EU forrásainak és politikai figyelmének nagy része a háború finanszírozására és az ukrán menekültek ellátására irányul. Több mint 1,2 millió ukrán tartózkodik jelenleg Németországban, Lengyelországban is közel egymillió, és a számuk folyamatosan növekszik. Ezzel párhuzamosan a mediterrán országok továbbra is ezreket fogadnak Afrikából és a Közel-Keletről, ami még inkább kiélezi a belső feszültségeket.

Elemzők szerint az Európai Bizottság ezért halogatta a jelentés közzétételét, mert nem akarja felszínre hozni a tagállamok közötti mély megosztottságot egy olyan időszakban, amikor az unió egysége az orosz–ukrán háború miatt amúgy is megingott. 

A bizottság elnöke, Ursula von der Leyen ugyan hangsúlyozta, hogy dolgoznak a migrációs paktum végrehajtásán, de konkrét megoldásokat nem mutatott be. Az uniós források is szűkösek: a háború, a fegyverkezés, valamint az amerikai energiaimport finanszírozása miatt Brüsszel alig tud pénzt biztosítani a migrációs kihívások kezelésére.

Mindez azt jelzi, hogy Brüsszel egyre kevésbé képes egységes migrációs politikát kialakítani. A tagállamok nemcsak a menedékkérők elosztásában, hanem a finanszírozásban és a határvédelem kérdésében is mélyen megosztottak. A háború, a gazdasági nehézségek és a politikai feszültségek együttesen aláássák az EU mozgásterét. A migrációról szóló jelentés késése így nem pusztán adminisztratív probléma, hanem annak bizonyítéka, hogy az Európai Unió egyre nehezebben tud közös választ adni a kontinens jövőjét meghatározó kihívásokra.

Borítókép: Migránsok (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

