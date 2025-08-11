lézerfegyverPutyinukránfejlesztésdrónorosz-ukrán háborúorosz

Itt van Putyin új lézerfegyvere

Az orosz fejlesztésű „Poszoh” projekt legújabb lézerfegyvere jelentős teljesítménynövekedést ért el a legutóbbi laboratóriumi teszteken – közölte a fejlesztő cég. Ukrán drónok megsemmisítésére szeretnék használni az eszközt.

Magyar Nemzet
Forrás: Origo2025. 08. 11. 9:47
Az új lézerfegyvert az ukrán Ljutij drón ellen szeretnék bevetni Forrás: Képernyőkép
A korszerűsített fegyver új lencserendszert kapott, amelynek köszönhetően a kibocsátott lézersugár erősebb és koncentráltabb lett, írja az Origó.

Lézerfegyver
Az új orosz lézeres drónellenes sugárvető prototípusa  (Fotó: Képernyőkép)

A tesztek során a mérnökök acéllemezeket és külföldi gyártású drónok szárnyait égették át. Az eredmények figyelemre méltóak: 50 méteres távolságból egy drón szárnyát mindössze 0,1 másodperc alatt, míg egy tíz milliméter vastag acéllemezt 15-ször gyorsabban vágott át, mint a korábbi változat.

Az ötvenméteres teszteken jelentősen növeltük a fegyver teljesítményét, csökkentettük a lézersugár égetési foltját, és a vágási sebességet tizenötszörösére emeltük. Tisztán látjuk, milyen irányban kell tovább haladnunk, és pontosan tudjuk, mekkora energiára van szükségünk

– fogalmazott a cégvezető.

A lézerfegyver működik

A következő fázisban a lézerfegyvert terepen, nagyobb hatótávolságon is kipróbálják. 

Az új lézerfegyvert kifejezetten FPV-drónok, köztük az ukrán „Ljutij” típus megsemmisítésére tervezik, akár 1,5 kilométeres távolságból is. Korábbi nyilvános teszteken a rendszer fél kilométerről 0,2 másodperc alatt képes volt kiiktatni egy ellenséges drón motorját.

A fejlesztés célja, hogy a hátországban található stratégiai létesítményeket hatékonyan védje a drónfenyegetésektől, és a modern hadviselésben gyors, pontos, valamint költséghatékony megoldást nyújtson.

Borítókép: Az új lézerfegyvert az ukrán Ljutij drón ellen szeretnék bevetni (Fotó: Képernyőkép)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

