A korszerűsített fegyver új lencserendszert kapott, amelynek köszönhetően a kibocsátott lézersugár erősebb és koncentráltabb lett, írja az Origó.
Itt van Putyin új lézerfegyvere
Az orosz fejlesztésű „Poszoh” projekt legújabb lézerfegyvere jelentős teljesítménynövekedést ért el a legutóbbi laboratóriumi teszteken – közölte a fejlesztő cég. Ukrán drónok megsemmisítésére szeretnék használni az eszközt.
A tesztek során a mérnökök acéllemezeket és külföldi gyártású drónok szárnyait égették át. Az eredmények figyelemre méltóak: 50 méteres távolságból egy drón szárnyát mindössze 0,1 másodperc alatt, míg egy tíz milliméter vastag acéllemezt 15-ször gyorsabban vágott át, mint a korábbi változat.
Az ötvenméteres teszteken jelentősen növeltük a fegyver teljesítményét, csökkentettük a lézersugár égetési foltját, és a vágási sebességet tizenötszörösére emeltük. Tisztán látjuk, milyen irányban kell tovább haladnunk, és pontosan tudjuk, mekkora energiára van szükségünk
– fogalmazott a cégvezető.
A lézerfegyver működik
A következő fázisban a lézerfegyvert terepen, nagyobb hatótávolságon is kipróbálják.
Az új lézerfegyvert kifejezetten FPV-drónok, köztük az ukrán „Ljutij” típus megsemmisítésére tervezik, akár 1,5 kilométeres távolságból is. Korábbi nyilvános teszteken a rendszer fél kilométerről 0,2 másodperc alatt képes volt kiiktatni egy ellenséges drón motorját.
A fejlesztés célja, hogy a hátországban található stratégiai létesítményeket hatékonyan védje a drónfenyegetésektől, és a modern hadviselésben gyors, pontos, valamint költséghatékony megoldást nyújtson.
Borítókép: Az új lézerfegyvert az ukrán Ljutij drón ellen szeretnék bevetni (Fotó: Képernyőkép)
