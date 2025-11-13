A nemzeti kormány nem hagyja, hogy a magyarokra kényszerítsék a migrációs paktumot

Brüsszel bírságolja Magyarországot, mert erős határvédelme van, de ez nem meglepő – mondta el Gulyás Gergely a Kormányinfón amikor az Orbán–Trump-találkozóval kapcsolatban felmerült az illegális migráció témája.

Fotó: MTI/EPA

Mindig is tudtuk, hogy Brüsszel az illegális migráció szervezője

– fogalmazott a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Majd kijelentette: a bírságok miatt azonban Magyarország nem fog engedni Brüsszelnek. Gulyás Gergely már szerdán Az igazság órája című műsorban is határozott álláspontot képviselt:

amíg Magyarországon nemzeti, polgári kormány van, addig ide migránsok nem jönnek.

– Az egész migrációs paktumot azért utasítottuk el kezdettől fogva és nem is fogjuk végrehajtani, mert elfogadhatatlan, hogy egyes vezetők ráengedték az országukra a migránsokat, majd ezt most áthárítják ránk – magyarázta.

Magyarország migrációs problémákba való berántásának elősegítésére meg is találták az ideális jelöltet, aki szolgalelkűen végrehajtana mindent, amit csak brüsszeli főnökei kérnek tőle: ő Magyar Péter. A Tisza Párt elnöke ráadásul pártjában válogatott módon olyan emberekkel vette körbe magát, akik szintén arra vágynak, hogy a migránsok válogatás nélkül lepjék el hazánkat és láthatóan nem zavarja őket, hogy ez milyen következményekkel járna a magyar emberekre nézve.

A Tisza Párt egyik politikusa, Dávid Dóra a multikulturalizmust és a migrációt éltette, míg Magyar Péter egy másik embere, Bódis Kriszta szerint a migráció álprobléma. A nyugdíjasok megsarcolását szorgalmazó Simonovits András pedig arról értekezett, hogy ukránokat és szíreket kellene befogadni hazánkba.

Ezután nem meglepő, hogy a Tisza Párt EP-képviselői rendre megszavazták azokat az uniós javaslatokat, amelyek a brüsszeli migrációs paktum végrehajtását segítik elő.

Azt, hogy a brüsszeli vezetés mennyire tévúton van a migráció kérdésében az is jól mutatja, hogy az amerikai elnök egyetértett Washingtonban a magyar miniszterelnökkel a bevándorlás kérdésében, és felszólította az Európai Uniót, hogy hagyjon fel Magyarország szankcionálásával a migráció kapcsán.

Nézzék, mi történt Európával az illegális bevándorlás miatt! Emberek özönlenek az öreg kontinensre, és ez kárt okoz Európának. Orbánnak igaza van, nagyon-nagyon igaza

– jelentette ki Donald Trump.