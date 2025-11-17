Szijjártó Péter szerint óriási veszélyek fenyegetik Magyarországot

Szerinte a bolgár elnök is osztja az álláspontunkat, abszolút a biztonság oldalán áll az illegális migrációval szemben. Természetesen amikor az Európára leselkedő biztonsági kihívásokról beszélünk, akkor az elfuserált brüsszeli politika miatti energiabiztonsági válság is természetesen szóba került – tette hozzá.

A Magyarországra irányuló földgázszállítás egy jelentős része Bulgárián keresztül érkezik, ennek azonban a Lukoilhoz semmi köze, mert az egy olajfinomítóval és benzinkúthálózattal rendelkezik Bulgáriával.

Nekem nincsen szükségem fedősztorikra, tehát az elmúlt 11 évben szerintem úgy nagyjából mindenki annyiban megismerhetett, hogy nem szoktam fedősztorikra szorulni, tehát ha én akarok beszélni a Lukoil bolgár leányvállalatának felvásárlásáról, akkor beszélek róla, és nem titkolom. Tehát azóta nem vagyok vádolható, hogy mellébeszélnék a fontos ügyeknek. A Lukoil orosz tulajdonban van, a Lukoil eladásáról a Lukoillal kell tárgyalni. Most ha jól értelmezzük, akkor az amerikaiak adtak egy szankciós felmentést arra nézvést, hogy a Lukoil eladása tekintetében a Lukoil külföldi vagyonelemeinek, így a bulgáriai vagyonelemeinek eladása tekintetében is lehet tárgyalásokat folytatni. Nyilvánvalóan lehetnek olyan magyar gazdasági szereplők az energiaszektorban, amelyek érdekeltek lehetnének, vagy lehetnek egy ilyen tárgyalássorozatban, ha nekik szükségük van a támogatásra, természetesen mi ott állunk mögöttük, hiszen a magyar energiavállalatok jó működése, regionális megerősödése nemzetgazdasági érdekként azonosítható, de még egyszer mondom, nekem fedősztorira nincsen és nem is volt szükségem semmire.

– húzta alá a miniszter.

A Balkánon helyzet van, nem csak Bulgáriában, hanem Szerbiában is. Szerbiában is az olajvállalat többségi tulajdonosa az orosz vagy többségi orosz tulajdonban van, és rájuk is vonatkoznak a szankciók, tehát ott is valamit lépniük kell a szerbeknek is. És elméletileg a MOL szerepet kaphat, hiszen ennek a régiónak az egyik legerősebb energiaipari vállalata.

Az a helyzet, hogy van egy tulajdonos. Hogyha a tulajdonos szankció alá kerül, attól még ő a tulajdonos. És ahhoz, hogy az adott vagyontárgy a tulajdonostól elkerüljön egy másik tulajdonoshoz, ahhoz meg kell állapodni a tulajdonossal

– hangsúlyozta.

Én sem mondtam soha, hogy például a horvátok, a szerbek, a nem tudom én, bárkik, a kenyaiak honnan vesznek maguknak energiahordozót, honnan akarnak, meg honnan tudnak. Hát mi közünk van nekünk ehhez? Ők tudják, hogy nekik hogyan jó, vagy hogyan éri meg, hogyan versenyképes, hogyan biztonságos – közölte.

Na de miért hozom elő ezt? Mert ugye mondod, hogy a szerb olaj, a szerbiai orosz olajvállalat szankciók alatt van. Ebből fakadóan aztán az állítólag fantasztikusan biztonságos, Horvátországból történő olajellátásunk jelenleg néhány tízezer tonnás szállításokat is nagyon nehezen vagy nem tud teljesíteni. Tekintettel arra, hogy a Horvátországból Magyarországra érkező csőnek Horvátországban van egy leágazása Szerbia felé. Az most kiürült az ottani szankciók miatt. Ezért műszakilag azt valahogy el kell dugaszolni.

– magyarázta Szijjártó Péter.

A MOL-t akarták rákényszeríteni arra a horvátok, hogy vegye meg azt a több tízezer tonna olajat, amivel eldugózzák a szerb csövet, hogy majd aztán lehessen Magyarország meg Szlovákia felé kőolajat küldeni. Szóval mondjuk rábízni magunkat egy ilyen szolgáltatóra, meg egy ilyen vezetékre, az azt hiszem, hogy elég nagy felelőtlenség van – tette hozzá.

Érdemes megnézni egyébként a harmadik országokon keresztüli európai olajimport alakulását, hogy egyszer csak olyan országok tűnnek fel az importforrások között, akik vagy maguk olajjal nem nagyon rendelkeznek, vagy megnövelték az orosz olajimportjukat szintén.

