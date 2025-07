„Megijedtem” – magyar úszó került kórházba Szingapúrban súlyos pókcsípés miatt

A magyar vegyesváltók gyakorlatilag a románról tavaly magyar színekre váltó Fángli Henrietta érkezésének köszönhetően váltak versenyképessé, ám a mixed váltó szerda reggel nem indult el a szingapúri világbajnokságon, noha be volt nevezve a versenyre. Mint kiderült, Fángli Henrietta, a magyar csapat egyedüli mellúszója pókcsípés miatt kórházba került Szingapúrban. A Magyar Nemzet a helyszínen az edzője, Petrov Iván segítségével utolérte Fánglit, aki lapunknak elmesélte, pontosan mi történt vele.

Fángli Henrietta pókcsípés miatt kórházba került Szingapúrban a vb-n. Fotó: MTI Fotószerkesztõség/Derencsényi István

Fángli Henrietta hétfőn mutatkozott be a világbajnokságon, a 100 méteres hátúszás előfutamában a 19. helyen végzett, így lemaradt a középdöntőről. Aznap már rajta volt a csípés a lábán.

– Éjszaka történt a 100 mell előtt – kezdett bele Fángli Henrietta kérdésünkre. – Mikor reggel felkeltem, akkor láttam, hogy van egy óriási csípésnyom a lábamon. Aznap már éreztem, hogy fáj, zavart, aggasztó volt, meg is ijesztett. De a nap folyamán nem lett sokkal rosszabb, jegeltük, kenőccsel kezeltük. A következő reggel, kedden viszont már eléggé bedagadt és fel is forrósodott, járás közben is sokkal jobban fájt. A csapatorvos javasolta, hogy menjünk el a rendezvény orvosához, onnan pedig kórházba küldtek.

Éjszakába nyúlóan kórházban volt a magyar úszó Szingapúrban

Fángli Henrietta négy-öt órát töltött a kórházban Szingapúrban kedden az éjszakába nyúlóan, mire a vizsgálatok megállapították, hogy bakteriális fertőzés okozta a tüneteit.

– Most már jobban vagyok, kaptam rá gyógyszereket, amikkel azonban nem ajánlott a versenysport – árulta el lapunknak. – Reménykedünk, hogy a következő versenyszámra jobban leszek. Szeretnék úszni szombaton 50 mellen, és a lányoknak sem akarok csalódást okozni a női vegyesváltóban.

Fángli állapotától függ a további szereplése a szingapúri vb-n. Ha gyorsan javul, ő szeretne még úszni, de mint mondta, erre jelenleg nincs garancia. Amin ugyanakkor már nem lehet változtatni, hogy nem tudott a mix vegyesváltó rendelkezésére állni.

– Sajnálom, hogy a csapat így nem tudott elindulni, mert jó verseny lehetett volna – mondta Fángli. – És a 100 mellért is kár egy kicsit, mert ha nincs a csípés, lehet, hogy jobbat tudtam volna úszni, amire a felkészülésem is utalt. A középdöntő meglehetett volna, de így alakult. Balszerencse, hogy megcsíp egy pók, és emiatt nem tudok úszni, de megtörtént, és elég kellemetlen volt, ez senkinek sem a hibája.