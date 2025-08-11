Itt van Zelenszkij legújabb akciója, hogy megakadályozza a békét

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök legfrissebb X bejegyzésében élesen bírálta az Oroszország által végrehajtott újabb támadásokat, és nemzetközi szankciókat sürgetett Moszkva ellen. Úgy tűnik egyre nagyobb a pánik Brüsszelben és Kijevben, amiért a mindenből kihagyottak koalíciója nem lehet ott Alaszkában Trump és Putyin megbeszélésén.

Zelenszkij újabb csapást mérne Moszkvára (Fotó: AFP)

Zelenszkij a tárgyalás helyett újabb csapást mérne Moszkvára

Az elnök beszámolt a Zaporizzsja városát ért bombatámadásról, amely civil célpontokat vett célba:

Jelenleg Zaporizzsjában az első reagálók, orvosok és rendőrök dolgoznak, hogy segítsenek az orosz bombák támadása után. Légibombákat dobtak a városra, lakóépületekre, a buszpályaudvarra és az egyik klinikára. Sajnos vannak áldozatok.

Right now in Zaporizhzhia, our first responders, medics, police officers are working to help after a strike by Russian bombs. Air-dropped bombs on the city, on residential buildings, on the bus station, on one of the clinics. Unfortunately, there are casualties.



Zelenszkij kiemelte, hogy az orosz agresszió nem korlátozódik egyetlen területre:

Ma a teljes frontvonal mentén, a frontvonalhoz közeli közösségekben, valamint a határ menti városokban és falvakban az oroszok ismét folytatták az emberéletek kioltását.

Az ukrán elnök hangsúlyozta Oroszország elszántságát a háború folytatására: „Semmilyen határidő, semmilyen elvárás nem hat rájuk – nem akarják abbahagyni az öldöklést. Az egyetlen dolog, amit keresnek, az a módja annak, hogyan öljék meg Ukrajnát."

Zelenszkij a tárgyalás helyett ismét szankciókat és nemzetközi összefogást sürgetett a helyzet kezelésére. A háborúpárti erők folytatnák az öldöklést. A foteljéhez ragaszkodó ukrán vezető ismét követelőzésbe kezdett.

Szerinte ezért van szükség szankciókra, nyomásgyakorlásra Moszkvával szemben. Úgy fogalmazott: