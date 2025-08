Dzsudzsák Balázs mellett új játékost imádnak a DVSC-szurkolók a nagy siker után + videó

Míg az MTK az örökrangadón 1-1-es döntetlennel kezdett a címvédő Ferencváros ellen hazai pályán, addig az új edzővel rohamozó Debrecen fordulatos meccsen játszott 3-3-as döntetlent, úgy, hogy mind a háromszor hátrányból egyenlített. Péntek este Dzsudzsák Balázsék az idény első hazai mérkőzésén fogadták Horváth Dávid együttesét, utóbbinál bekerült a kezdőbe a Köbenhavntól kölcsönben érkező Németh Hunor is. A 18 éves tehetség a Fradi ellen is kapott pár percet, megmozdulásai már akkor igencsak kecsegtetőek voltak.

Dzsudzsák Balázs egy hete bombagólt lőtt, az MTK ellen gólpasszt osztott ki Fotó: Dvsc.hu

A Nagyerdei Stadionban Dzsudzsák már az első percben veszélyes beadással hívta fel magára a figyelmet, majd csapata a félidő derekán kis híján a vezetést is megszerezte. A csapatkapitány távoli szabadrúgását Adrián Guerreiro fejelte vissza Bárány Donátnak, a magyar támadó próbálkozása pedig a kapufán csattant – ehhez viszont Demjén Patrik kapus bravúros védése is kellett. Majd a túloldalt az FTC-től kölcsönbe érkező Varga Ádámról ez nem volt elmondható... A Loki kapusa rosszul jött ki a 29. percben, a labda átpattant fölötte, szerencséjére Molnár Rajmund próbálkozását Julien Dacosta hősiesen blokkolta. Az utolsó negyedóra is a fővárosiakról szólt, de Varga remek védéseket mutatott be, a ráadásban Jakub Plsek fejesénél nagy bravúrral ért le.

Dzsudzsák Balázs elől, Varga Ádám hátul villant

A szünet után viszont megszületett az első gól.

Ahogy eddig, úgy most is Dzsudzsák Balázs volt a főszerepben: a DVSC bal oldali szabadrúgását a 38 éves játékos adta be, a labdára pedig a 200. első osztályú meccsén pályára lépő Batik Bence remekül érkezett, könnyedén a kapuba fejelt (1-0).

A folytatásban Dzsudzsák lejött, de a Debrecen továbbra is helyzeteket alakított ki. A 76. percben az egész meccsen jól mozgó Kocsis Dominik verte meg a védőjét, majd csavart, de minimálisan célt tévesztett. A hajrában az MTK nyomott, de Bognár István beállása sem hozta meg az egyenlítő gólt, pedig az utolsó percben egy pimasz szabadrúgással majdnem meglepte Vargát (11 védéssel zárt végül).

A Debrecen két meccsen négy gólt szerzett és négy pontot is bezsebelt – a szurkolók alighanem valami ilyen kezdésről álmodoztak Sergio Navarro vezetőedző kinevezésekor –, mindeközben az MTK első sikerére még várni kell.