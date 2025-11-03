Tisza PártTisza VilágadatbázisTényi IstvánNemzeti Nyomozó Iroda

Rendőrségi vizsgálat indulhat a Tisza Párt adatszivárgási botránya ügyében

A rendőrségen tett feljelentést a Tisza Párt adatszivárgási botránya miatt Tényi István – értesült a Magyar Nemzet. Múlt héten óriási terjedelmű adatbázis került ki a világhálóra, amely a Tisza Párt kétszázezer szimpatizánsának adatait tartalmazhatja, az ügyben pedig a személyes adattal való visszaélés bűntette merülhet fel.

Munkatársunktól
2025. 11. 03. 11:52
Személyes adattal való visszaélés miatt fordult a Nemzeti Nyomozó Irodához (NNI) a Tisza Párthoz köthető adatszivárgási botrány miatt Tényi István – tudta meg a Magyar Nemzet.

Tisza Párt-botrány: Ukrajnába vezetnek a szálak. Magyar Péter itt éppen a fontos ukrán kapcsolatával, Tseber Rolanddal Forrás: Instagram

Kétszázezres lista szivároghatott ki a Tisza Világból

Ahogy arról lapunk is beszámolt, hatalmas adatbázis jelent meg a világhálón a hétvégén: csaknem kétszázezer nevet és hozzájuk tartozó megannyi más információt tartalmaz.

Több jel is arra utal, hogy a Tisza Párt hibájából, mobiltelefonos alkalmazásukból, a Tisza Világból szivárgott ki a kétszázezres lista. Egyrészt van átfedés a nagyjából húszezer nevet tartalmazó, októberben kikerült lista és a mostani tartalma között, másrészt több olyan véleményt is találtunk szakportálon és a közösségi médiában, amelyek szintén az adatok valódiságát támasztják alá.

Létező fiókok, a becenevek is egyeznek

A lista kapcsán érdemes megemlíteni egy magyar számítástechnikai szakportálon megjelent bejegyzést, amelyre a hétvégén hívták fel lapunk figyelmét. A hardverteszteket, híreket és közösségi fórumot kínáló Prohardver.hu oldalra november elsején került ki egy szöveg – ami azóta egyébként el is tűnt – ezzel a címmel: „Kiszivárgott a LeakBase fórumon a Tisza Világ 200 000 felhasználója”.

A bejegyzés írója kifejtette, hogy magát és ismerőseit is megtalálta az adatbázisban, és szerinte látszólag nem más helyekről összeszedett adatokról van szó. „A regisztráció időpontja is stimmel. […] Ezek tényleg létező fiókok, a becenevek is egyeznek” – írta, megjegyezve, a listában még az is szerepel, hogy inkognitó módban van-e a fiók.

Ukrajnában köthetett ki az adatok jó része?

A bejegyzés szerzője láthatóan elmerült az adathalmazban, leírta ugyanis, hogy az elején teszteléshez, fejlesztéshez használt fiókok, valamint belső körös szereplők, például adminok találhatók. Ide tartozik az is, hogy bár Magyar Péterék tagadják, több ukrán szakember is részt vehetett a Tisza mobiltelefonos alkalmazásának kifejlesztésében, tesztelésében. Kérdés, hogy Ukrajnában kötött-e ki sok tízezer tiszás adata.

Tényi István mindezek miatt tette meg a feljelentését a rendőrségen.

 

               
       
       
       

Belföldi híreink

Külföldi híreink

