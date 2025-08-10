Lávát és hamut lövell az Etna + videó

Tűzoltók és önkéntesek százai küzdenek a lángokkal, kiterjedt szőlősök váltak a tűz martalékává a Vezúv lejtőin. Az olasz ügyészség gyújtogatás gyanújával indított vizsgálatot. A bozóttüzek okozta füstöt még a világűrből is látni lehetett, a műholdas felvételeket, amelyek a Nápolyi-öböl felett, a Vezúv egyik oldalán terjengő füstöt mutatják, sokan osztják meg az interneten. A tűz miatt jelenleg nem lehet felmenni a Vezúvra – írta az MTI.

