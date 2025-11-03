Ukránok fejleszthették, ukránok tesztelhették a Tisza alkalmazását és kérdés, hogy Ukrajnában kötött-e ki sok tízezer tiszás adata

– A Tisza Világ applikációt magyar szakemberek fejlesztették, nem adtak erre vonatkozó megbízást ukrán cégnek vagy személynek – írta október 8-án, a Tisza adatszivárgási botrányának kirobbanása után két nappal a párt válaszát idézve a HVG internetes felülete. Két nappal korábban számolt be az Index arról, hogy megközelítőleg húszezer felhasználó adata szivárgott ki az internetre a párt Tisza Világ elnevezésű telefonos alkalmazásából, amelynek kifejlesztésén ukránok is dolgozhattak.

Tisza párti idill: Magyar Péter és ukrán kapcsolata, Tseber Roland Ivanovics (Forrás: Instagram)

A Tisza október eleji megszólalását új megvilágításba helyezi az a kétszázezer nevet tartalmazó lista, amely a múlt hét végén került nyilvánosságra. Mint lapunk megírta: számos jel arra utal, hogy az irdatlan méretű adatbázis is a Tisza Világból kerülhetett ki. Az eddigi információk és az első sajtóbéli elemzések abban jórészt egyetértenek, hogy az új lista elején a tiszás alkalmazás fejlesztésében, tesztelésében részt vevőkhöz tartozó fiókok adatai szerepelhetnek.

Ezek között pedig – más külföldi mellett – nagyjából féltucat olyan van, amely mellé az ukrán állam azonosítóját írták és többségükhöz Ungvár nevét adtak meg ukránul. Mindez pedig azt erősíti, hogy Magyar Péterék – bár tagadták – ukránokkal is dolgoztathattak az alkalmazás kifejlesztésekor, tesztelésekor.

Magyar Péter vasárnap megszólalt az ügyben és olyan nemzetközi hekkerek támadását emlegette, akik mögött szerinte az orosz szolgálatok állnak. Közlésével a pártelnök lényegében maga igazolta az adatok valódiságát, nem manipulációt és hamisítást emlegetett, hanem támadást, azaz meglévő adatok ellopását.

A közös pont Ungvár

De kanyarodjunk vissza a most nyilvánosságra került kétszázezres listában szereplő Ungvárhoz! Az október elején kiszivárgott, közel húszezer nevet tartalmazó adatbázis szerint ugyanis az egyik admin, vagyis kezelő egy ukrán informatikai szakember, közelebbről Miroslav Tokar, aki ungvári illetőségű. A férfi – írta az Index – egy telefonos alkalmazásokat is fejlesztő cégnél dolgozik.

A vállalatról, a PettersonAppsről itt és most elég annyi, hogy szintén ukrán, vezérigazgatója pedig Volodimir Zelenszkij támogatója, és egy civil szervezeten keresztül közreműködhet az ukrán hadsereg drónfejlesztési törekvéseiben.

Mindezek a körülmények vetették fel, hogy akár több százezer magyar adatai is ukrán kezekbe kerülhettek.