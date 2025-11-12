Gulyás Gergely: Amíg Magyarországon nemzeti, polgári kormány van, addig ide migránsok nem jönnek

Az egész migrációs paktumot azért utasítottuk el kezdettől fogva és nem is fogjuk végrehajtani, mert elfogadhatatlan, hogy egyes vezetők ráengedték az országukra a migránsokat, majd ezt most áthárítják ránk. Ha mindenki megvédené a külső határait, akkor a migrációs probléma nulla lenne. De az, hogy még gesztusokat is tesznek, és ha baj van, akkor ránk hárítják a problémát, abból nem kérünk. Egyszer azért el kellene gondolkodniuk a saját felelősségükön is – reagált Gulyás Gergely az Európai Bizottság tervére, amely értelmében Magyarországnak is be kellene fogadnia migránsokat a jövő évtől.

A miniszter közölte, ezzel nincs egyedül Magyarország, a lengyeleknek is ez az álláspontja.

Halálra van ítélve ez az uniós menekültügyi megállapodás. Ha Brüsszel sikerrel járna, hogy a saját bábjait ültesse a kormányrúd mögé, akkor lesz, aki végrehajtsa. De amíg Magyarországon nemzeti, polgári kormány van, addig ide migránsok nem jönnek

– húzta alá a miniszter. Hozzáfűzte, az Európai Uniónak nincs eszköze arra, hogy ránk kényszerítse ezt a szándékát. Szerinte a Tisza szakértőjének, Kéri Lászlónak azon kijelentésére, mely szerint vissza kell kéredzkednünk Európába, a teljesen torz gondolkodás legélesebb bizonyítéka.

Tagadásban él a baloldal az Orbán–Trump találkozó után

Gulyás Gergely reagált arra is, miért próbálják a baloldalon elbagatellizálni az Orbán–Trump találkozót, és annak sikerét. – Nem lehet elvitatni, hogy ennek a találkozónak komoly, kézzel fogható eredménye volt. Nevetséges állítások hangzanak el – jegyezte meg, kiemelve, abban is biztos, ha lesz amerikai–orosz békecsúcs, akkor az Magyarországon lesz.

A pénzügyi védőpajzs kapcsán Gulyás Gergely kifejtette: a legfontosabb, hogy van egy megállapodás, pénzügyi nehézség esetében pedig az Egyesült Államok segít, de jelenleg nem szorulunk rá pillanatnyilag,

A magyar gazdaság stabil lábakon áll a háborús nehézségek ellenére is, a forint árfolyama erősödik, javul, és valamennyi politikai célunkat pénzügyi biztonság mellett el tudjuk érni

– közölte. A Tiszához igazolt Kármán Andrásról felidézték, korábban is a bankok és a multik érdekeit tartotta szem, ez pedig megegyezik a Tisza programjával és szándékaival. – Kármán András kijelentésével szemben az amerikai tárgyalás nem sérti a jegybank fügetlenségét. A magyar kormány az államot képviselte a függetlenség maximális tiszteletben tartásával – fogalmazott.

A műsorban szó volt Molnár Márk Károlyról is, aki Magyar Péter leglelkesebb támogatója volt korábban, most viszont bejelentette, hogy már nem tud azonosulni a Tiszával, és elhagyta Magyar Pétert.

Németh Balázs megjegyezte, az ugyan nem derül ki a bejegyzésből, miért távozott, de már a kemény mag is bomlásnak indult.