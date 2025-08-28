Tizenegy pont az ukrán fegyverbeszerző kémről, aki Magyar Péter szolgálatába szegődött

1. Fegyverbeszerzés Németországban

Tseber Roland egyértelműen kötődik a globalista körökhöz – írta minap az Ellenpont. A tényfeltáró portál szerint az ukrán férfi olyannyira bizalmi ember, hogy őt küldték Berlinbe fegyverekről tárgyalni. Tseber az igazságügyi miniszter, Denisz Maljuska társaságában érkezett meg Berlinbe még 2022-ben. A hivatalos indok egy büntetőbíróság létrehozása volt, azonban a háttérben az információk szerint Ukrajna támogatása és a fegyverszállítások volt a téma. Az út sikeres volt, lőszerek mellett például légvédelmi rendszerek, nehéz pótkocsik, mentőautó, hídrendszerek és drónellenes eszközök is szerepeltek az igen hosszú beszerzési listán.

Tseber Roland - Fotó: Facebook

2. A bekötött ember

Szintén az Ellenpont írt a napokban arról, hogy újabb kapcsolódási pontokra derült fény Tseber Roland és a hazai baloldal között. A portál szerint a CIA egykori igazgatójához, valamint az amerikai demokratákhoz is kapcsolható, komoly ukrajnai kapcsolatrendszerrel bíró Tseber a baloldali sajtóban valóságos celeb lett, nem véletlenül. Kifejtették azt is, hogy az amerikai baloldal olyan ideológiai keltetőt működtet, amelynek befolyása Magyarországra is elér. Ennek a polipnak az egyik csápja Tseber Roland, a másik a magyarországi ellenzék, és mint a USAID-botrány során kiderült, a harmadik a magyarországi ellenzéki sajtó.

3. A véletlen találkozás

Augusztus elején Tseber azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy állítása szerint véletlenül futott össze nem másutt, mint Kijevben Rácz András Oroszország-szakértővel. Rácz az ukrajnai eseményeket a Zelenszkij-féle vezetés szája íze szerinti értelmezését közvetítő közléseivel tett szert „hírnévre”. A találkozásról szellemesnek szánt videó jelent meg a közösségi médiában, a felvételen Rácz és Tseber arról beszélt, hogy az ukrán fővárosban is „nyitnak egy Tiszát”.

4. Tisza-sziget Kárpátalján

Merthogy Tseber nyitott Tiszát korábban Ukrajnában: április 29-én jegyezték be Minaj településen a „TISZA Kárpátaljai Magyarok Társasága Polgári Szervezetet”. A Mandiner számolt be arról, hogy az egyesület képviseletére jogosult személyként Tseber Roland van feltüntetve.