Románia nem becsülte meg, magyarként olimpiai bajnokok csúcsait dönti meg

Nagy mérföldkő a budapesti rövidpályás világbajnokság Fángli Henrietta életében, hiszen ezen a versenyen mutatkozhatott be a magyar válogatottban világversenyen. A 24 éves úszó erdélyi magyar, Marosvásárhelyen született, és bár rendelkezett magyar útlevéllel is, sportolóként egészen júniusig román volt, akkor kapta meg a magyar sportállampolgárságot. Emiatt éppen lemaradt idén a belgrádi Európa-bajnokságról, a párizsi olimpiára pedig már nem volt ideje szintidőt úszni. A római Hét Domb viadalon így is közel járt hozzá, mindössze három tized hiányzott neki.

Fángli Henrietta az évek óta vergődő magyar mellúszásban jelent komoly erősítést (Fotó: MTI/Kovács Tamás)

Fángli Henrietta már akkor megmutatta, hogy van benne fantázia, hiszen nagy medencében az 1:07,08 perces ideje egyből magyar országos rekord volt 100 méteres mellúszásban. Ezzel a mai napig az utolsó magyar világklasszis női mellúszó, Kovács Ágnes csúcsát döntötte meg – sydney-i olimpiai bajnokunk korábbi rekordja 2000-ben született, azaz idősebb volt, mint maga Fángli, aki 2001-es születésű.

Első magyar színekben teljesített világversenyén is maradandót alkotott Fángli, aki a vasárnapig zajló budapesti vb-n Hosszú Katinka tíz évet megélt rövidpályás országos rekordját döntötte meg ugyancsak 100 mellen. A háromszoros olimpiai bajnok Hosszú 2014-ben 1:05,60 percet teljesített, Fángli most 1:05,09-et jött. Peches volt, mert a 17. helyen mindössze 12 századdal lemaradt a középdöntőbe jutásról.

A románok kiszúrtak vele, még a saját sztárúszójuk is kifakadt

Fángli három éve az Egyesült Államokban készül, Houstonban tanul, hazánkban pedig a győri úszóklub versenyzője lett. Romániában nem becsülték meg, nem kapta meg a lehetőséget arra, hogy feljebb lépjen, pedig érzése szerint megérdemelte volna. Megesett, hogy hiába volt jó ideje, nem is nevezték fontos versenyekre.

A román úszósport sanyarú helyzetéről beszélt a párizsi olimpián az ország történetének első ötkarikás úszóaranyát 200 gyorson megszerző David Popovici is.

– Természetesen sok probléma van az országban, de az tény, hogy túl keveset fektetnek a sportba – idézte Popovici szavait a román Gazeta Sporturilor. – Az illetékesek tudják ezt, nagyobb nyomást kell gyakorolnunk rájuk. Télen, amikor hideg van, egy sátort helyeznek az uszoda fölé, amibe ha belépsz és három percnél tovább ott maradsz, alig kapsz levegőt. Ott edzünk! Évek óta vannak ígéretek. Rengeteg futballstadionunk van, de medencék, csarnokok a többi sporthoz nincsenek.

Popovici kritikáját erősíti, hogy a román sajtó szerint mindössze hét hivatalos versenymedence van az egész országban.

Fángli mindenesetre egyáltalán nem csalódott amiatt, hogy ő ma már magyar színekben versenyezhet.

– Egészen kicsi korom óta arról álmodtam, hogy a magyar színeket képviselhetem – árulta el Fángli. – Erdélyben születtem, ott nőttem fel egy magyar családban, magyar környezetben. Az évek során több csalódás is ért, ami miatt végül meghoztam ezt a döntést, de már nem bánom, hogy így alakult, mert ennek köszönhető, hogy valóra vált egy tizenegy éves kislánynak az álma.

– Nagyon hálás vagyok ezért a lehetőségért, hogy itt lehetek, a családom és a barátaim előtt – tette hozzá a vegyes zónában könnyekig hatódva.

A mellúszásnak nagy hagyományai vannak Magyarországon, elég csak az atlantai olimpiára gondolni, amelyen Rózsa Norbert és Güttler Károly az első-második helyen ért célba 200 méteren, vagy Gyurta Dániel londoni bajnoki címére világcsúccsal. A nőknél Kovács Ágnes 2000-ben volt olimpiai, 2001-ben világbajnok mellúszásban, aztán 2006-ban a budapesti Eb-n három bronzzal búcsúzott, azóta nem volt női mellúszónk az elitben, Gyurta visszavonulása óta pedig a férfiaknál sincs.

Mekkora erősítés a magyar mellúszásnak Fángli Henrietta?

Egyelőre Fángli is lemarad a legjobbaktól, 100 méteren a nagy medencés országos rekordja 1:07,08, a párizsi olimpián 1:06,23-mal lehetett a döntőbe jutni, az viszont nem elképzelhetetlen, hogy a magyar közegben képes lesz tovább fejlődni. Jó példa erre az ugyancsak Győrbe betagozódó Szabó Szebasztián, aki vajdasági magyarként váltott szerb színekről magyarra, és a legnagyobb sikereit már itt érte el a pillangón szerzett nagy- és rövidpályás Európa-bajnoki címeivel, vb-bronzával és a nemrég megdőlt rövidpályás világcsúcsával.

Az mindenesetre biztató, hogy Fángli az első fél évében magyar színekben 100 mellen megdöntött egy 24 éves és egy 10 éves magyar rekordot nagy, illetve rövid pályán.