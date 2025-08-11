OroszországBrüsszelZelenszkijorosz-ukrán háború

Itt van Zelenszkij legújabb akciója, hogy megakadályozza a békét

A mindenből kihagyottak koalíciója nem nyugszik. Zelenszkij szerint Putyin nem akar békét. Az ukrán elnök nemzetközi összefogást és erőteljesebb gazdasági szankciókat sürgetett Oroszország ellen. Egyre nagyobb a pánik Kijevben és Brüsszelben, mert Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz vezető leül tárgyalni, a háborúpárti Európa pedig kimarad az egyeztetésből.

Kozma Zoltán
2025. 08. 11. 6:32
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Volodimir Zelenszkij ukrán vezető (Fotó: AFP)
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Volodimir Zelenszkij ukrán vezető (Fotó: AFP)
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök legfrissebb X bejegyzésében élesen bírálta az Oroszország által végrehajtott újabb támadásokat, és nemzetközi szankciókat sürgetett Moszkva ellen. Úgy tűnik egyre nagyobb a pánik Brüsszelben és Kijevben, amiért a mindenből kihagyottak koalíciója nem lehet ott Alaszkában Trump és Putyin megbeszélésén.

Zelenszkij újabb csapást mérne Moszkvára (Fotó: AFP)
Zelenszkij újabb csapást mérne Moszkvára (Fotó: AFP)

Zelenszkij a tárgyalás helyett újabb csapást mérne Moszkvára

Az elnök beszámolt a Zaporizzsja városát ért bombatámadásról, amely civil célpontokat vett célba: 

Jelenleg Zaporizzsjában az első reagálók, orvosok és rendőrök dolgoznak, hogy segítsenek az orosz bombák támadása után. Légibombákat dobtak a városra, lakóépületekre, a buszpályaudvarra és az egyik klinikára. Sajnos vannak áldozatok.

Zelenszkij kiemelte, hogy az orosz agresszió nem korlátozódik egyetlen területre: 

Ma a teljes frontvonal mentén, a frontvonalhoz közeli közösségekben, valamint a határ menti városokban és falvakban az oroszok ismét folytatták az emberéletek kioltását.

Az ukrán elnök hangsúlyozta Oroszország elszántságát a háború folytatására: „Semmilyen határidő, semmilyen elvárás nem hat rájuk – nem akarják abbahagyni az öldöklést. Az egyetlen dolog, amit keresnek, az a módja annak, hogyan öljék meg Ukrajnát."

Zelenszkij a tárgyalás helyett ismét szankciókat és nemzetközi összefogást sürgetett a helyzet kezelésére. A háborúpárti erők folytatnák az öldöklést. A foteljéhez ragaszkodó ukrán vezető ismét követelőzésbe kezdett.

Szerinte ezért van szükség szankciókra, nyomásgyakorlásra Moszkvával szemben. Úgy fogalmazott:

Erőre van szükség – az Egyesült Államok, Európa és minden olyan nemzet részéről, amely békét és stabilitást akar a nemzetközi kapcsolatokban.

Végül az ukrán vezető határozott üzenetet fogalmazott meg: 

Ha Oroszország nem akarja befejezni a háborút, akkor a gazdaságát kell megállítani.

Mint arról korábban beszámoltunk, J. D. Vance amerikai alelnök ugyanakkor kiemelte: 

Egyszerűen azt mondtuk az európaiaknak: ez a ti hátsó udvarotokban történik, ez a ti hátsó ajtótok előtt zajlik. Nektek kell felállnotok és nagyobb szerepet vállalnotok ebben a kérdésben. És ha ennyire fontos nektek ez a konfliktus, akkor hajlandónak kell lennetek közvetlenebb és jelentősebb szerepet vállalni a háború finanszírozásában

Washington békét akar, szemben Brüsszel háborúpárti törekvéseivel.

Az elnök és én egyértelműen úgy gondoljuk, hogy Amerika befejezte az ukrajnai háború finanszírozását. Békés megoldást akarunk elérni, véget akarunk vetni a gyilkolásnak.

– nyilatkozta az alelnök.

Borítókép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Volodimir Zelenszkij ukrán vezető (Fotó: AFP)

