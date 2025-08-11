Hatalmas embervadászatot tartottak Zelenszkij csapatai Ukrajnában + videó

Az ukrán nemzeti rendőrség katonaköteles személyek körében nagyszabású ellenőrzést tartott, amelynek során több mint 60 házkutatást végeztek, és mintegy 30 szolgálatmegtagadó ellen vádat emeltek – számolt be hétfőn a helyi rendőrség sajtószolgálata.
Az Opekun (Gyám) művelet harmadik szakasza. […] Vádat emeltek mintegy 30 ember ellen. […] Több mint 60 házkutatást hajtottak végre Ukrajna egész területén. A bűnösökre akár tíz év börtönbüntetés is várhat
– derült ki a rendőrség honlapján ismertetett közleményből.