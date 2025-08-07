Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központizomfájdalomhidegrázásmalária

Maláriás beteget találtak Komárom-Esztergom vármegyében

Mutatjuk, milyen tünetekkel jár a malária.

Magyar Nemzet
Forrás: Kemma2025. 08. 07. 14:49
Vérsejtek és a maláriát okozó Plasmodium sp.paraziták számítógépes illusztrációja Fotó: KATERYNA KON/SCIENCE PHOTO LIBRA Forrás: KKO
Felütötte a fejét a malária Komárom-Esztergom vármegyében, mindez a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ jelentéséből derült ki – adta hírül a Kemma. 

A 67 éves férfi korábban Bolíviában tartózkodott, ott fertőződhetett meg. A portál beszámolt arról is, hogyan lehet felismerni ezt a szúnyogok által terjesztett betegséget. Ez alapján lázzal, hidegrázással, izomfájdalommal, fénykerüléssel kezdődnek a tünetek, a vizelet sötét színűvé válhat. További részleteket a Kemma cikkében olvashat. 

 

