Az ukrán államfő egy „erős projektet” említett a harci repülőgépekkel kapcsolatban, amelyet Ukrajna és Svédország közösen készít elő. Kijev és eltartói hosszú háborúra készülnek. A Gripen Ukrajna új reménye a háborúban.

Zelenszkij tovább folytatná a háborút, a Gripen Ukrajna új reménye (Fotó: AFP)

Új lépéseket tervezünk Svédországgal az ukrán harci repülőgépek fejlesztésében. Ez egy erős projekt lehet, amely évtizedekre szól

– mondta Zelenszkij, utalva az Ulf Kristersson svéd miniszterelnökkel folytatott beszélgetésére.

A Gripen Ukrajna új reménye

A projekt részletei egyelőre nem ismertek, de úgy tűnik, Svédország Gripen vadászbombázókat szállítana Ukrajnának.

Korábban, 2023-ban Svédország már engedélyezte ukrán pilóták kiképzését Gripen vadászgépeken, és 2024 februárjában a svéd parlament támogatta a repülőgépek Ukrajnának történő szállítását.

Azonban 2024 májusában a svéd védelmi miniszter azt nyilatkozta, hogy a nyugati országok arra kérték Stockholmot, hogy „várjon” a Gripenek átadásával, mivel akkor állítólag az F–16-osok ukrajnai üzembe helyezésére összpontosítottak.