Szijjártó Péter: Brüsszel hatalmas csalásra készül

Mert ez tartalmában egy szankciós intézkedés, hiszen megtiltja az orosz energiahordozók használatát, szankciókat meg egyhangúsággal lehetne elfogadni. Az európai szabályok szégyentelen felrúgásával ezt egy kereskedelempolitikai intézkedésnek álcázzák, ezért minősített többséggel akarják elfogadtatni. Arról nem is beszélve, hogy az Európai Unió létrehozásáról szóló szerződés, működési szerződései is világosan beszélnek arról, hogy egyes tagországok energiaellátásához szükséges döntései nemzeti hatáskörben vannak. Pont. És ez ennek az európai szabálynak is a durva megsértése