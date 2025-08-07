Maláriás beteget találtak Komárom-Esztergom vármegyében

A 67 éves férfi korábban Bolíviában tartózkodott, ott fertőződhetett meg. A portál beszámolt arról is, hogyan lehet felismerni ezt a szúnyogok által terjesztett betegséget. Ez alapján lázzal, hidegrázással, izomfájdalommal, fénykerüléssel kezdődnek a tünetek, a vizelet sötét színűvé válhat. További részleteket a Kemma cikkében olvashat.