Itt van Putyin új lézerfegyvere

A tesztek során a mérnökök acéllemezeket és külföldi gyártású drónok szárnyait égették át. Az eredmények figyelemre méltóak: 50 méteres távolságból egy drón szárnyát mindössze 0,1 másodperc alatt, míg egy tíz milliméter vastag acéllemezt 15-ször gyorsabban vágott át, mint a korábbi változat.

Az ötvenméteres teszteken jelentősen növeltük a fegyver teljesítményét, csökkentettük a lézersugár égetési foltját, és a vágási sebességet tizenötszörösére emeltük. Tisztán látjuk, milyen irányban kell tovább haladnunk, és pontosan tudjuk, mekkora energiára van szükségünk

– fogalmazott a cégvezető.