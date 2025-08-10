A Kreml már a következő Trump–Putyin-találkozóra készül?

A Kreml arra számít, hogy a két elnök következő találkozója orosz földön lesz – hangsúlyozta Jurij Uszakov, a Kreml tanácsadója a TASZSZ beszámolója szerint. Donald Trump és Vlagyimir Putyin találkozója Alaszkában lesz augusztus 15-én.

Trump és Putyin találkozójára Zelenszkijt is meghívhatják (Fotó: Ukrainian Presidential Press Ser)

Donald Trump amerikai elnök nyitott az Oroszország, Ukrajna és az Egyesült Államok közötti háromoldalú csúcstalálkozó Alaszkai megrendezésére. A Fehér Ház egyik forrása azonban a Reuters hírügynökségnek elmondta, hogy az amerikai fél jelenleg az orosz elnökkel, Vlagyimir Putyinnal való kétoldalú találkozóra készül.

Korábban az amerikai elnök bejelentette, hogy augusztus 15-én Alaszkában találkozik orosz kollégájával. Ezt követően Jurij Uszakov, a Kreml tanácsadója is megerősítette a tárgyalások tervét. Uszakov szerint Putyin és Trump „kétségtelenül az ukrán válság hosszú távú békés megoldásának lehetőségeire fog összpontosítani”. A Kreml arra számít, hogy a két elnök következő találkozója orosz földön lesz – hangsúlyozta Uszakov.

Trump–Putyin-találkozó: Zelenszkij is jelen lehet?

Az ukrán elnököt nem hívták meg a találkozóra, és Donald Trump hangsúlyozta, hogy először Putyinnal akar tárgyalni, ezt követheti egy háromoldalú találkozó, amelyen már Zelenszkij is részt vehet. Amerikai sajtóértesülések szerint azonban a Fehér Ház fontolgatja, hogy meghívja Volodimir Zelenszkijt Donald Trump és Vlagyimir Putyin alaszkai találkozójára – írta a Sky News. A csatorna szerint egy magas rangú amerikai tisztviselő és három, a belső megbeszélésekről informált személy arról beszélt,hogy a Trump-kormány jelenleg fontolgatja az ukrán elnök meghívását a csúcstalálkozóra.

A kérdés megvitatás alatt áll

– idézték az egyik bennfentes forrást.

Borítókép: Donald Trump és Vlagyimir Putyin (Fotó: AFP)

