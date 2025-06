Az ukrán titkosszolgálat beépült a Tisza Pártba (1. rész)

Az ukránpárti és így háborúpárti erők beépültek még a hadsereg legfelső szintjeire is – többek között erről is beszélt Orbán Viktor pénteken a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában. A miniszterelnök Magyar Péterék ukránpárti honvédelmi tanácsadójára, Ruszin-Szendi Romuluszra utalt, nem véletlenül. Egyre erősödik ugyanis annak a gyanúja, hogy az ukrán titkosszolgálat felhasználja a Tisza Pártot Magyarország lejáratására és arra, hogy megpróbálja elérni: az Orbán-kormány változtasson a háborút elutasító politikáján.

Magyar Péter és Ruszin-Szendi Romulusz – Fotó: Hatlaczki Balázs

Ukrán lejáratási akció

Az ukrán titkosszolgálati lejáratásról először Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője beszélt a nemzetbiztonsági bizottság február 4-i ülése után. A kormánypárti politikus elmondta, a magyar szolgálatoktól azt a tájékoztatást kapták, hogy az ukrán állam lejáratókampányt indít Orbán Viktorral szemben, melynek megfogalmazott célja a kormányfő nemzetközi megítélésének aláásása és Magyarország érdekérvényesítő képességének gyengítése.

A következő fontos mozzanat az volt, amikor Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke a honvédelmi miniszterről, Szalay-Bobrovniczky Kristófról nyilvánosságra hozott egy botrányosnak nevezett felvételt. Azon azonban semmi olyan nem hangzott el, ami leleplezésnek tekinthető. Nem véletlenül indított persze támadást Magyar a honvédelmi miniszter ellen, hiszen Szalay-Bobrovniczky nem sokkal korábban belső vizsgálatot indított a Tisza Párthoz újonnan csatlakozó, 2023-ban a pozíciójáról leváltott volt vezérkari főnök ügyében.

Súlyos megállapítások Ruszin-Szendivel kapcsolatban

A vizsgálat azóta befejeződött, abban megállapították, hogy Ruszin-Szendi Romulusz a NATO-tárgyalásokon szisztematikusan eltért a magyar kormány háborúellenes álláspontjától, és Ukrajna-barát narratívát képviselt. Az ülések után készített jelentéseit meghamisította, ezzel félrevezette a feletteseit és a kormányt. Az üléseken elhangzottak olyan kijelentései, mint a Szlava Ukrajini! (Dicsőség Ukrajnának!), a hivatalos magyar semlegességi politikával élesen szembementek. Persze a honvédelmi miniszter elleni tiszás támadással kapcsolatban az is izgalmas kérdés, egyúttal a Tisza Párt és az ukrán szolgálat összejátszását feltételezi, hogy Magyarék felvételének nyilvánosságra hozása egy nappal azelőtt történt, hogy az ukrán szolgálat két állítólagos magyar kém – egy hónappal korábbi – elfogásáról készült videót megszellőztette május 9-én az ukrán sajtóban.

Szijjártó Péter külügyminiszter gyorsan megszólalt és ukrán lejárató akcióról, propagandáról beszélt. Május 13-án, a Védelmi Tanács ülése után pedig Orbán Viktor kifejtette, hogy Magyarország ellen példátlan titkosszolgálati támadás indult.

A lebukott ellenséges hírszerzők

A magyar válasz sem sokáig váratott magára, hiszen szintén május 9-én elfogtak egy ukrán kémet, Holló Istvánt (illetve több hírszerzőt is kiutasítottak az országból), akit a bíróság le is tartóztatott és akiről még lesz szó cikksorozatunk második részében. Róla és egy másik kémről, Tseber Rolandról Kocsis Máté a nemzetbiztonsági bizottság május 20-i ülése után beszélt név szerint. Mindketten hírszerző tevékenységet folytattak Ukrajnának. Kiderült az is, hogy Tsebert már tavaly ősszel kiutasították az országból. Kocsis Máté elmondta: a magyar nemzetbiztonsági szervek már hosszú ideje megfigyelés alatt tartották Tseber Rolandot, és az ukrán hírszerző szolgálat illegális tisztjeként azonosították. A Fidesz frakcióvezetője arról is beszélt, hogy a férfi ukrán–magyar állampolgár volt 2017-ig, akkor lemondott a magyarról, bizonyára az ukrajnai politikai ambíciói miatt.

