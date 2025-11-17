Szijjártó PéterNémeth Balázskülgazdasági külügyminiszterIgazság órája

Szijjártó Péter szerint óriási veszélyek fenyegetik Magyarországot

A magyar külgazdasági és külügyminiszter volt a hétfői vendég az Igazság órája című műsorban. Szijjártó Péter ezúttal is kendőzetlen őszinteséggel válaszolt a kérdésekre. Elmondta: Azért nincs Magyarországon háború, azért nincs Magyarországon migráció, mert a nemzeti kormány napi szinten küzd annak érdekében, hogy ne tudjanak minket belerángatni a háborúba, meg ne jöhessenek be az illegális migránsok is. A Tisza Pártnak az a küldetése, hogy a magyar ellenállást a háborúval szemben és a magyar ellenállást a migrációval szemben felszámolja – jelentette ki a tárcavezető.

Magyar Nemzet
2025. 11. 17. 7:29
Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: AFP)
Fontos témákkal indította a a hetet az Igazság órája . Németh Balázs vendége hétfőn Szijjártó Péter volt. A magyar külgazdasági és külügyminiszter a műsorban fontos bejelentéseket tett. Elmondta: Ha jön a Tisza, jönnek a migránsok. 

Szijjártó Péter a hétfői vendég az Igazság órája című műsorban (Fotó: AFP)
Szijjártó Péter több fontos külpolitikai témát is érintett a műsorban, de labdarúgással kezdett. A magyar csapat elveszítette az esélyét, hogy ott legyen a VB-n.

Szerintem mindenki, aki egy kicsit is szereti a focit, meg az is, aki nem, egy kicsit azért ebbe a tegnapi napba úgy belehalt. A szakembereknek lesz dolga, azt hiszem, elemezni, meg remélem, hogy eljutnak odáig is, hogy a szükséges döntéseket meghozzák vagy következtetéseket levonják. Szurkolóként sok mindenről, mondhatom is, hogy mindenről van véleményem, de feltételezem, a meghívás nem a szurkolónak szólt, úgyhogy mindegy is

 – jelentette ki Szijjártó Péter.

Minden körülmény adott és biztosított volt ahhoz, hogy 40 év után újra kijussunk a világbajnokságra, hogy ez most nem sikerült, ennek a megértése, az elemzése és a következtetések levonása, az a szakemberek dolga – mondta.

Szijjártó Péter: Nagy a veszély

Mindenkinek meg kell értenie, látnia kell, hogy micsoda veszélyek vesznek minket körül, mert a helyzet most persze annyiból jobb Magyarországon, mint mondjuk a közelünkben vagy a szomszédunkban, hogy mi nap mint nap teszünk sikeres erőfeszítéseket annak érdekében, hogy a ránk leselkedő két legnagyobb veszélyt, a keleti veszélyt, a háborút és a déli veszélyt, a migrációt kívül tartsuk az országon, távol tartsuk az országtól – közölte Szijjártó Péter.

Ez napi küzdelmet igényel. És az fontos, hogy mindenki lássa, hogy az a tény, hogy Magyarországot, ha nem tudják belerángatni a háborúba, az nem magától értetődő, az nem természetes, az nem áll elő anélkül, hogy ne tennénk érte, mint ahogy az sem természetes, hogy nincsenek illegális migránsok Magyarországon, mert ha Brüsszel akarata érvényesülne, akkor már illegális migránsok tízezrei krasszálnának Magyarországon, de mi nap mint nap küzdünk azért Brüsszelben és a politikában, a határőreink meg a déli határon azért, hogy ne is jöhessenek be illegális migránsok

– húzta alá a miniszter.

A tárcavezető hangsúlyozta: Azért nincs Magyarországon háború, azért nincs Magyarországon migráció, mert a nemzeti kormány napi szinten küzd annak érdekében, hogy ne tudjanak minket belerángatni a háborúba, meg ne jöhessenek be az illegális migránsok is. Mind a kettőnek a veszélye az egy napi jelenség. 

Tehát az, hogy minket bele akarnak rángatni a háborúba, az minden nap történik. Minden nap történik valami, amivel minket be akarnak húzni az Ukrajnában zajló háborúba. Hol az ukrán elnök, hol valamelyik ukrán kormánytag, hol Brüsszelből valaki, hol valamelyik balti ország vagy Lengyelország vezetője, nap mint nap jönnek a provokációk, nap mint nap próbálnak minket beletolni, belehúzni a háborúba. És ugyanez van migráció kapcsán is át akarják erőltetni a migrációs paktumot

– szögezte le.

