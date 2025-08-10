Rendkívüli

Itt a nagy bejelentés a digitális polgári körök országos gyűléséről

FranciaországIzraelHamászMacron

Marco Rubio Macront hibáztatja

Az amerikai külügyminiszter Franciaországot vádolja az Izrael és a Hamász közötti tűzszüneti tárgyalások meghiúsításával. Marco Rubio szerint a francia elnök hibázott, amikor elismerte a palesztin államot.

2025. 08. 10. 12:36
Emmanuel Macron francia elnök Fotó: XOSE BOUZAS Forrás: Hans Lucas
Marco Rubio amerikai külügyminiszter úgy véli, hogy Macron elnök döntése jelzés volt a Hamász harcosainak, akik ezt jutalomként értelmezhetik tetteikért – írta a 24 Kanal.

Rubio
Rubio és Macron (Fotó: Ludovic Marin)

Marco Rubio amerikai külügyminiszter Franciaországot tartja felelősnek az Izrael és a Hamász közötti tűzszüneti tárgyalások meghiúsulásáért és Macron elnök döntését okolja ezért. Mint ismert, a francia elnök bejelentette, hogy hamarosan elismerhetik a palesztin államot. Az amerikai külügyminiszter korábban a francia elnök terveit felelőtlennek nevezte. 

Rubio szerint Macron miatt szakadtak meg a tárgyalások

Az amerikai külügyminiszter egy interjúban megjegyezte, hogy a tárgyalások a Hamásszal állítólag „azon a napon szakadtak meg, amikor Macron egyoldalúan döntött a palesztin állam elismeréséről”.

Rubio biztos abban, hogy a francia elnök döntése jel volt a harcosok számára, hogy tetteik megjutalmazásra számíthatnak. Így véleménye szerint csökkentek a tűzszünet esélyei a régióban.

Ha a Hamász helyében lennék, azt a következtetést vonnám le: »Ne állítsuk le a tűzszünetet, megjutalmazhatnak minket, ezt győzelemként hirdethetjük«

– nyilatkozta az amerikai külügyminiszter.

Borítókép: Emmanuel Macron francia elnök (Fotó: AFP)

