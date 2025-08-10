Az Európai Bizottság elnöke közösségi oldalán tett közzé bejegyzést, amelyből kiderül: Ursula von der Leyen továbbra is csak Ukrajna érdekeit tartja szem előtt.
Ursula von der Leyennek nem szóltak, hogy kihagyták
Az Európai Bizottság elnöke közösségi oldalán tett közzé bejegyzést a Trump–Putyin-találkozó kapcsán. Bejegyzése arról árulkodik, hogy Ursula von der Leyen továbbra is csak Ukrajna érdekeit tartja szem előtt, miközben úgy véli, a tárgyalás létrejöttéhez és a békefolyamathoz az Európai Unió intézkedései vezettek, miközben Trump egyértelművé tette: nem hívja meg a tárgyalásokra az európai vezetőket.
„Üdvözöljük Trump elnök erőfeszítéseit az ukrajnai gyilkosságok megállítására” – írta Ursula von der Leyen, hozzátéve:
A diplomácia és az Oroszországra nehezedő folyamatos nyomás kombinációja az, ahogyan igazságos és tartós békét fogunk elérni.
Az Európai Biztottság elnöke úgy fogalmazott:
Olyat, amely tiszteletben tartja Ukrajna szuverenitását, valamint Ukrajna és Európa létfontosságú biztonsági érdekeit.
Borítókép: Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)
