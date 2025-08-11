UkrajnavadászgépekSvédországZelenszkijorosz-ukrán háború

Gripen Ukrajnának: új katonai segítség érkezik

Ukrajna és Svédország közösen egy új, nagyszabású projektet készít elő a harci repülőgépek területén, amely akár évtizedekig is tarthat. Ezt Volodimir Zelenszkij ukrán elnök jelentette be nemrégiben. Brüsszel és a nyugati országok mindent megtennének azért, hogy folytatódjon az orosz–ukrán háború. A Gripen Ukrajna új reménye.

Kozma Zoltán
2025. 08. 11. 10:09
Ursula von der Leyen (B) és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)
Az ukrán államfő egy „erős projektet” említett a harci repülőgépekkel kapcsolatban, amelyet Ukrajna és Svédország közösen készít elő. Kijev és eltartói hosszú háborúra készülnek. A Gripen Ukrajna új reménye a háborúban.

Zelenszkij tovább folytatná a háborút, a Gripen Ukrajna új reménye (Fotó: AFP)
Új lépéseket tervezünk Svédországgal az ukrán harci repülőgépek fejlesztésében. Ez egy erős projekt lehet, amely évtizedekre szól

 –  mondta Zelenszkij, utalva az Ulf Kristersson svéd miniszterelnökkel folytatott beszélgetésére.

A Gripen Ukrajna új reménye

A projekt részletei egyelőre nem ismertek, de úgy tűnik, Svédország Gripen vadászbombázókat szállítana Ukrajnának.

Korábban, 2023-ban Svédország már engedélyezte ukrán pilóták kiképzését Gripen vadászgépeken, és 2024 februárjában a svéd parlament támogatta a repülőgépek Ukrajnának történő szállítását.

Azonban 2024 májusában a svéd védelmi miniszter azt nyilatkozta, hogy a nyugati országok arra kérték Stockholmot, hogy „várjon” a Gripenek átadásával, mivel akkor állítólag az F–16-osok ukrajnai üzembe helyezésére összpontosítottak.

Később a svéd külügyminiszter kijelentette: 

Nem szállítottunk Gripen vadászgépeket Ukrajnának, mert Kijev arra a következtetésre jutott, hogy túl sok lenne egyszerre két vadászgép-rendszert – az F–16-ost és a Gripent – üzemeltetni.

Érdekesség, hogy idén márciusban Svédország először küldte saját Gripen vadászgépeit egy másik ország területén zajló NATO-műveletbe, mégpedig a lengyel légtér ellenőrzésére.

Borítókép: Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)

