A nemzeti kormány nem hagyja, hogy a magyarokra kényszerítsék a migrációs paktumot

Az illegális migráció brüsszeli szervezői ezért leváltanák a szuverenista magyar vezetést.

Magyar Nemzet
2025. 11. 13. 13:20
Fotó: MTI/EPA/BELTA/Leanyid Scseglov
Brüsszel bírságolja Magyarországot, mert erős határvédelme van, de ez nem meglepő – mondta el Gulyás Gergely a Kormányinfón amikor az Orbán–Trump-találkozóval kapcsolatban felmerült az illegális migráció témája.

Bruzgi, 2021. november 12. Az Európai Unióba igyekvő migránsok a lengyel határnál, a fehéroroszországi Grodno környékén, a bruzgi határátkelő közelében 2021. november 12-én. A lengyel hatóságok becslése szerint 3-4 ezer migráns tartózkodik a fehérorosz-lengyel határ mentén, és a számuk folyamatosan gyarapodik. MTI/EPA
Fotó: MTI/EPA

Mindig is tudtuk, hogy Brüsszel az illegális migráció szervezője

– fogalmazott a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Majd kijelentette: a bírságok miatt azonban Magyarország nem fog engedni Brüsszelnek. Gulyás Gergely már szerdán Az igazság órája című műsorban is határozott álláspontot képviselt

amíg Magyarországon nemzeti, polgári kormány van, addig ide migránsok nem jönnek.

– Az egész migrációs paktumot azért utasítottuk el kezdettől fogva és nem is fogjuk végrehajtani, mert elfogadhatatlan, hogy egyes vezetők ráengedték az országukra a migránsokat, majd ezt most áthárítják ránk – magyarázta.

Magyarország migrációs problémákba való berántásának elősegítésére meg is találták az ideális jelöltet, aki szolgalelkűen végrehajtana mindent, amit csak brüsszeli főnökei kérnek tőle: ő Magyar Péter. A Tisza Párt elnöke ráadásul pártjában válogatott módon olyan emberekkel vette körbe magát, akik szintén arra vágynak, hogy a migránsok válogatás nélkül lepjék el hazánkat és láthatóan nem zavarja őket, hogy ez milyen következményekkel járna a magyar emberekre nézve.

A Tisza Párt egyik politikusa, Dávid Dóra a multikulturalizmust és a migrációt éltette, míg Magyar Péter egy másik embere, Bódis Kriszta szerint a migráció álprobléma. A nyugdíjasok megsarcolását szorgalmazó Simonovits András pedig arról értekezett, hogy ukránokat és szíreket kellene befogadni hazánkba. 

Ezután nem meglepő, hogy a Tisza Párt EP-képviselői rendre megszavazták azokat az uniós javaslatokat, amelyek a brüsszeli migrációs paktum végrehajtását segítik elő.

Azt, hogy a brüsszeli vezetés mennyire tévúton van a migráció kérdésében az is jól mutatja, hogy az amerikai elnök egyetértett Washingtonban a magyar miniszterelnökkel a bevándorlás kérdésében, és felszólította az Európai Uniót, hogy hagyjon fel Magyarország szankcionálásával a migráció kapcsán.

Nézzék, mi történt Európával az illegális bevándorlás miatt! Emberek özönlenek az öreg kontinensre, és ez kárt okoz Európának. Orbánnak igaza van, nagyon-nagyon igaza

– jelentette ki Donald Trump.


Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/EPA/BELTA/Leanyid Scseglov)

