Tisza VilágkamuprofilbotrányinternetMagyar Péter

Újabb adatszivárgástól tartanak Magyar Péterék

Hamarosan újabb adatszivárgás következhet a Tisza Világ applikáción keresztül, legalábbis ettől tart a Tisza Párt elnöksége. Mindeközben Magyar Péter nem hátrál meg, a suttogó propagandán keresztül továbbra is azt ajánlják, mindenki töltse le a Tisza Világ appot.

Munkatársunktól
2025. 11. 11. 5:15
A Tisza Világ applikáció (Fotó: Krisztián Máté)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Továbbra sem tekinthető biztonságosnak a Tisza Világ app, gyakorlatilag bármikor újabb személyes adatok jelenhetnek meg az interneten – mondta el a Magyar Nemzetnek egy, a párt elnökségének dolgozó informátor. 

(Forrás: Facebook)

Kiemelte: hiába minden erőfeszítés, nem lehet 100 százalékig biztonságosnak tekinteni az alkalmazást. 

Többen is keresik az internetes fórumokon, hogy megjelennek-e új adatok, amelyek a Tisza Világból származhatnak. Gyakorlatilag egy nyitott könyv vagyunk

 – emelte ki a forrás. Elárulta, mindezek ellenére a Tisza Párt csoportjaiban kamuprofilok és elkötelezett támogatók segítségével továbbra is zajlik az applikáció renoméjának támogatása, illetve folyamatosan buzdítanak az alkalmazás letöltésére. 

Hiába van borzalmas állapotban a Tisza Világ, Péter továbbra sem adta fel, mindenáron oda akarja terelni az embereket, nem számít neki, hogy milyen adatok szivároghatnak még ki

 – jelentette ki az informátor. Az információt alátámasztja, hogy a tiszás csoportokban rendre felbukkanó Kérdések és Válaszok kamuprofil is a Tisza Világ applikáció letöltése mellett kampányol a legutóbbi adatszivárgás óta.

Mint ismert, Adatok egész sorát gyűjtheti a felhasználókról a Tisza Párt mobiltelefonos alkalmazása, a Tisza világ. Ez immár azok előtt is világos lehet, akik nem olvastak utána, vagy nem regisztráltak az applikációba, a múlt hét végén ugyanis egy kétszázezer nevet tartalmazó lista került ki a világhálóra. Mint lapunk megírta: számos jel arra utal, hogy az irdatlan méretű adatbázis a Tisza világból szivároghatott ki. Az interneten fellelhető listában címadatok is szerepelnek, ezeknek pedig meg is van a maguk szerepe. Miként arra korábban a Mandiner emlékeztetett, ha a felhasználók megadják tartózkodási helyüket, a Tisza világ tájékoztatja őket a közelben lévő párteseményekről.

Koordináták a felhasználókról

A címeken kívül azonban földrajzi koordináták is láthatók a listában a legtöbb név mellett. A szélességi és a hosszúsági adatok azt a helyet jelölhetik, ahonnan az adott felhasználó annak idején regisztrált a Tisza applikációjába.

Az adatvédelmi tapasztalatok szerint a koordináták rögzítése és hosszú távú tárolása több ok miatt is veszélyt hordoz magában – különösen olyan durva adatszivárgáskor, mint ami most történhetett. Először is a földrajzi adatok alkalmasak lehetnek a felhasználók azonosítására. Különösen akkor, ha az érintett más adatai, mondjuk közösségi médiás profiljai is nyilvánosságra kerülnek. Ilyenkor az érintett élete mások előtt szinte nyitott könyvvé válhat. 

Fontos emellett, hogy a koordináták által megjelölt tartózkodási hely alapján – adott esetben – következtetni lehet az érintett életmódjára, munkarendjére és szokásaira is, ezen a ponton pedig biztonsági kockázatok merülnek fel. Az illető ugyanis csalás vagy akár betörés áldozata is lehet.

S persze politikai következményei is lehetnek. Egyrészt a rögzített és adatszivárgás nyomán utóbb nyilvánosságra került földrajzi adatok alapján következtetni lehet arra, hogy adott helyeken miként állhat támogatókkal az érintett politikai erő. De megfordítva is igaz: az adott választópolgárról is kiderül, melyik párttal szimpatizál leginkább

Ez történt eddig

Ahogy arról a Magyar Nemzet beszámolt, a múlt hét végén kétszázezer nevet és megannyi adatot tartalmazó lista szivárgott ki. Az interneten elérhető adatbázis megerősítette: bár Magyar Péterék tagadták, több ukrán szakember is részt vehetett a Tisza mobiltelefonos alkalmazásának kifejlesztésében, tesztelésében. A Tisza adatszivárgási botrányának körülményei felvetették, hogy akár több százezer magyar adatai is ukrán kézbe kerülhettek.

Az eset immár a rendőrség előtt van, az adatszivárgás ügyében ugyanis feljelentés született.

A Tisza Világ applikáció (Fotó: Krisztián Máté)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Surján László
idezojelekErdő Péter

A globalista politika vadhajtásai

Surján László avatarja

A probléma globális, a harcot is globálisan kell megvívni.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu