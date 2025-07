Így reagált vb-érmesünk a doppinggal gyanúsított kínai úszó furcsa eredményére

Egészen elképesztő eredmények születtek a férfi 100 gyors középdöntőjében a szingapúri vb-n, hiszen a tavalyi világbajnokságon bronzérmes Németh Nándor hiába győzte le a futamában a szám kínai olimpiai bajnokát, egyben világrekorderét is, így is csak a kilencedik helyen végzett az összesítésben, és mindössze nyolc századdal lemaradt a döntőről. A magyar úszó felkészülését sérülések, Szingapúrban pedig még gyomorfertőzés is hátráltatta, innen nézve nem tehet szemrehányást magának. Pan Csan-le helyzete egészen más.

A kínai Pan Csan-le és a középdöntőben futamgyőztes Kyle Chalmers 100 gyorson a szingapúri úszó-vb-n. Fotó: MANAN VATSYAYANA / AFP

A kínai újságírók azt mondták a vegyes zónában, az olimpiai bajnok azzal magyarázta a váratlan kiesését 100 gyorson, hogy nem volt formában, mindenesetre ahhoz kínaiul sem kellett érteni, hogy lássuk, nem volt elégedett. A 47,81 másodperces ideje jelentősen, 1,41 másodperccel gyengébb, mint amit egy évvel ezelőtt a párizsi olimpia döntőjében repesztett, és ami miatt a dopping gyanúja vetődött rá.

Óriási világcsúcs és olimpiai arany után nagy visszaesés

Pan Csan-le a 2022-es budapesti világbajnokság óta állandó tagja volt a döntős mezőnynek 100 gyorson, de amit 2024-ben mutatott, az így is teljesen váratlan volt. Az év elején a dohai vb-n aranyat szerzett, de sem a győztes ideje, sem a győzelem ténye nem volt szembeötlő a közelgő olimpia miatt hiányos mezőnyben. Az viszont már Dohában is feltűnést keltett, hogy a kínai 4×100-as gyorsváltóban 46,80 másodpercre volt képes, amivel megdöntötte David Popovici addigi 100-as világcsúcsát. Igaz, mindössze nyolc századdal.

Mit mutatnak a számok? Pan Csan-le 100 gyors döntőiben elért eredményei:

2022 – világbajnokság: 4. hely, 47,79 másodperc

2023 – világbajnokság: 4. hely, 47,43

2024 – világbajnokság: 1. hely, 47,53

2024 – olimpia: 1. hely, 46,40

2025 – világbajnokság: 10. hely, 47,81

Mint látható, a párizsi olimpián elért ideje kilóg a sorból, és ez sokakban kérdéseket vetett fel. Pan Csan-le a 2024-es olimpia 100-as döntőjében világcsúccsal győzött, a 46,40 másodperces idővel négy tizedet faragott a rekordból, és ilyen nagy mértékű javításra 1976 óta nem volt példa a szám történetében.