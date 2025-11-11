Újabb adatszivárgástól tartanak Magyar Péterék

Továbbra sem tekinthető biztonságosnak a Tisza Világ app, gyakorlatilag bármikor újabb személyes adatok jelenhetnek meg az interneten – mondta el a Magyar Nemzetnek egy, a párt elnökségének dolgozó informátor.

(Forrás: Facebook)

Kiemelte: hiába minden erőfeszítés, nem lehet 100 százalékig biztonságosnak tekinteni az alkalmazást.

Többen is keresik az internetes fórumokon, hogy megjelennek-e új adatok, amelyek a Tisza Világból származhatnak. Gyakorlatilag egy nyitott könyv vagyunk

– emelte ki a forrás. Elárulta, mindezek ellenére a Tisza Párt csoportjaiban kamuprofilok és elkötelezett támogatók segítségével továbbra is zajlik az applikáció renoméjának támogatása, illetve folyamatosan buzdítanak az alkalmazás letöltésére.

Hiába van borzalmas állapotban a Tisza Világ, Péter továbbra sem adta fel, mindenáron oda akarja terelni az embereket, nem számít neki, hogy milyen adatok szivároghatnak még ki

– jelentette ki az informátor. Az információt alátámasztja, hogy a tiszás csoportokban rendre felbukkanó Kérdések és Válaszok kamuprofil is a Tisza Világ applikáció letöltése mellett kampányol a legutóbbi adatszivárgás óta.