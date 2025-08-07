Felütötte a fejét a malária Komárom-Esztergom vármegyében, mindez a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ jelentéséből derült ki – adta hírül a Kemma.
Maláriás beteget találtak Komárom-Esztergom vármegyében
Mutatjuk, milyen tünetekkel jár a malária.
A 67 éves férfi korábban Bolíviában tartózkodott, ott fertőződhetett meg. A portál beszámolt arról is, hogyan lehet felismerni ezt a szúnyogok által terjesztett betegséget. Ez alapján lázzal, hidegrázással, izomfájdalommal, fénykerüléssel kezdődnek a tünetek, a vizelet sötét színűvé válhat. További részleteket a Kemma cikkében olvashat.
További Belföld híreink
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Csecsemőhalál a szigetvári postán: letartóztathatták az édesanyát
Sajtóinformációk szerint.
Orbán Viktor elárulta, ezért nem vitázik Magyar Péterrel
A kormányfő felhívta a figyelmet a jövő évi választás tétjére is.
Kiadták a figyelmeztetéseket, elviselhetetlen forróság csap le az országra a hétvégén + térkép
Térképen mutatjuk, hol mire számíthat.
Pokoli állapotok Újbudán
Újbuda közterület-felügyelete láthatóan továbbra sem ura a kerület közterületeinek.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Csecsemőhalál a szigetvári postán: letartóztathatták az édesanyát
Sajtóinformációk szerint.
Orbán Viktor elárulta, ezért nem vitázik Magyar Péterrel
A kormányfő felhívta a figyelmet a jövő évi választás tétjére is.
Kiadták a figyelmeztetéseket, elviselhetetlen forróság csap le az országra a hétvégén + térkép
Térképen mutatjuk, hol mire számíthat.
Pokoli állapotok Újbudán
Újbuda közterület-felügyelete láthatóan továbbra sem ura a kerület közterületeinek.