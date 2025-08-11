A Száva titkai: kettős piramis formájú furcsa vasrudakra bukkantak a folyómederben

Európa legnagyobb késő vaskori vasrúdlelete a Szávában

A bosznia-hercegovinai Posavina kantonban, a Száva folyó medrében több száz bipiramis alakú vasrudat találtak. Ezek tiszta fémöntvények, amelyeket egykor kovácsoknak készítettek szerszámok, fegyverek és háztartási eszközök előállításához.

A Száva medréből kerültek elő a különleges vasból készített leletek (Fotó: Vid Pogacnik / Wikimedia Commons)

A kétpiramis alakú rudak a Kr. e. 1–2. századból származnak.

Ez az az időszak, amikor az illírek földje, Illyricum, a La Tène-kultúra hanyatlása után fokozatosan római provinciává vált. A leletek így a késő vaskor és a római uralom közötti gazdasági és kulturális kapcsolatok fontos emlékei.

Elveszett szállítmány a folyó mélyén

Jozo Jezercic, a tolisai Vrata Bosne Ferences Kolostor Múzeum igazgatója szerint a vasrudak egy nagyobb szállítmány részei lehettek. A folyón történő szállítás közben süllyedhettek el, feltehetően vihar vagy fegyveres összetűzés következtében. A lelet felfedezése egy helyi amatőr történész, Pero Matkic érdeme, aki a parton bukkant rá a tárgyakra, majd értesítette a szakembereket.

Egy míves vaskori figurális lelet Boszniából (Fotó: Wolfgang Sauber / Wikimedia Commons)

Eddig a térségben mindössze egyetlen hasonló korú vasrudat dokumentáltak.

A mostani feltárás több száz darabbal Európa legnagyobb ismert késő vaskori bipiramis vasrúdleletét tárta fel.

Hasonló, de kisebb mennyiségű leletek korábban Franciaországban, Németországban, Magyarországon, Romániában és Szlovéniában kerültek elő.

Modern feltárási módszerek

A helyszínen minden darabot precízen rögzítettek referenciapontok és fotogrammetria segítségével. 3D modellek és részletes helyszínrajzok készültek, majd a tárgyakat desztillált vízzel teli kádakban konzerválták a további vizsgálatok előtt.

A Szávából kiemelt vaslelet (Fotó: Ferences Kolostor Múzeum)

A kutatók kémiai elemzést terveznek a fém összetételének és eredetének meghatározására. Az eredmények feltárhatják, honnan származtak az alapanyagok, és milyen kereskedelmi útvonalakon jutottak el Bosznia-Hercegovinába. A vizsgálatok nemzetközi együttműködésben zajlanak, Szlovénia, Németország, Franciaország és Ausztria szakértőinek részvételével.

