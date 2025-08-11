Háború: végzetes lépésre készül a hatalmas ország

Anthony Albanese ausztrál miniszterelnök hétfőn kijelentette, hogy a lépésre az ENSZ Közgyűlésén kerül sor, miután a Palesztin Hatóságtól kötelezettségvállalásokat kaptak. A háború ezzel a döntéssel újabb szakaszába lép.

Az ausztrál lépés olaj lehet a tűzre a háborúban álló régióban (Fotó: AFP)

Izraelre egyre nagyobb nyomás hárul a háború miatt

A kétállami megoldás az emberiség legjobb reménye arra, hogy megtörje az erőszak körforgását a Közel-Keleten, és véget vessen a gázai konfliktusnak, szenvedésnek és éhínségnek – mondta Albanese.

Izrael, amely egyre nagyobb nyomás alatt áll a gázai háború befejezése érdekében, azt állítja, hogy egy palesztin állam elismerése „a terrorizmust jutalmazza".

Ezzel szemben a Palesztin Hatóság, amely az izraeli megszállás alatt álló Ciszjordánia egyes részeit irányítja, korábban kijelentette, hogy az államiság elismerése növekvő támogatást mutat népük önrendelkezése iránt.