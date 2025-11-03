Tisza VilágRadnai Márkkoordinátorok aktivistakudarcMagyar Péter

Hatalmas a felháborodás a tiszások közt Magyar Péterék bénázása, az újabb adatszivárgási botrány miatt

A Tisza Párt elnöke értesüléseink szerint nem magától döntött úgy, hogy elhagyják a Tisza Világ appot. A jelöltek, koordinátorok és az aktivisták sem voltak hajlandók használni az applikációt, mindeközben pedig minden szem Radnai Márkra szegeződik, aki Magyar Péter szerint nem tudja kezelni a helyzetet.

Munkatársunktól
2025. 11. 03. 11:04
Elhagyják a Tisza Világ applikációt, és helyette a korábbi konzultációra használt Nemzethangja.hu-t fogják használni a jelöltállítási folyamat során – jelentette be Magyar Péter, a Tisza vezetője, miután tegnap megírtuk: brutális mennyiségű adat, kétszázezer név, valamint a hozzájuk kapcsolódó felhasználónév, e-mail-cím, lakcím és telefonszám, valamint sok, más jellegű információ is kiszivárgott a Tisza Párt mobiltelefonos alkalmazásából. 
 

20251023 Budapest Nemzeti Menet Fotó: Máté Krisztián MK MW Bulvár Képen: Magyar Péter a Tisza párt elnöke,
Fotó: Máté Krisztián

Lapunk információi szerint Magyar Péter nem magától, hanem egy, a Tisza Párton belüli lázadás következményeként döntött úgy, hogy elhagyják a Tisza Világ appot. 

A jelöltek, koordinátorok és az aktivisták sem voltak hajlandóak használni az appot. Így pedig a Nemzet hangja szavazás, és az előválasztás is csúfos kudarcot vallott volna, ezért kellett tenni valamit 

– jelentette ki az informátorunk. Hozzátette, a Tisza Párt elnöksége ugyan hekkerekre akarja fogni az adatszivárgást, valójában azonban az amatőr adatvédelem volt a probléma. 

Péter az alelnökét, Radnai Márkot hibáztatja, amiért teljes kudarc a Tisza Világ app, amire gyakorlatilag a teljes pártot akarták építeni. Ez lett volna a Tisza saját Discordja, amiről soha semmi sem szivároghatott volna ki. Ennek azonban pontosan az ellenkezője történt 

– emelte ki a forrásunk. Hozzátette, az előválasztás levezénylése is komoly erőfeszítésbe telik a párt elnökségének. 

Másik helyen, ugyanakkor a korábban megismert feltételek mellett akarják megtartani az előválasztást. Vagyis három jelöltet akarnak állítani, kettő totálisan alkalmatlant, és egyet, akit Magyar Péter is támogat. Mindenki számára egyértelmű lesz, hogy kit kell kiválasztani 

– tette hozzá az informátorunk. Ezt az információt alátámasztja az egyik Tisza-sziget-koordinátor kijelentése is, a férfi ugyanis azt állította, hogy az előválasztás során mindenki tudni fogja, kire kell szavaznia. 

Szintén probléma, hogy nem sikerült a jelölteket mostanáig összekalapozni. Ugyan a Péter által referált személyek listája már összeállt, de a tölteléket, az előválasztáson is bukásra ítélt több mint 200 embert nem tudják összeszedni

– emelte ki a forrásunk. Amint arról már korábban is beszámoltunk, hatalmas adatbázis jelent meg a világhálón a hétvégén, amely kétszázezer nevet és hozzájuk tartozó megannyi más információt tartalmaz. Több jel is arra utal, hogy a Tisza Párt mobiltelefonos alkalmazásából szivárgott ki a kétszázezres lista. Egyrészt van átfedés a nagyjából húszezer nevet tartalmazó, októberben kiszivárgott lista és a mostani tartalma között, másrészt több olyan véleményt is találtunk szakportálon és a közösségi médiában, amely szintén az adatok valódiságát állítja.

Borítókép: Magyar Péter és Radnai Márk (Fotó: Máté Krisztián)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

