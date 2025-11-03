TiszaUkrajnaEurópai ParlamentbenadatbázisapplikációMagyar Péter

Ukránok fejleszthették, ukránok tesztelhették a Tisza alkalmazását és kérdés, hogy Ukrajnában kötött-e ki sok tízezer tiszás adata

Bár Magyar Péterék tagadják, több ukrán szakember is részt vehetett a Tisza mobiltelefonos alkalmazásának kifejlesztésében, tesztelésében – ez derül ki abból a horribilis terjedelmű, kétszázezer nevet tartalmazó adatbázisból, amely a múlt hét végén került ki a világhálóra, és amely a Tisza Világ applikációból szivároghatott ki. Bár Magyar Péter az eset kapcsán orosz hekkerakciót emlegetett, az elmúlt hónapok történései azt mutatják: a Tisza körül inkább az ukránok sürögnek-forognak. Olyannyira, hogy mára alaposan be is hálózták a pártot.

Munkatársunktól
2025. 11. 03. 8:49
– A Tisza Világ applikációt magyar szakemberek fejlesztették, nem adtak erre vonatkozó megbízást ukrán cégnek vagy személynek – írta október 8-án, a Tisza adatszivárgási botrányának kirobbanása után két nappal a párt válaszát idézve a HVG internetes felülete. Két nappal korábban számolt be az Index arról, hogy megközelítőleg húszezer felhasználó adata szivárgott ki az internetre a párt Tisza Világ elnevezésű telefonos alkalmazásából, amelynek kifejlesztésén ukránok is dolgozhattak.

Tisza párti idill: Magyar Péter és  ukrán kapcsolata, Tseber Roland Ivanovics (Forrás: Instagram)

A Tisza október eleji megszólalását új megvilágításba helyezi az a kétszázezer nevet tartalmazó lista, amely a múlt hét végén került nyilvánosságra. Mint lapunk megírta: számos jel arra utal, hogy az irdatlan méretű adatbázis is a Tisza Világból kerülhetett ki. Az eddigi információk és az első sajtóbéli elemzések abban jórészt egyetértenek, hogy az új lista elején a tiszás alkalmazás fejlesztésében, tesztelésében részt vevőkhöz tartozó fiókok adatai szerepelhetnek. 

Ezek között pedig – más külföldi mellett – nagyjából féltucat olyan van, amely mellé az ukrán állam azonosítóját írták és többségükhöz Ungvár nevét adtak meg ukránul. Mindez pedig azt erősíti, hogy Magyar Péterék – bár tagadták – ukránokkal is dolgoztathattak az alkalmazás kifejlesztésekor, tesztelésekor.

Magyar Péter vasárnap megszólalt az ügyben és olyan nemzetközi hekkerek támadását emlegette, akik mögött szerinte az orosz szolgálatok állnak. Közlésével a pártelnök lényegében maga igazolta az adatok valódiságát, nem manipulációt és hamisítást emlegetett, hanem támadást, azaz meglévő adatok ellopását.

A közös pont Ungvár

De kanyarodjunk vissza a most nyilvánosságra került kétszázezres listában szereplő Ungvárhoz! Az október elején kiszivárgott, közel húszezer nevet tartalmazó adatbázis szerint ugyanis az egyik admin, vagyis kezelő egy ukrán informatikai szakember, közelebbről Miroslav Tokar, aki ungvári illetőségű. A férfi – írta az Index – egy telefonos alkalmazásokat is fejlesztő cégnél dolgozik. 

A vállalatról, a PettersonAppsről itt és most elég annyi, hogy szintén ukrán, vezérigazgatója pedig Volodimir Zelenszkij támogatója, és egy civil szervezeten keresztül közreműködhet az ukrán hadsereg drónfejlesztési törekvéseiben. 

Mindezek a körülmények vetették fel, hogy akár több százezer magyar adatai is ukrán kezekbe kerülhettek.

Mindenütt kémek

Bár a Tisza igyekezett cáfolni, hogy az applikáció kifejlesztésekor alkalmazták a PettersonApps nevű céget, a párt általános ukrán kapcsolatainak letagadásával azonban próbálkozniuk is felesleges.

A Magyar Nemzet a közelmúltban számos példával mutatta be, hogy az ukránok már úgy behálózták a Tisza Pártot, hogy Magyar Péterék szinte ki se látszanak belőle. Felelevenítettük egyebek mellett az egyik legnyilvánvalóbb esetet. Azt, amikor Magyar Péter múlt nyáron az oroszok bombázta Kijevbe utazott, és útját 24 óra alatt az a Tseber Roland szervezte meg, akit tavaly ősszel kémkedés miatt kiutasítottak hazánkból és akit az ukrán hírszerző szolgálat illegális tisztjeként azonosított a magyar titkosszolgálat.

Ruszin-Szendi is megjelent

Tseber ellen egyebek mellett azután rendeltek el beutazási és itt-tartózkodási tilalmat, hogy találkozót szervezett a hazai katonai vezetés korábbi magas rangú vezetőjével fegyvergyártásban érintett szereplők és külföldi befektetők között, és egyébként is fokozta idehaza kifejtett tevékenységét. A találkozón részt vevő korábbi magas rangú magyar katonai vezető Ruszin-Szendi Romulusz volt, aki ma Magyar Péter bizalmi embere. Az egykori vezérkari főnök egyébként összekapcsolható az ukrán kémbotrány másik szereplőjével, Holló Istvánnal is. De Ruszin-Szendi volt az is, aki a NATO vezérkari főnöki ülésein nem a magyar háborúellenes kormányzati álláspontot képviselte, hanem Ukrajna-barát nézeteket hangoztatott.

Kormányváltást akarnak

Részletesen felidéztük cikkünkben azt is, hogy a Tisza az Európai Parlamentben nem egyszer az ukrán érdekek képviseletében lépett fel: Magyar Péter pártja az EP-ben minden lehetséges módon és alkalommal kiállt a háborúban álló ország anyagi és katonai támogatása mellett.

De megemlítettük azt is, hogy a magyar kormányzat idén májusi közlése szerint Ukrajna lejárató akciót indított Magyarország ellen, azért, hogy ellehetetlenítse az ukrán uniós tagságról szóló éppen akkor folyó hazai szavazási kezdeményezést. Orbán Viktor miniszterelnök akkor bejelentette: a Védelmi Tanács ülésén „az is kiderült, az ukránok az akció végrehajtása érdekében felélesztették magyarországi kapcsolataikat is, és egy magyar párt segítségével támadást indítottak a Magyar Honvédség ellen”. Mindezt bizonyosan azért, hogy megváltozzon a magyar kormány álláspontja Ukrajna gyorsított uniós csatlakozása és a háború támogatása ügyében. Mivel az Orbán-kormány mindkettőt elutasítja, kormányváltásban érdekeltek. Ezt alá is támasztják ukrán megszólalások.

 

               
       
       
       

