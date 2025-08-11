nemzetközi jogUkrajnaAndrij SzibihaSebestyén Józsefmagyar

Nocsak, nemzetközi jogi normákra hivatkozik Ukrajna

Ukrajna magyarországi nagykövetsége közösségi oldalán idézte az ukrán külügyminisztert, aki a nemzetközi jog elveire hivatkozva köszönte meg az északi-balti államok támogatását.

Szabó István
Forrás: Facebook2025. 08. 11. 10:49
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Fotó: Jonas Roosens Forrás: ANP/AFP
„Ukrajna őszintén hálás az északi-balti államok vezetőinek az ukrán nép, szuverenitás, függetlenség és államunk területi integritásának állandó és rendíthetetlen támogatásáért” – írta a budapesti képviselet Andrij Szibiha ukrán külügyminisztert idézve.

nemzetközi jog
Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter (Fotó: AFP/Sergei Gapon)

A nyilatkozat szerint Kijev nagyra értékeli a diplomáciai erőfeszítéseket, a katonai segítségnyújtást és az Oroszországra gyakorolt nyomás fokozását, amely „az erőn alapuló béke útja”, és amely az ENSZ Alapokmányán, a Helsinki Záróokmányon, valamint a nemzetközi jog normáin nyugszik.

Az északi-balti nyolcak vezetői közös nyilatkozatukban hangsúlyozták: továbbra is Ukrajna oldalán állnak, együttműködve az Egyesült Államokkal és más partnerekkel annak érdekében, hogy igazságos és tartós békét érjenek el, a nemzetközi jog és a nemzetközi szerződések alapelveinek megfelelően.

A nemzetközi jog fontossága – kivéve, ha kárpátaljai magyarról van szó

Miközben Ukrajna a nemzetközi jog betartásáról beszél, a Magyar Nemzet korábbi cikkeiben részletesen foglalkozott a Sebestyén József-üggyel, amelyben a nemzetközi normák érvényesítése látványosan elmaradt. 

Mint arról lapunk beszámolt, az ukrán sorozótisztek által brutálisan bántalmazott beregszászi magyar férfi halálának ügyében az ukrán Állami Nyomozó Iroda nem indít nyomozást, arra hivatkozva, hogy „nincs elég adat” az eljárás megkezdéséhez.

Lapunk arról is írt, hogy az ukrán hatóságok el akarják tussolni a beregszászi magyar férfi halálának ügyét. Mint ismert, Sebestyén Józsefet erőszakkal sorozták be, és a toborzótisztek bántalmazása következtében halt meg. Az ukránok azonban mindvégig tagadták a történteket, noha Sebestyén József és a család beszámolója, a nyilvánosságra került videófelvételek és a fotók egyértelműek. Az ukránok mégis mindent tagadnak a kárpátaljai férfi bántalmazásával és halálával kapcsolatban.

Az ukrán fél semmilyen felelősséget nem vállalt a kárpátaljai magyar halála miatt. A család nem fogadja el a nyomozás elutasítását, és fellebbezést nyújt be.

A kontraszt szembetűnő: miközben Ukrajna a nemzetközi jog betartását követeli a világtól, saját határain belül – különösen a magyar kisebbség tagjainak ügyeiben – éppen ezeket a normákat hagyja figyelmen kívül.

Borítókép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: ANP/AFP/Jonas Roosens)

