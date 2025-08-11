Vádemelés a mezőberényi brutális késelés ügyében, az ügyészek szigorú büntetést kértek

A Békés Vármegyei Főügyészség vádat emelt a mezőberényi gyilkosság gyanúsítottja, egy helybeli 48 éves férfi ellen, aki előre kitervelten, iszonyú brutalitással meggyilkolta egy italbolt 25 éves felszolgálóját szerelemféltésből tavaly júniusban – írja a Beol.

A mezőberényi gyilkosság helyszíne, ahol 2024 júniusában 51 késszúrással brutálisan meggyilkoltak egy 25 éves italbolti felszolgálót (Fotó: Beol)

Mezőberényi gyilkosság: hosszan készült tettére

A vádirat szerint a vádlott hónapokkal a gyilkosság előtt elhatározta, hogy végez a nővel. Ehhez egy 22 centiméter pengehosszúságú kést akart használni, amelyet a cselekmény előtti napokban a konyhaasztalon tartott, és rendszeresen, naponta megerősítette magában a tervét.

A gyilkosság napján bement az italboltba, ahol a nő éppen dolgozott. Megvárta, amíg a vendégek távoznak, majd este 11-kor hátrament a raktárhelyiségbe, ahol a nő is tartózkodott.

Összesen 51 késszúrást mért az áldozatra, a sérülések a test több pontját érték,

és olyan súlyosak voltak, hogy a nő a helyszínen életét vesztette. A férfi magát is megszúrta, ám életét a mentők beavatkozása mentette meg.

A nyomozás szerint a támadás indítéka féltékenység volt: a férfi nem merte kifejezni vonzalmát, és attól is tartott, hogy a nagy korkülönbség és az anyagi helyzetükben levő különbség miatt a nő nem fogadná pozitívan közeledését.

Mélyszegénység és látszólag gondtalan élet

A későbbi elkövető gyakran töltötte idejét az italboltban. Az ügyészség szerint a férfit egy idő után zavarni kezdte, hogy miközben az ő élete kilátástalan, addig a nő a meglátása szerint fiatal kora ellenére jó egzisztenciával rendelkezik, könnyű az élete, és ezért irigy volt rá.

A gyilkosság előtt azt is megtudta a férfi, hogy a felszolgáló kapcsolatot létesített az italbolt egyik vendégével. Valószínűleg ez volt számára az utolsó csepp a pohárban.

Évtizedekre a rácsok mögött maradhat

A főügyészség a vádlottat előre kitervelten, különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntettével vádolja, és

életfogytiglani fegyházbüntetést kért rá.

Amennyiben a férfi beismerő vallomást tesz és lemond a tárgyaláshoz fűződő jogáról, indítványt tesznek arra, hogy a bíróság a feltételes szabadságra bocsátás legkorábbi időpontját harminc évben határozza meg, ellenkező esetben zárja ki a férfit a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségéből.

Az ügyet a Gyulai Törvényszéken tárgyalják.