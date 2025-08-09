Zelenszkij szerint Ukrajna készen áll

Ahogy arról lapunk is beszámolt, az ukrán elnök pánikba esett annak a hírére, hogy Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök a jövő héten személyesen is találkoznak Alaszkában. Zelenszkij körbelármázta egész Európát, mások mellett Pedro Sanchez spanyol miniszterelnökkel is tárgyalt telefonon.

Az ukrán elnök szerint az EU-csatlakozási tárgyalások minden előfeltételét teljesítették. Zelenszkij ezt a spanyol miniszterelnöknek fejtette ki

Fotó: AFP

Az ukrán elnök tájékoztatta Pedro Sánchezt a diplomáciai helyzetről és a partnerekkel való kapcsolattartásról, és megosztotta elképzeléseit a béke felé vezető következő lépésekről. A beszélgetés Ukrajna európai integrációs útját is érintette. Az ukrán elnöki hivatal tájékoztatása szerint

Volodimir Zelenszkij megjegyezte, hogy Ukrajna teljesítette minden kötelezettségvállalását, és teljes mértékben felkészült az első tárgyalási csoport megnyitására.

I spoke with Prime Minister of Spain @sanchezcastejon. I am grateful for Spain’s support for Ukraine and our people.



I informed about the diplomatic situation and our contacts with partners, and shared our vision of what the next steps should be. The main thing now is to ensure… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 9, 2025

A háborúban álló Ukrajna EU-csatlakozása számos kérdést vet fel

Ahogy arról korábban lapunk is beszámolt, a háború, a gazdasági helyzet és az intézményi reformok hiányosságai miatt Ukrajna egyelőre nem felel meg az EU alapvető elvárásainak.

Bendarzsevszkij Anton kül- és biztonságpolitikai szakértő tanulmányában rámutatott, a csatlakozás egyik legnagyobb kihívása a pénzügyi kérdés. Ukrajna az uniós költségvetés egyik legnagyobb kedvezményezettje lenne, és hatalmas támogatásokra lenne szüksége a háború utáni újjáépítéshez.

Számos intézmény próbálta kiszámítani, mekkora költséggel járna Ukrajna felvétele az EU-ba, de a becslések nagyon eltérőek. Az összegek 130 és 200 milliárd euró között mozognak az uniós támogatásokat tekintve

– írja Bendarzsevszkij. Ehhez jön hozzá az a mintegy 600 milliárd euró, amely a háború utáni újjáépítéshez kell majd.

Ukrajna EU-csatlakozása nemcsak gazdasági és intézményi szempontból jelentene kihívást, hanem geopolitikai értelemben is. A háború lezárásának hiánya miatt nem lehet tudni, mekkora terület és milyen népesség válna ténylegesen uniós taggá, ahogy azt sem, hogy milyen hosszú távú biztonságpolitikai kockázatokkal kellene szembenéznie az uniónak.

Nem tudjuk, hogy Ukrajna végleges határai hol lesznek a háború után, és azt sem, hogy milyen hosszú időbe telik majd az ország újjáépítése

– áll a tanulmányban.

Borítókép: Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)