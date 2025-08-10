Mark Rutte szerint teszt lesz a Trump-Putyin találkozó

Utalva J.D. Vance alelnöknek és más amerikai vezetőknek a napokban Európában tartott megbeszéléseire fontosnak nevezte, hogy az Egyesült Államok egyeztet az európai szövetségesekkel és Ukrajnával a pénteki találkozóra való felkészülés során. A főtitkár az ukrajnai rendezés során fontos szempontnak említette a biztonsági garanciákat Ukrajna számára, valamint annak elismerését, hogy a jövőjéről szóló döntés Ukrajna joga kell legyen, és azt, hogy nem lehet korlátozni az ukrán hadsereg létszámát, ahogy a NATO-t sem terhelhetik korlátok a keleti szárnyához tartozó tagállamokban, így Lettországban, Észtországban és Finnországban való jelenlétét illetően.

NATO Secretary General Mark Rutte told "Face The Nation" that President Trump will be "testing" Russian President Vladimir Putin in their landmark face-to-face meeting set for Friday, as world leaders push for a ceasefire deal in Russia's war with Ukraine. https://t.co/8fu7S6bphk — CBS News (@CBSNews) August 10, 2025

Mark Rutte kiemelte azt is, hogy a területi kérdések kiemelten fontosak lesznek a rendezés során, és megjegyezte, "el kell ismernünk, hogy ebben a pillanatban Oroszország ellenőrzése alatt tartja Ukrajna bizonyos területeit, a kérdés az lesz, hogy a tűzszünetet követően hogyan haladunk tovább, ide értve azt is, hogy mit tartalmaznak az Ukrajnának nyújtott biztonsági garancia feltételei".

Amikor az egész területi kérdésre kerül a sor, amikor annak elismeréséhez érkezünk például egy esetleges jövőbeli megállapodásban, hogy Oroszország tényszerűen ellenőrzése alatt tartja Ukrajna bizonyos területét, ennek egy tényleges elismerésnek kell lennie és nem politikai, "de jure" elismerésnek

– fogalmazott Mark Rutte.