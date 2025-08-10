Európa legnagyobb tűzhányója, az Etna vasárnap kezdett el ismét lávát és hamut szórni. Az Olasz Geofizikai és Vulkanológiai Intézet (INGV) szerint fokozódott a föld alatti rengések intenzitása.
Lávát és hamut lövell az Etna + videó
Ismét kitört az Etna Szicílián. Katonákat is mozgósítottak a Vezúv körül tomboló tüzek oltására.
A cataniai nemzetközi repülőtér, ahol a nyári csúcsszezon miatt nagy a forgalom, egyelőre zavartalanul üzemel. Időközben az olasz kormány úgy döntött, hogy katonákat is bevet a Nápoly melletti Vezúv vulkán térségében tomboló tüzek megfékezésére, valamint a gyújtogatók elleni fellépés érdekében.
A helyi sajtó szakértőkre hivatkozva arról cikkezett, hogy a szervezett bűnözéshez köthető gyújtogatók okozhatták a bozóttüzeket a térségben, hogy így nyerjenek földterületeket illegális szemétlerakókhoz.
További Külföld híreink
Tűzoltók és önkéntesek százai küzdenek a lángokkal, kiterjedt szőlősök váltak a tűz martalékává a Vezúv lejtőin. Az olasz ügyészség gyújtogatás gyanújával indított vizsgálatot. A bozóttüzek okozta füstöt még a világűrből is látni lehetett, a műholdas felvételeket, amelyek a Nápolyi-öböl felett, a Vezúv egyik oldalán terjengő füstöt mutatják, sokan osztják meg az interneten. A tűz miatt jelenleg nem lehet felmenni a Vezúvra – írta az MTI.
Borítókép: Ismét kitört az Etna Fotó: AFP
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Leugrott egy férfi az Eiffel-toronyról, letartóztatták + videó
További két embert is őrizetbe vettek a francia hatóságok.
Lukasenka nem indul újra a választáson
A belorusz vezető befejezi politikai pályafutását.
Az emberrablók a bicikliről rángatták le a férfit + videó
Újabb videó mutatja be, hogyan dolgoznak Zelenszkij emberrablói.
Zelenszkijnek üzentek: Hallgass!
Az ukrán elnök nem nőtt fel az államfői szerephez.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Leugrott egy férfi az Eiffel-toronyról, letartóztatták + videó
További két embert is őrizetbe vettek a francia hatóságok.
Lukasenka nem indul újra a választáson
A belorusz vezető befejezi politikai pályafutását.
Az emberrablók a bicikliről rángatták le a férfit + videó
Újabb videó mutatja be, hogyan dolgoznak Zelenszkij emberrablói.
Zelenszkijnek üzentek: Hallgass!
Az ukrán elnök nem nőtt fel az államfői szerephez.