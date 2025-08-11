Hatalmas embervadászatot tartottak Zelenszkij csapatai Ukrajnában + videó

Az Opekun műveletet azoknak a szolgálatmegtagadóknak felkutatására indították, akik hamis orvosi igazolásokat használnak rossz egészségi állapotukat tanúsítandó, vagy olyan okmányt, hogy beteg rokonukat ápolják.

A rendőrség adatai szerint az egyik katona öncsonkítást végzett, hogy leszerelhessen a katonaságtól.

Három éve, 2022 februárja óta Ukrajnában általános mozgósítást hirdettek, aminek hatályát többször meghosszabbították. A hatóságok mindent megtesznek, hogy a katonaköteles korú férfiak ne tudják elkerülni a szolgálatot. Az ukrán közösségi médiában rendszeresen közölnek videókat a kényszerű mozgósításról és a polgárok és a katonai parancsnokok közötti konfliktusokról különböző városokban.