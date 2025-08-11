Lapunk arról is írt, hogy az ukrán hatóságok el akarják tussolni a beregszászi magyar férfi halálának ügyét. Mint ismert, Sebestyén Józsefet erőszakkal sorozták be, és a toborzótisztek bántalmazása következtében halt meg. Az ukránok azonban mindvégig tagadták a történteket, noha Sebestyén József és a család beszámolója, a nyilvánosságra került videófelvételek és a fotók egyértelműek. Az ukránok mégis mindent tagadnak a kárpátaljai férfi bántalmazásával és halálával kapcsolatban.

Az ukrán fél semmilyen felelősséget nem vállalt a kárpátaljai magyar halála miatt. A család nem fogadja el a nyomozás elutasítását, és fellebbezést nyújt be.

A kontraszt szembetűnő: miközben Ukrajna a nemzetközi jog betartását követeli a világtól, saját határain belül – különösen a magyar kisebbség tagjainak ügyeiben – éppen ezeket a normákat hagyja figyelmen kívül.