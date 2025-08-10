Volodimir ZelenszkijPutyinEgyesült Államok

J.D. Vance: Az Egyesült Államok befejezte Ukrajna finanszírozását

Az amerikai politikus elutasította az európai vezetők felhívását, hogy engedjék Zelenszkijt részt venni a pénteken tervezett Trump–Putyin-találkozón, mivel szerinte ez jelenleg nem lenne „produktív”. J. D. Vance arról is beszélt, hogy Amerika „befejezte a háború finanszírozását” és találkozóra kényszeríti Putyint és Zelenszkijt.

2025. 08. 10.
J.D Vance Fotó: MADDIE MCGARVEY
Az Egyesült Államok alelnöke a Fox Newsnak adott interjúban kijelentette, hogy az Egyesült Államok a továbbiakban nem finanszírozza az ukrajnai háborút, és a jelenlegi frontvonalra épülő békét akar. 

Ukrajna finanszírozását befejezte az Egyesült Államok

Az Independent tudósítása szerint az amerikai politikus elutasította az európai vezetők felhívását, hogy engedjék Zelenszkijt részt venni a pénteken tervezett TrumpPutyin-találkozón, mondván, hogy ez jelenleg nem lenne „produktív”. Ugyanakkor  J. D. Vance szerint Vlagyimir Putyin és Volodimir Zelenszkij „kénytelenek” lesznek találkozni. 

Az európai válaszreakciókról a béketárgyalásokkal kapcsolatban Vance bírálta a kontinens vezetőit, amiért nem „léptek fel” a háború alatt.

Egyszerűen azt mondtuk az európaiaknak: ez a ti hátsó udvarotokban történik, ez a ti hátsó ajtótok előtt zajlik. Nektek kell felállnotok és nagyobb szerepet vállalnotok ebben a kérdésben. És ha ennyire fontos nektek ez a konfliktus, akkor hajlandónak kell lennetek közvetlenebb és jelentősebb szerepet vállalni a háború finanszírozásában

– mondta. Hozzátette:

Az elnök és én egyértelműen úgy gondoljuk, hogy Amerika befejezte az ukrajnai háború finanszírozását. Békés megoldást akarunk elérni, véget akarunk vetni a gyilkolásnak.

Borítókép: J. D. Vance (Fotó: AFP)

