Támadnak a szúnyogok

A héten öt budapesti kerületben és hét vármegyében lesz szúnyoggyérítés. A szakemberek földi permetezéssel avatkoznak be a települések lakott területein, az esti, éjszakai órákban, platós gépjárműre rögzített berendezéssel dolgoznak.

Magyar Nemzet
2025. 08. 11. 13:30
Tömegesen fejlődnek ki az ártéri szúnyogok, miután a Dunán végigvonult egy kisebb árhullám – hívta fel a figyelmet lapunknak eljuttatott közleményében a katasztrófavédelem. Emlékeztetettek: a szakemberek már a múlt héten biológiai módszerrel léptek fel a szúnyoglárvák ellen. Több tenyészőhely kezelése csak részlegesen történhetett meg, és a védett természeti területeken is csak korlátozottan lehet beavatkozni, így az érintett térségekben érezhetően erősödött a szúnyogártalom.

A héten öt budapesti kerületben és hét vármegyében lesz szúnyoggyérítés (Fotó: MTI/Vasvári Tamás)
A következő napokban már a kifejlett szúnyogok ellen kell védekezni, a héten öt budapesti kerületben és hét vármegyében lesz szúnyoggyérítés. A szakemberek földi permetezéssel avatkoznak be a települések lakott területein, az esti, éjszakai órákban, platós gépjárműre rögzített berendezéssel dolgoznak.

A permetszert nagyon kis mennyiségben, alig több mint fél liter hektáronként apró cseppekre porlasztva juttatják ki. A készítmény az alacsony dózisnak köszönhetően csak az érzékenyebb rovarokat pusztítja el, melegvérűekre, így emberre, háziállatokra nem jelent veszélyt.

A kifejlett szúnyogok elleni földi kémiai védekezés zajlik a héten több Duna menti területen, azaz a Szigetközben, Komárom térségében, Budapest érintett kerületeiben, valamint Dunaújváros és Szekszárd térségében.

A korábbi esők miatt kialakult ártalom csökkentése érdekében Baranya vármegyében, Sopron térségében és a Sajó mentén lépnek fel a vérszívók ellen. A szúnyoggyérítés heti programja megtalálható a katasztrófavédelem honlapján.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/Vasvári Tamás)

