Zelenszkijrendőrségkényszersorozás

Hatalmas embervadászatot tartottak Zelenszkij csapatai Ukrajnában + videó

Az ukrán elnök elszabadult. Akár tíz év börtönnel is sújtja saját embereit a kijevi vezetés.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 08. 11. 12:50
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)
Az ukrán nemzeti rendőrség katonaköteles személyek körében nagyszabású ellenőrzést tartott, amelynek során több mint 60 házkutatást végeztek, és mintegy 30 szolgálatmegtagadó ellen vádat emeltek – számolt be hétfőn a helyi rendőrség sajtószolgálata.

Zelenszkij emberei elfogynak a frontról (Fotó: AFP)
Zelenszkij emberei elfogynak a frontról (Fotó: AFP)

Az Opekun (Gyám) művelet harmadik szakasza. […] Vádat emeltek mintegy 30 ember ellen. […] Több mint 60 házkutatást hajtottak végre Ukrajna egész területén. A bűnösökre akár tíz év börtönbüntetés is várhat

 – derült ki a rendőrség honlapján ismertetett közleményből.

Az Opekun műveletet azoknak a szolgálatmegtagadóknak felkutatására indították, akik hamis orvosi igazolásokat használnak rossz egészségi állapotukat tanúsítandó, vagy olyan okmányt, hogy beteg rokonukat ápolják.

A rendőrség adatai szerint az egyik katona öncsonkítást végzett, hogy leszerelhessen a katonaságtól.

Három éve, 2022 februárja óta Ukrajnában általános mozgósítást hirdettek, aminek hatályát többször meghosszabbították. A hatóságok mindent megtesznek, hogy a katonaköteles korú férfiak ne tudják elkerülni a szolgálatot. Az ukrán közösségi médiában rendszeresen közölnek videókat a kényszerű mozgósításról és a polgárok és a katonai parancsnokok közötti konfliktusokról különböző városokban.

 

A hadseregben tapasztalható kritikus létszámhiány miatt a katonai hatóságok munkatársai razziákat tartanak a nyilvános helyeken, és bántalmazzák a letartóztatottakat.

Gyakran a katonakötelesek kerülnek közvetlen konfrontációba a katonai hatóságok munkatársaival, hogy elkerüljék a mozgósítást.

Borítókép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)