Folyamatos támadás alatt van Magyarország abból a szempontból, hogy bele akarják rángatni a háborúba, és nem magától értetődő, hogy nem veszünk részt ebben. Egy ilyen támadás volt az elmúlt napokban Zelenszkijnek az a kijelentése, hogy ha törik, ha szakad, elintézi, hogy Magyarországra ne jöhessen orosz olaj.

Ezek mind a magyar szuverenitás elleni, ebben a formában verbális támadások, de hogyha annak van gyakorlati következménye, akkor az a magyar szuverenitás elleni gyakorlati támadás. Ez megengedhetetlen.

– hangsúlyozta a tárcavezető.

Putyin udvari bolondjairól beszélnek a németek

A műsorban elhangzott, hogy tegnap a bajor miniszterelnök nyilván belpolitikai okokból, mert a CDU/CSU küzd az Afd-vel, de nagyon csúnyát mondott az Alternatíva Németországért nevű pártról, azt mondta a bajor miniszterelnök, Markus Söder, hogy az AfD-sek Putyin udvari bolondjai, Kreml-párti talpnyalók és ehhez hasonló jelzőket sorakoztatott fel egymás után.

A német belpolitika jól láthatóan azért elég turbulens. Mivel nem vagyunk részesei ennek a vitának, szerintem ne is akarjunk részesévé válni, a németek majd megoldják a belpolitikai problémáikat úgy, ahogy akarják. Ha azt kérdezed tőlem, hogy nekem milyen érzésem volt az AfD társelnökéről, amikor ő itt volt, és volt szerencsém a miniszterelnök úr mellett ülni az egyik tárgyalásán Alice Weidellel, akkor nekem nem volt ilyen érzésem, de mivel nem vagyok címzettje ennek a megszólalásnak egyrészt, másrészt meg jól látható, mindenkinek megvan a maga belpolitikai küzdelme, ezért szerintem bízzuk a németekre, hogy ezt majd egymás között lerendezik – reagált Szijjártó Péter.

Azt tudom mondani, hogyha jól látom a németországi közvélemény-kutatásokat, akkor az AfD ma Németország első vagy második legnépszerűbb pártja. Igen. A legutóbbi német parlamenti választáson talán második helyen végeztek. A szavazóik száma, nem vagyok benne biztos, hogy pontosan így érzem, de valószínűleg nagyobb lehet, mint Magyarországon azok száma, akik részt vesznek a választáson. Ez azt mutatja, hogy ez egy sok millió német, ezáltal sok millió európai ember által támogatott párt. Az, hogy miért így alakult ez Németországban, mi vezetett oda, hogy az AfD a legnépszerűbb vagy második legnépszerűbb német párt legyen, ezt majd a németek megítélik, meg levonják a szükséges konzekvenciákat.

– húzta alá a miniszter.

„A Tisza azt akarja, hogy engedjék be az illegális migránsokat az országba”

A Tisza Párt küldetése gyakorlatilag az, hogy letörje a magyar ellenállást az illegális migrációval szemben. Erre szerveződik, ezért támogatják Brüsszelből, ezért tartják a vezetőjét a brüsszeliek a markukban, hogy az illegális bevándorlással szembeni magyar ellenállást letörje – szögezte le Szijjártó Péter.

Mi ezt nem akarjuk. Magyarországon volt egy népszavazás az illegális migrációval kapcsolatban. Én, ha jól emlékszem, 2018-ban a parlamenti választás egyik legfontosabb tétje és kérdése az volt, hogy engedjük-e az illegális migránsokat, világosan felsorakozott egymással szemben a két oldal. És itt most lehet, hogy a Tisza Párt elnöke ezt tagadni akarja, de a Tisza Párt szakértői világosan beszélnek arról, hogy mit akar a Tisza. A Tisza azt akarja, hogy legyen sorkatonaság, mert háborúba kell menni, és Tisza azt akarja, hogy engedjék be az illegális migránsokat az országba.

– hangsúlyozta a tárcavezető.

Nem, mi ennek ellenállunk. Van egy jelentős magyar ellenállás a háborúval és van egy jelentős magyar ellenállás a migrációval szemben. A Tisza Párt meg ezt a magyar ellenállást a háborúval szemben és a migrációval szemben meg akarja törni, nem szabad megengedni – tette hozzá. Közölte:

Ha jön a Tisza, jönnek a migránsok.

Borítókép: Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: AFP)