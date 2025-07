Üzent a magyar hatóságoknak az ukrán kém: Egyszer ezért felelni fognak!

Megfenyegette a magyar nemzetbiztonsági szerveket a Tisza Párt elnökével jó kapcsolatot ápoló Tseber Roland, aki a napokban több mint egyórás interjút adott az Átlátszónak Ungváron. A magyar titkosszolgálatok az ukrán hírszerzés illegális tisztjeként azonosították korábban Tsebert, akit már tavaly ősszel kiutasítottak hazánk területéről. Többek között erről beszélt május közepén Kocsis Máté az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságának egyik ülése után. A Fidesz frakcióvezetője azt is elmondta, hogy a férfi ukrán–magyar állampolgár volt 2017-ig, akkor lemondott a magyarról, bizonyára az ukrajnai politikai ambíciói miatt.

Tseber ismét fenyeget

Az Átlátszón megjelent videóinterjúban Tseber arra a kérdésre, hogy nem hátráltatja-e a munkáját a kémbotrány, így az, hogy ukrán hírszerzési tisztként azonosították, azt válaszolta: Ukrajnában nem érzi hátrányát, de persze előnyt sem jelent, hogy kémnek nevezik. Ezután üzent a magyar hatóságoknak:

„de ezért egyszer felelni kell jogilag, fognak is szerintem. Egy év, két év, tíz év, mindegy mennyi…”

Emlékezetes, hogy nem ez az első ilyen, kizárólag támadásként, fenyegetésként értékelhető megnyilvánulása Magyar Péter barátjának. Vélhetően megviselte a lelepleződés, hiszen nem sokkal azután, hogy kiderült a nyilvánosság előtt a hírszerzői tevékenysége, megfenyegette a magyar miniszterelnököt. Tseber akkor a következőt posztolta a Facebookon: „Fidesz, ti patkányok vagytok, akiket sarokba szorítottak. És jól is tették. A következő lépés az enyém. Orbán Viktor.”

Beleszállt a kárpátaljai magyarok képviseletébe

De térjünk vissza az idézett interjúra, mert nem csak az anyaországi hatóságokat fenyegette meg, hanem beleszállt a kárpátaljai magyarokat képviselő szervezetbe is. Tseber így beszélt a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetségről (KMKSZ): „A magyar kormánynak van egy szatellit pártja, vagy nem is tudom, hogy mondjam, a KMKSZ, nyilván együttműködnek a Fidesszel, stb..” Azt is elmondta, hogy

a KMKSZ elnöke, Brenzovics László öt éve Budapesten él és Tseber szerint „skype-on irányítja a kárpátaljai magyarságot”, illetve sok millió euró támogatást kaptak különböző programokra, de „hogy hova költik el a pénzt, arról tudnék mondani érdekes dolgokat” – vagyis közvetve, de konkrétumok említése nélkül visszaéléssel gyanúsította meg a KMKSZ vezetését.

Emlékezetes, hogy Magyar Péter a közelmúltban a Partium központjában, Nagyváradon tartott sajtótájékoztatóján hasonló módon támadta az erdélyi magyarok képviseletét. Azt állította, hogy az RMDSZ EP-képviselői azért ülnek még mindig az Európai Néppártban, hogy a Fidesznek kémkedjenek.

Magyar Péter kárpátaljai „testvére”

Tseber Roland az ungvári Kárpátaljai Területi Tanács képviselője az államfő, Volodimir Zelenszkij pártjának frakciójában ül, ám a pártnak nem tagja. Gyakran van a fővárosban, tanácsadó a parlamentben, bejáratos a külügybe, dolgozott az ombudsmani hivatalban is.

Ez már csak azért sem mellékes, mert Tseber szervezte Magyar Péter tavaly júliusi ukrajnai túráját, végigkísérte a Tisza Párt elnökét és több „szelfi” fotót is posztoltak a közösségi oldalaikon. Magyar Péter így mutatta be a férfit: „Tseber Roland magyar testvérünk, a Kárpátaljai Megyei Tanács egyik tanácsosa lesz a segítségünkre. Ő segített nekünk ilyen rövid idő alatt, 24 óra alatt megszervezni ezt az utat és ő segít majd tolmácsolni az igazgató úrral” (egy kijevi gyermekkórház vezetőjével – a szerk.) – fogalmazott a Tisza elnöke.

Fokozott hírszerzői tevékenység

Szintén beszámoltunk korábban arról, a nemzetbiztonsági bizottsági üléseken az is elhangzott, hogy Tseber ellen egyebek mellett azután rendeltek el beutazási és tartózkodási tilalmat, hogy találkozót szervezett a hazai katonai vezetés korábbi magas rangú vezetőjével fegyvergyártásban érintett szereplők és külföldi befektetők között és egyébként is fokozta idehaza kifejtett tevékenységét. A találkozón részt vevő korábbi magas rangú magyar katonai vezető pedig – úgy tudjuk – Ruszin-Szendi Romulusz, korábbi vezérkari főnök volt, aki idén februárban csatlakozott a Tisza Párthoz és Magyar Péter jobbkezének nevezhető.