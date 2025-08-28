Rendkívüli

Kőkemény lépést jelentett be a kormány válaszul az ukrán provokációra

Tizenegy pont az ukrán fegyverbeszerző kémről, aki Magyar Péter szolgálatába szegődött

Sorra kerülnek nyilvánosságra információk Tseber Rolandról, akit kémkedés miatt tavaly utasítottak ki Magyarországról. A Volodimir Zelenszkijjel jó kapcsolatot ápoló Tseber korábban baloldali magyar politikusokhoz keresett és talált kapcsolatot, 2024-ben már Magyar Péternek szervezett 24 óra alatt ukrajnai utat, idén tavasszal Tisza-szigetet alapított Kárpátalján és időről időre fideszeseket fenyeget. A legfrissebb hírek már arról szólnak, hogy Tseber fegyverszállítást szervezett 2022-ben, be van kötve az amerikai globális hálózathoz, miközben százmilliós, homályos eredetű vagyona miatt vizsgálódnak. Tizenegy pontban összefoglaljuk, mit lehet tudni Tseber Rolandról, és nem hagytuk ki az információt sem, hogy 2015-ben, az orosz megszállás után lemezlovasként fellépett a Krímben.

2025. 08. 28.
1. Fegyverbeszerzés Németországban

Tseber Roland egyértelműen kötődik a globalista körökhöz – írta minap az Ellenpont. A tényfeltáró portál szerint az ukrán férfi olyannyira bizalmi ember, hogy őt küldték Berlinbe fegyverekről tárgyalni. Tseber az igazságügyi miniszter, Denisz Maljuska társaságában érkezett meg Berlinbe még 2022-ben. A hivatalos indok egy büntetőbíróság létrehozása volt, azonban a háttérben az információk szerint Ukrajna támogatása és a fegyverszállítások volt a téma. Az út sikeres volt, lőszerek mellett például légvédelmi rendszerek, nehéz pótkocsik, mentőautó, hídrendszerek és drónellenes eszközök is szerepeltek az igen hosszú beszerzési listán.

Tseber Roland
Tseber Roland - Fotó: Facebook

2. A bekötött ember

Szintén az Ellenpont írt a napokban arról, hogy újabb kapcsolódási pontokra derült fény Tseber Roland és a hazai baloldal között. A portál szerint a CIA egykori igazgatójához, valamint az amerikai demokratákhoz is kapcsolható, komoly ukrajnai kapcsolatrendszerrel bíró Tseber a baloldali sajtóban valóságos celeb lett, nem véletlenül. Kifejtették azt is, hogy az amerikai baloldal olyan ideológiai keltetőt működtet, amelynek befolyása Magyarországra is elér. Ennek a polipnak az egyik csápja Tseber Roland, a másik a magyarországi ellenzék, és mint a USAID-botrány során kiderült, a harmadik a magyarországi ellenzéki sajtó.

3. A véletlen találkozás

Augusztus elején Tseber azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy állítása szerint véletlenül futott össze nem másutt, mint Kijevben Rácz András Oroszország-szakértővel. Rácz az ukrajnai eseményeket a Zelenszkij-féle vezetés szája íze szerinti értelmezését közvetítő közléseivel tett szert „hírnévre”. A találkozásról szellemesnek szánt videó jelent meg a közösségi médiában, a felvételen Rácz és Tseber arról beszélt, hogy az ukrán fővárosban is „nyitnak egy Tiszát”.

4. Tisza-sziget Kárpátalján

Merthogy Tseber nyitott Tiszát korábban Ukrajnában: április 29-én jegyezték be Minaj településen a „TISZA Kárpátaljai Magyarok Társasága Polgári Szervezetet”. A Mandiner számolt be arról, hogy az egyesület képviseletére jogosult személyként Tseber Roland van feltüntetve.

5. Magyar Péter utazásszervezője

Nem kérdés, hogy Tseber szorosan kapcsolódik Magyar Péterhez. A Ripost tavasszal írta meg: a Tisza-vezér tavaly júliusi ukrán túráját Tseber Roland végigszelfizte, ugyanis ő volt a szervező. Magyar így mutatta be a férfit: „Tseber Roland magyar testvérünk, a Kárpátaljai Megyei Tanács egyik tanácsosa lesz a segítségünkre. Ő segített nekünk ilyen rövid idő alatt, 24 óra alatt megszervezni ezt az utat és ő segít majd tolmácsolni az igazgató úrral” (egy kijevi gyermekkórház vezetőjével – a szerk.). A Ripost akkor rámutatott: Tseber Roland a kárpátaljai Katonai Közigazgatás magas rangú tisztje, aki ráadásul Zelenszkij pártjának képviselője a Kárpátaljai Megyei Tanácsban.

