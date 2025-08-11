Volodimir Zelenszkij ukrán elnök legfrissebb X bejegyzésében élesen bírálta az Oroszország által végrehajtott újabb támadásokat, és nemzetközi szankciókat sürgetett Moszkva ellen. Úgy tűnik egyre nagyobb a pánik Brüsszelben és Kijevben, amiért a mindenből kihagyottak koalíciója nem lehet ott Alaszkában Trump és Putyin megbeszélésén.
Zelenszkij a tárgyalás helyett újabb csapást mérne Moszkvára
Az elnök beszámolt a Zaporizzsja városát ért bombatámadásról, amely civil célpontokat vett célba:
Jelenleg Zaporizzsjában az első reagálók, orvosok és rendőrök dolgoznak, hogy segítsenek az orosz bombák támadása után. Légibombákat dobtak a városra, lakóépületekre, a buszpályaudvarra és az egyik klinikára. Sajnos vannak áldozatok.
Zelenszkij kiemelte, hogy az orosz agresszió nem korlátozódik egyetlen területre:
Ma a teljes frontvonal mentén, a frontvonalhoz közeli közösségekben, valamint a határ menti városokban és falvakban az oroszok ismét folytatták az emberéletek kioltását.
Az ukrán elnök hangsúlyozta Oroszország elszántságát a háború folytatására: „Semmilyen határidő, semmilyen elvárás nem hat rájuk – nem akarják abbahagyni az öldöklést. Az egyetlen dolog, amit keresnek, az a módja annak, hogyan öljék meg Ukrajnát."
Zelenszkij a tárgyalás helyett ismét szankciókat és nemzetközi összefogást sürgetett a helyzet kezelésére. A háborúpárti erők folytatnák az öldöklést. A foteljéhez ragaszkodó ukrán vezető ismét követelőzésbe kezdett.
Szerinte ezért van szükség szankciókra, nyomásgyakorlásra Moszkvával szemben. Úgy fogalmazott:
Erőre van szükség – az Egyesült Államok, Európa és minden olyan nemzet részéről, amely békét és stabilitást akar a nemzetközi kapcsolatokban.