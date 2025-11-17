Szijjártó Péter: Brüsszel hatalmas csalásra készül

Magyarország az Európai Unió Bíróságához fordul, amennyiben Brüsszel áterőlteti az orosz energiahordozókról való leválásra vonatkozó szabályozást – erősítette meg Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.
Óriási nagy csalás. Nem csak a lóláb lóg ki, hanem az egész istálló. Természetesen az Európai Bírósághoz fogunk fordulni, hogyha az Európai Unió áterőlteti az orosz energiahordozók vásárlásának megtiltására vonatkozó szabályozást, ugyanis ez a szabályozás egy csalással készült
Mert ez tartalmában egy szankciós intézkedés, hiszen megtiltja az orosz energiahordozók használatát, szankciókat meg egyhangúsággal lehetne elfogadni. Az európai szabályok szégyentelen felrúgásával ezt egy kereskedelempolitikai intézkedésnek álcázzák, ezért minősített többséggel akarják elfogadtatni. Arról nem is beszélve, hogy az Európai Unió létrehozásáról szóló szerződés, működési szerződései is világosan beszélnek arról, hogy egyes tagországok energiaellátásához szükséges döntései nemzeti hatáskörben vannak. Pont. És ez ennek az európai szabálynak is a durva megsértése
– hívta fel a figyelmet Szijjártó Péter.
