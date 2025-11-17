Szijjártó PéterMagyarországEurópai Unió Bírósága

Szijjártó Péter: Brüsszel hatalmas csalásra készül

Óriási csalást készül elkövetni az Európai Unió. Magyarország az Európai Unió Bíróságához fordul, amennyiben Brüsszel áterőlteti az orosz energiahordozókról való leválásra vonatkozó szabályozást – mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

Munkatársunktól
2025. 11. 17. 20:25
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Fotó: NurPhoto via AFP
Magyarország az Európai Unió Bíróságához fordul, amennyiben Brüsszel áterőlteti az orosz energiahordozókról való leválásra vonatkozó szabályozást – erősítette meg Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

Szijjártó Péter szerint Magyarország az Európai Unió Bíróságához fordul a csalással áterőltetni tervezett szabályozás miatt
Szijjártó Péter szerint Magyarország az Európai Unió Bíróságához fordul a csalással áterőltetni tervezett szabályozás miatt (Fotó: Anadolu via AFP)

Óriási nagy csalás. Nem csak a lóláb lóg ki, hanem az egész istálló. Természetesen az Európai Bírósághoz fogunk fordulni, hogyha az Európai Unió áterőlteti az orosz energiahordozók vásárlásának megtiltására vonatkozó szabályozást, ugyanis ez a szabályozás egy csalással készült

fogalmazott a tárcavezető.

Mert ez tartalmában egy szankciós intézkedés, hiszen megtiltja az orosz energiahordozók használatát, szankciókat meg egyhangúsággal lehetne elfogadni. Az európai szabályok szégyentelen felrúgásával ezt egy kereskedelempolitikai intézkedésnek álcázzák, ezért minősített többséggel akarják elfogadtatni. Arról nem is beszélve, hogy az Európai Unió létrehozásáról szóló szerződés, működési szerződései is világosan beszélnek arról, hogy egyes tagországok energiaellátásához szükséges döntései nemzeti hatáskörben vannak. Pont. És ez ennek az európai szabálynak is a durva megsértése

– hívta fel a figyelmet Szijjártó Péter.

Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: NurPhoto via AFP)

