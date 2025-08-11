Nocsak, nemzetközi jogi normákra hivatkozik Ukrajna

„Ukrajna őszintén hálás az északi-balti államok vezetőinek az ukrán nép, szuverenitás, függetlenség és államunk területi integritásának állandó és rendíthetetlen támogatásáért” – írta a budapesti képviselet Andrij Szibiha ukrán külügyminisztert idézve.
A nyilatkozat szerint Kijev nagyra értékeli a diplomáciai erőfeszítéseket, a katonai segítségnyújtást és az Oroszországra gyakorolt nyomás fokozását, amely „az erőn alapuló béke útja”, és amely az ENSZ Alapokmányán, a Helsinki Záróokmányon, valamint a nemzetközi jog normáin nyugszik.
Az északi-balti nyolcak vezetői közös nyilatkozatukban hangsúlyozták: továbbra is Ukrajna oldalán állnak, együttműködve az Egyesült Államokkal és más partnerekkel annak érdekében, hogy igazságos és tartós békét érjenek el, a nemzetközi jog és a nemzetközi szerződések alapelveinek megfelelően.