mezőberényivádlottgyilkosságkésBékés Vármegyei Főügyészségitalboltfelszolgálóvádirat

Vádemelés a mezőberényi brutális késelés ügyében, az ügyészek szigorú büntetést kértek

Előre kitervelten, különös kegyetlenséggel végzett egy férfi egy felszolgálóval Mezőberényben tavaly júniusban. A vádirat szerint 22 centiméter pengehosszúságú késsel támadt, és 51 szúrással oltotta ki a nő életét a mezőberényi gyilkosság vádlottja. A főügyészség szerint beismerés esetén is évtizedekig a rácsok mögött marad.

Munkatársunktól
2025. 08. 11. 12:43
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Békés Vármegyei Főügyészség vádat emelt a mezőberényi gyilkosság gyanúsítottja, egy helybeli 48 éves férfi ellen, aki előre kitervelten, iszonyú brutalitással meggyilkolta egy italbolt 25 éves felszolgálóját szerelemféltésből tavaly júniusban – írja a Beol.

A mezőberényi gyilkosság helyszíne, ahol 2024 júniusában 51 késszúrással brutálisan meggyilkoltak egy 25 éves italbolti felszolgálót.
A mezőberényi gyilkosság helyszíne, ahol 2024 júniusában 51 késszúrással brutálisan meggyilkoltak egy 25 éves italbolti felszolgálót (Fotó: Beol)

 

Mezőberényi gyilkosság: hosszan készült tettére

A vádirat szerint a vádlott hónapokkal a gyilkosság előtt elhatározta, hogy végez a nővel. Ehhez egy 22 centiméter pengehosszúságú kést akart használni, amelyet a cselekmény előtti napokban a konyhaasztalon tartott, és rendszeresen, naponta megerősítette magában a tervét.

A gyilkosság napján bement az italboltba, ahol a nő éppen dolgozott. Megvárta, amíg a vendégek távoznak, majd este 11-kor hátrament a raktárhelyiségbe, ahol a nő is tartózkodott.

Összesen 51 késszúrást mért az áldozatra, a sérülések a test több pontját érték,

és olyan súlyosak voltak, hogy a nő a helyszínen életét vesztette. A férfi magát is megszúrta, ám életét a mentők beavatkozása mentette meg.

A nyomozás szerint a támadás indítéka féltékenység volt: a férfi nem merte kifejezni vonzalmát, és attól is tartott, hogy a nagy korkülönbség és az anyagi helyzetükben levő különbség miatt a nő nem fogadná pozitívan közeledését.

 

Mélyszegénység és látszólag gondtalan élet

A későbbi elkövető gyakran töltötte idejét az italboltban. Az ügyészség szerint a férfit egy idő után zavarni kezdte, hogy miközben az ő élete kilátástalan, addig a nő a meglátása szerint fiatal kora ellenére jó egzisztenciával rendelkezik, könnyű az élete, és ezért irigy volt rá.

A gyilkosság előtt azt is megtudta a férfi, hogy a felszolgáló kapcsolatot létesített az italbolt egyik vendégével. Valószínűleg ez volt számára az utolsó csepp a pohárban.

 

Évtizedekre a rácsok mögött maradhat

A főügyészség a vádlottat előre kitervelten, különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntettével vádolja, és

életfogytiglani fegyházbüntetést kért rá.

Amennyiben a férfi beismerő vallomást tesz és lemond a tárgyaláshoz fűződő jogáról, indítványt tesznek arra, hogy a bíróság a feltételes szabadságra bocsátás legkorábbi időpontját harminc évben határozza meg, ellenkező esetben zárja ki a férfit a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségéből.

Az ügyet a Gyulai Törvényszéken tárgyalják.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Csudai Sándor)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Odrobina Kristóf
idezojelekMagyar Péter

Magyar Péter akkora pofont kapott, hogy elgurult a gyógyszere

A Tisza Párt méltó utódja lehet akár az MSZP-nek is.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu