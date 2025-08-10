J.D. Vance: Az Egyesült Államok befejezte Ukrajna finanszírozását

Az Egyesült Államok alelnöke a Fox Newsnak adott interjúban kijelentette, hogy az Egyesült Államok a továbbiakban nem finanszírozza az ukrajnai háborút, és a jelenlegi frontvonalra épülő békét akar.

Ukrajna finanszírozását befejezte az Egyesült Államok Fotó: POOL/KIN CHEUNG

Az Independent tudósítása szerint az amerikai politikus elutasította az európai vezetők felhívását, hogy engedjék Zelenszkijt részt venni a pénteken tervezett Trump–Putyin-találkozón, mondván, hogy ez jelenleg nem lenne „produktív”. Ugyanakkor J. D. Vance szerint Vlagyimir Putyin és Volodimir Zelenszkij „kénytelenek” lesznek találkozni.

President Trump is close to securing the most significant diplomatic accomplishment in my lifetime, and he's doing it by focusing on peace and bringing an end to the conflict.



America is lucky to have this kind of bold leadership at such a pivotal moment in world history. pic.twitter.com/bzwCOZjnz0 — JD Vance (@JDVance) August 10, 2025

Az európai válaszreakciókról a béketárgyalásokkal kapcsolatban Vance bírálta a kontinens vezetőit, amiért nem „léptek fel” a háború alatt.

Egyszerűen azt mondtuk az európaiaknak: ez a ti hátsó udvarotokban történik, ez a ti hátsó ajtótok előtt zajlik. Nektek kell felállnotok és nagyobb szerepet vállalnotok ebben a kérdésben. És ha ennyire fontos nektek ez a konfliktus, akkor hajlandónak kell lennetek közvetlenebb és jelentősebb szerepet vállalni a háború finanszírozásában

– mondta. Hozzátette:

Az elnök és én egyértelműen úgy gondoljuk, hogy Amerika befejezte az ukrajnai háború finanszírozását. Békés megoldást akarunk elérni, véget akarunk vetni a gyilkolásnak.

Borítókép: J. D. Vance (Fotó: AFP)