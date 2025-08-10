EtnalávaNápolyi-öbölfüst

Lávát és hamut lövell az Etna + videó

Ismét kitört az Etna Szicílián. Katonákat is mozgósítottak a Vezúv körül tomboló tüzek oltására.

2025. 08. 10. 19:05
Ismét kitört az Etna - illusztráció Fotó: GIUSEPPE DISTEFANO Forrás: AFP
Európa legnagyobb tűzhányója, az Etna vasárnap kezdett el ismét lávát és hamut szórni. Az Olasz Geofizikai és Vulkanológiai Intézet (INGV) szerint fokozódott a föld alatti rengések intenzitása. 

A cataniai nemzetközi repülőtér, ahol a nyári csúcsszezon miatt nagy a forgalom, egyelőre zavartalanul üzemel. Időközben az olasz kormány úgy döntött, hogy katonákat is bevet a Nápoly melletti Vezúv vulkán térségében tomboló tüzek megfékezésére, valamint a gyújtogatók elleni fellépés érdekében. 

A helyi sajtó szakértőkre hivatkozva arról cikkezett, hogy a szervezett bűnözéshez köthető gyújtogatók okozhatták a bozóttüzeket a térségben, hogy így nyerjenek földterületeket illegális szemétlerakókhoz. 

 

Tűzoltók és önkéntesek százai küzdenek a lángokkal, kiterjedt szőlősök váltak a tűz martalékává a Vezúv lejtőin. Az olasz ügyészség gyújtogatás gyanújával indított vizsgálatot. A bozóttüzek okozta füstöt még a világűrből is látni lehetett, a műholdas felvételeket, amelyek a Nápolyi-öböl felett, a Vezúv egyik oldalán terjengő füstöt mutatják, sokan osztják meg az interneten. A tűz miatt jelenleg nem lehet felmenni a Vezúvra – írta az MTI. 

