Orbán Viktorukrajnai korrupcióUrsula von der LeyenDeák Dániel

Deák Dániel: Von der Leyen még több pénzt küldene a korrupciós botrányban vergődő Zelenszkijnek

Tovább borzolja a kedélyeket Európa-szerte az ukrán aranybudi-botrány. Ennek ellenére Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke még több pénzt küldene a korrupciós botrányban vergődő Zelenszkijnek – hívja fel a figyelmet Deák Dániel.

Munkatársunktól
2025. 11. 17. 22:54
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Fotó: AFP
Az ukrán aranybudi-botrány továbbra is forrósítja a kedélyeket Európában, miután Zelenszkij bizalmasának otthonából dollárkötegek és luxusberendezések kerültek elő – emlékeztet posztjában Deák Dániel

Deák Dániel szerint Orbán Viktor csattanós választ adott Ursula von der Leyen pénzkérő levelére
Deák Dániel szerint Orbán Viktor csattanós választ adott Ursula von der Leyen pénzkérő levelére (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán)

Ursula von der Leyen ennek ellenére egy példátlan, 136 milliárd eurós támogatási csomag gyors elfogadását sürgeti a következő évek finanszírozásához

– hívja fel a figyelmet a szakértő.

Deák Dániel felidézte Orbán Viktor miniszterelnök videóját, amelyben a kormányfő arról beszélt, hogy megdöbbentőnek tartja, hogy a napokban kitört minden eddiginél súlyosabb korrupciós botrány dacára Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke ahelyett, hogy vizsgálatot rendelne el az Ukrajnának nyújtott uniós támogatásokkal kapcsolatban, még több pénzt küldene a kijevi rezsimnek.

Próbálom megfékezni az első reflexeimet, hogy udvarias levelet írjak, mert az egészen megdöbbentő dolog, amikor kiderül, hogy Ukrajnában egy háborús maffia elteszi az európai emberek pénzét, a jó Isten tudja pontosan hova, ahelyett, hogy ellenőrzést rendelnénk el, esetleg fölfüggesztenénk a további kifizetéseket, azt javasolja a Bizottság elnöke, hogy küldjünk még több pénzt

– fogalmazott a kormányfő.

Ez olyan, mintha úgy akarnánk leszoktatni egy alkoholistát az ivásról, hogy küldünk neki még egy láda vodkát

– tette hozzá.

Orbán Viktor válasza Ursulának, aki még több pénzt küldene a korrupciós botrányban vergődő Zelenszkijnek: »Aranybudin nem húzzuk le a pénzünket«.

– összegez Deák Dániel.

Borítókép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