Magyar Péter utazása az ukrán kémmel

A szálak itt érnek össze, ugyanis Ruszin-Szendi az egyik kulcsszereplője az ukrán szolgálat és a Tisza Párt kapcsolatának. A volt vezérkari főnök ugyanis kapcsolatba hozható a két, a gyanú szerint Ukrajnának kémkedő férfival. Tseber neve már Kocsis Máté sajtótájékoztatója előtt felmerült a sajtóban, mint aki Magyar Péter ukrajnai utazását szervezte. A Ripost írta meg: egyre több jel mutat arra, hogy Magyar Péter utazását az ukrán titkosszolgálat szervezte meg. A hírportál emlékeztetett Magyar Péter tavaly júliusi ukrajnai túrájára, amikor éppen Tseber Rolanddal szelfizte végig az utat. Tseber volt a szervező, aki a Tisza Párt elnökének minden lépését végigkísérte és dokumentálta. A Ripost rámutatott: Tseber Roland a kárpátaljai Katonai Közigazgatás magas rangú tisztje, aki ráadásul Zelenszkij pártjának képviselője a Kárpátaljai Megyei Tanácsban.

Magyar Péter így mutatta be a férfit: „Tseber Roland magyar testvérünk, a Kárpátaljai Megyei Tanács egyik tanácsosa lesz a segítségünkre. Ő segített nekünk ilyen rövid idő alatt, 24 óra alatt megszervezni ezt az utat és ő segít majd tolmácsolni az igazgató úrral” (egy kijevi gyermekkórház vezetőjével – a szerk.) – fogalmazott a Tisza elnöke.

Megfenyegették Orbán Viktort

Tseber nem örülhetett túlságosan annak, hogy leleplezték, hiszen odáig elment, hogy megfenyegette a magyar miniszterelnököt. Az ukrán hírszerző a következőt posztolta a Facebookon: „Fidesz, ti patkányok vagytok, akiket sarokba szorítottak. És jól is tették. A következő lépés az enyém. Orbán Viktor.” Szijjártó Péter a bejegyzésre reagálva kifejtette: ezen kém- és titkosszolgálati tevékenység sorába illik az a minősíthetetlen bejegyzés, amelyet a Tisza Párt elnöke által a testvérének nevezett ukrán ember helyezett ki a közösségi médiába. Ez fenyegetés, és ezt annak megfelelően komolyan is kell kezelni. Azt én szégyennek tartom, hogy egy ilyen emberrel szorosan együttműködik az Európai Néppárt magyarországi tagpártja, a Tisza Párt és annak elnöke – tette hozzá a külügyminiszter.

Találkozó Teplicében

Visszatérve Ruszin-Szendi Romuluszra, a bizottsági üléseken az is elhangzott, hogy Tseber ellen egyebek mellett azután rendeltek el beutazási és itt-tartózkodási tilalmat, hogy találkozót szervezett a hazai katonai vezetés korábbi magas rangú vezetőjével fegyvergyártásban érintett szereplők és külföldi befektetők között és egyébként is fokozta idehaza kifejtett tevékenységét. A találkozón részt vevő korábbi magas rangú magyar katonai vezető pedig Ruszin-Szendi Romulusz volt.

Ilyen találkozókra kerülhetett sor a csehországi Teplicében. Informátoraink szerint többször is megjelent itt Ruszin-Szendi Romulusz és régi jó ismerőse, Wéber János, hogy találkozzanak egy helyi üzletemberrel, befektetővel, Mykola Smetankával. Utóbbi férfi jó kapcsolatot ápol Tseber Rolanddal. Ennek pedig tavaly ősszel lett különös jelentősége, amikor Tsebert kémkedés miatt kiutasították Magyarországról. Azóta – úgy tudjuk – Mykola Smetanka intézi Tseber ügyeit az Európai Unióban.

A milliárdos fegyverkereskedő

Wéberről pedig azt lehet tudni, hogy egy, a fegyverbizniszben érdekelt milliárdos magyar nagyvállalkozó. Az elmúlt évek sajtóinformációi és cégügyei Wébert egy vérbeli baloldali milliárdosként írják le. Az 1956-ban született férfi előbb a rendőrség terrorelhárító egységénél szolgált, később vállalkozó lett. Azt is érdemes tudni, hogy Wébert több szál is fűzte a Magyar Szocialista Párthoz, ezek közül a legfontosabb, hogy gyerekkori jó barátja volt a párt pénztárnokának és nagy hatalmú emberének, Puch Lászlónak. Megannyi cége közül Wéber János legismertebb vállalkozása a Combat Kereskedelmi Kft. A múlt évtizedek sajtóbeszámolói arra engednek következtetni, hogy Wéber szerepvállalása idején a Combat rendszeresen kapott megrendeléseket a balliberális kormányoktól.

