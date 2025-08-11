terrorizmusIzraelHamászháború

Háború: végzetes lépésre készül a hatalmas ország

Ausztrália bejelentette, hogy szeptemberben tervezi elismerni a palesztin államot, követve az Egyesült Királyság, Franciaország és Kanada hasonló lépéseit. A háborúban álló térségben újabb indulatok szülhet a döntés.

Kozma Zoltán
2025. 08. 11. 6:07
Izrael szerint a terrorizmust jutalmazza a döntés (Fotó: AFP)
Izrael szerint a terrorizmust jutalmazza a döntés (Fotó: AFP)
Anthony Albanese ausztrál miniszterelnök hétfőn kijelentette, hogy a lépésre az ENSZ Közgyűlésén kerül sor, miután a Palesztin Hatóságtól kötelezettségvállalásokat kaptak. A háború ezzel a döntéssel újabb szakaszába lép.

Az ausztrál lépés olaj lehet a tűzre a háborúban álló régióban (Fotó: AFP)
Az ausztrál lépés olaj lehet a tűzre a háborúban álló régióban (Fotó: AFP)

Izraelre egyre nagyobb nyomás hárul a háború miatt

A kétállami megoldás az emberiség legjobb reménye arra, hogy megtörje az erőszak körforgását a Közel-Keleten, és véget vessen a gázai konfliktusnak, szenvedésnek és éhínségnek – mondta Albanese.

Izrael, amely egyre nagyobb nyomás alatt áll a gázai háború befejezése érdekében, azt állítja, hogy egy palesztin állam elismerése „a terrorizmust jutalmazza".

Ezzel szemben a Palesztin Hatóság, amely az izraeli megszállás alatt álló Ciszjordánia egyes részeit irányítja, korábban kijelentette, hogy az államiság elismerése növekvő támogatást mutat népük önrendelkezése iránt.

Albanese elmondta, hogy a döntést azt követően hozták meg, hogy kormánya kötelezettségvállalást kapott a palesztin hatósági elnöktől arra vonatkozóan, hogy a Hamásznak nem lesz szerepe semmilyen jövőbeli államban.

Ez egy fontos lépés a békés megoldás felé

 – tette hozzá az ausztrál miniszterelnök. 

Kiemelte:

Reméljük, hogy ez a döntés hozzájárul a régió stabilitásához és a palesztin nép jogainak elismeréséhez.

Borítókép: Izrael szerint a terrorizmust jutalmazza a döntés (Fotó: AFP)

