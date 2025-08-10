Mark Rutte szerint teszt lesz a Trump-Putyin találkozó

A katonai szövetség főtitkára a CBS televízió vasárnapi heti politikai magazinműsorában elismerését fejezte ki Donald Trump amerikai elnöknek, hogy pénteken Alaszkában létrejöhet a találkozó Vlagyimir Putyinnal. A tervezett csúcstalálkozót fontosnak nevezte abból a szempontból, hogy a békefolyamat a "következő fázisába" léphessen.
Mark Rutte a folyamat további lépéseivel kapcsolatban kifejtette, hogy a béketárgyalásokon és tűzszüneti egyeztetéseken, a területi kérdésekről és biztonsági garanciákról szóló megbeszéléseken Ukrajnának részt kell vennie, és azt a meggyőződését hangoztatta, hogy ez így lesz majd.
A NATO főtitkára egy másik interjúban, az ABC televízió politikai magazinjában Donald Trump amerikai elnök sikerének nevezte, hogy elérte a NATO-tagállamok kötelezettségvállalását a védelmi kiadások megemelésére, valamint az amerikai fegyverszállítások újraindítását.