6. Az ukrán szolgálatok illegális tisztje

S hogy ki Tseber? A férfiról a Fidesz frakcióvezetője, Kocsis Máté a nemzetbiztonsági bizottság május 20-i ülése után beszélt részletesen. A fideszes politikus elmondta: Tsebert tavaly ősszel utasítottak ki az országból. A magyar nemzetbiztonsági szervek már hosszú ideje megfigyelés alatt tartották, és az ukrán hírszerző szolgálat illegális tisztjeként azonosították. Kocsis Máté közölte azt is, hogy a férfi ukrán–magyar állampolgár volt 2017-ig, akkor lemondott a magyarról, bizonyára az ukrajnai politikai ambíciói miatt.

7. Az újabb kapocs Ruszin-Szendi Romulusz

Tseber ellen egyebek mellett azután rendeltek el beutazási és itt-tartózkodási tilalmat, hogy találkozót szervezett a hazai katonai vezetés korábbi magas rangú vezetőjével fegyvergyártásban érintett szereplők és külföldi befektetők között és egyébként is fokozta idehaza kifejtett tevékenységét. A találkozón részt vevő korábbi magas rangú magyar katonai vezető pedig Ruszin-Szendi Romulusz volt. Az egykori vezérkari főnök ma Magyar Péter katonai szakértője, a Tisza rendszeres megszólalója.

8. Megfenyegette Orbán Viktort és a magyar hatóságokat

Nem örülhetett túlságosan annak, hogy leleplezték, hiszen odáig elment, hogy májusban megfenyegette a magyar miniszterelnököt. Tseber a következőt posztolta a Facebookon: „Fidesz, ti patkányok vagytok, akiket sarokba szorítottak. És jól is tették. A következő lépés az enyém. Orbán Viktor.” Nem érte be ennyivel, a magyar hatóságoknak címezve júliusban egy interjúban azt mondta: egyszer felelni fognak azok, akik őt ukrán hírszerzőként azonosították.

9. Az MSZP volt elnökét is be akarta hálózni

Tseber Roland nem csak Magyar Péterrel, hanem a magyar ellenzék több más szereplőjével is felvette a kapcsolatot. Többek között ide sorolható Mesterházy Attila, az MSZP volt elnöke is. Mesterházyhoz az ukrán férfi úgy jutott el, hogy 2020. december 10-én az ukrán vámosok nagy mennyiségű cigarettára bukkantak Legény Zsolt akkori MSZP-s politikus autójának csomagtartójában. Legényt – úgy tudjuk – Tseber Roland húzta ki a slamasztikából, azonban kellett neki valami cserébe. Mégpedig uniós, illetve NATO-kapcsolatok. Mesterházyt, aki éveken keresztül alelnöke, majd elnöke volt a NATO Parlamenti Közgyűlésének, Legény Zsolt mutatta be Tsebernek.

10. Márki-Zaytól Karácsony Gergelyig

Tseber ugyanakkor nem csak a szocialistákhoz keresett és talált kapcsolatot: több képen pózolt együtt Karácsony Gergely főpolgármesterrel, momentumos politikusokkal, köztük Gelencsér Ferenc korábbi elnökkel, valamint Márki-Zay Péterrel, aki az ellenzék közös miniszterelnök-jelöltje volt a 2022-es országgyűlési választáson.

11. A krími lemezlovas

Végezetül egy elgondolkodtató hír: július végén számolt be róla a Tűzfalcsoport, hogy az interneten 2024 márciusában közzétett videóban három ukrán veterán azt állítja, Tseber 2015 februárjában, tehát a Krím megszállása után, Szimferopolban vett részt egy rendezvényen, ahol DJ-ként szerepelt. Állításuk szerint az eseményt az orosz hadsereghez kötődő „Honvédők napja” alkalmából rendezték. Tseber lemezlovas munkája augusztusban újra előkerült. A Mandiner azt írta, hogy az ukrajnai Nemzeti Korrupciómegelőzési Ügynökség vizsgálata szerint Tseber Roland jelentős, 19 millió hrivnyányi, átszámítva 156 millió forintos homályos eredetű vagyont tüntetett fel 2023-as vagyonnyilatkozatában. Tseber a hatóságoknak azt állította, hogy jövedelme döntően rendezvényeken való fellépésekből származik. Elmondása szerint 2005–2006 környékén kezdett esküvői szolgáltatásokat nyújtani, majd 2008 óta DJ-ként dolgozik, szezononként akár 50 ezer dolláros bevétellel.

Borítókép: Magyar Péter és Tseber Roland (Forrás: Facebook/Kocsis Máté)