Pártalapítási kísérlet

Úgy tudjuk, a 2023-ban menesztett volt vezérkari főnököt Wéber János, illetve az üzletember köre arra próbálta rávenni, hogy hozzon létre egy jobboldali pártot. Informátoraink szerint az előkészületek 2023-ban meg is kezdődtek, a tanácskozások pedig a Fegyver- és Gázkészülékgyár (FÉG) területén zajlottak. Ruszin-Szendi az elmúlt időszakban kiváló ukrán kapcsolataival kérkedett, illetve, ahogy cikkünk elején említettük, a NATO-üléseken is ukránpárti narratívát hangoztatott. Nem kérdés tehát, hogy az általa vezetett párt milyen politikát folytatott volna az Ukrajnát érintő kérdésekben.

Anyagi források a Tiszának

A pártalapítást azonban keresztülhúzta Magyar Péter 2024. februári színre lépése. A politikai életben zajló folyamatok miatt végül Ruszin-Szendiék elálltak korábbi tervüktől, majd a bukott vezérkari főnök bejelentkezett a Tisza Pártnál és végül Magyarék honvédelmi szakértője lett. Informátoraink szerint Ruszin-Szendivel komoly anyagi források is érkeztek Magyar Péter pártjához. A pénzt pedig nem más, mint a Wéber-kör biztosította. Ehhez a körhöz tartozott a jelenleg letartóztatásban ülő ukrán állampolgár, Holló István, akit kémkedéssel gyanúsít a rendőrség. Holló pedig bizalmas viszonyban volt Ruszin-Szendi Romulusszal. Ez a társaság volt az, amely miatt menesztették Ruszin-Szendit.

Az MSZP volt elnökét is be akarták hálózni Tseber Roland nemcsak Magyar Péterrel, hanem a magyar ellenzék több más szereplőjével is felvette a kapcsolatot. Többek között ide sorolható Mesterházy Attila, az MSZP volt elnöke is. Úgy tudjuk, Tseber köre jelentős pénzzel támogatta a Zugló TV-t, amelyben Mesterházy Attila az új politikai formációjának lehetséges médiafelületét látta. Az anyagiakat ehhez az „akcióhoz” forrásaink szerint 2023 nyarán Tseber Roland, illetve az ukrán férfi köre biztosította. A történet ott kezdődött, hogy 2020. december 10-én az ukrán vámosok nagy mennyiségű cigarettára bukkantak Legény Zsolt akkori MSZP-s politikus autójának csomagtartójában. Az azóta visszavonult szocialista politikussal szemben Ukrajnában indult büntetőeljárás, amelyben végül nem marasztalták el. Úgy tudjuk, az eljárást nem véletlenül úszta meg az MSZP volt frakcióvezető-helyettese. Legény Zsoltot, úgy tudjuk, Tseber Roland húzta ki a slamasztikából, azonban kellett neki valami cserébe. Mégpedig uniós, illetve NATO-kapcsolatok. Itt jött képbe Mesterházy, akinek Tsebert Legény Zsolt mutatta be. Az MSZP egykori elnöke éveken keresztül alelnöke, majd elnöke volt a NATO Parlamenti Közgyűlésének, így Tseber számára igazi kincsesbányának ígérkezett Mesterházy kapcsolatrendszere. Utóbbi elismerte, hogy többször találkozott Tseberrel és egy alkalommal magával vitte Brüsszelbe. A Zugló TV-ről szóló kérdéseinkre közölte, egy konkrét esetben komolyan felvetődött, hogy közvetítőként segít az anyagi nehézségekkel küzdő fővárosi televíziónak, amelynek együttműködő partnere lett volna egy ukrán tévécsatorna. Szerinte azonban Tseber csak ígérgetett és végül semmi nem lett a közös projektből. Érdekesség, hogy a Zugló TV szálai a cikkünkben már említett Teplicéig és Ruszin-Szendi Romulusszal is találkozó befektetőig érnek. Mykola Smetanka ugyanis közvetve, egy teplicei cégen keresztül kapcsolatba hozható a kerületi televízióval.

Folytatjuk.

Borítókép: Ruszin-Szendi Romulusz és Valerij Zaluzsnij (Forrás: Facebook)