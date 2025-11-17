Deák Dániel: Von der Leyen még több pénzt küldene a korrupciós botrányban vergődő Zelenszkijnek

Az ukrán aranybudi-botrány továbbra is forrósítja a kedélyeket Európában, miután Zelenszkij bizalmasának otthonából dollárkötegek és luxusberendezések kerültek elő – emlékeztet posztjában Deák Dániel.

Deák Dániel szerint Orbán Viktor csattanós választ adott Ursula von der Leyen pénzkérő levelére (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán)

Ursula von der Leyen ennek ellenére egy példátlan, 136 milliárd eurós támogatási csomag gyors elfogadását sürgeti a következő évek finanszírozásához

– hívja fel a figyelmet a szakértő.