Azt akarják, hogy az illegális migránsokat Európában még inkább szét lehessen szórni. Azt akarják, hogy arra kényszerítenek minket, hogy mi napi egymillió eurót fizessünk azért, mert nem engedjük be az illegális migránsokat. És ugye megtalálták a magyarországi szereplőt is, aki majd ezt nekik végrehajtja, hogyha ne adja a Jóisten, kormányra kerül. Megtalálták azt a szereplőt, akit fognak, akit a markukban tartanak, akit zsarolni tudnak egy mentelmi joggal annak érdekében, hogy ezt a magyar ellenállást, a háborúval szembeni magyar ellenállást és a migrációval szembeni magyar ellenállást felszámolja. 

Tehát a Tisza Pártnak az a küldetése, hogy a magyar ellenállást a háborúval szemben és a magyar ellenállást a migrációval szemben felszámolja. 

– mondta Szijjártó Péter. Hangsúlyozta: Ezért nem szabad engedni, hogy kormányra kerüljenek, hogy ne tudják felszámolni a magyar ellenállást se a háborúval szemben, se a migrációval szemben.

Szijjártó Péter úgy fogalmazott: A helyzet az, hogy Brüsszel elhatározta, hogy a háborút Ukrajnában megvívja. Elhatározták, hiszen erről szól a több tízmilliárd eurónyi újabb fegyverszállítás tervezése, erről szól a több tízmilliárd eurónyi pénzbeli támogatásnak a tervezése Ukrajna számára. Erről szólnak a nyilatkozatok, hogy Oroszországot le kell győzni, Ukrajnának győznie kell, ez a mi háborúnk is, Ukrajna minket véd, tehát ezek a süket szövegek mind arról szólnak, hogy Európának igenis, Brüsszelnek, az Európai Uniónak be kell szállni ebbe a háborúba. 

És jelenleg az tartja féken ezeket az esztelen folyamatokat, hogy van egy kormány, a magyar kormány, egy nemzeti kormány, egy szuverén kormány, amely ellen tart ennek, és nem engedi, hogy saját magát, így Magyarországot belerángassák a háborúba. Ezért Brüsszelnek találnia kell olyan szereplőt itt Magyarországon, aki ezt megteszi. És nyilvánvalóan ez a szereplő nem fogja nyíltan hirdetni, hogy bele kell vinni a háborúba az országot, de azért az elszólások csak megtörténnek, hiszen fegyelmezetlenek, tapasztalatlanok, szertelenek. A sorkatonaságról szóló nyilatkozat az ukrajnás pólók, az európai néppárti tagság. Ma Európában a legnagyobb háborúpárti politikai tömörülést úgy hívják, hogy Európai Néppárt. Ennek az Európai Néppártnak tagja a Tisza Párt. Nem véletlen az Ukrajnás póló, nem véletlen a Tisza Párti tagság, nem véletlen a sorkatonaságról szóló szöveg, bele akarják vinni Brüsszelből Magyarországot a háborúba, és ehhez megtalálták a magyarországi szereplőt, a Tisza Pártot. Ez a helyzet

– mondta a miniszter.

Brüsszelben készen állnak arra, hogy az utolsó ukrán katonái harcoljanak. Nem érdekli Brüsszelt, nem érdekli a nyugat-európai politikusokat, hogy hány ukrán veszik még oda, nem érdekli őket, hogy mekkora a pusztítás lesz, meg nem érdekli őket, hogy mekkora a háború továbbterjedésének kockázata, nem érdekli őket a harmadik világháború felsejlő rémképe, nem érdekli őket semmi. Ők bele akarnak menni, bele akarják vinni ezt a kontinenst a háborúba. 

Arany vécére megy az európai pénz Ukrajnában

És nézd, az, hogy kiderült, hogy Ukrajnában egy háborús maffia elviszi az Ukrajnának háborúra küldött pénz egy jelentős részét efölött nagyon nagyvonalúan huny szemet Brüsszel. Az a Brüsszel, amely állítólag a korrupcióellenes küzdelem netovábbja a nemzetközi politikában, az egy más kérdés, hogy az a jogi ügyekért felelős uniós biztos, aki az elmúlt években a Magyarországgal szembeni jogállamisági tortúrát vezényelte, az most a belga rendőrség eljárása alatt állt. Házkutatás, pénzmosással való gyanúsítás, megmagyarázhatatlan vagyonosodás. Ez az ember, aki most pénzmosásért áll a belga hatóságok eljárása alatt, vezényelte Magyarországgal szemben brüsszeli uniós biztosként a jogállamisági eljárást. Ez önmagában vicc lenne, ha nem rólunk lenne szó – húzta alá a miniszter.

Az a következménye, hogy fel akarják venni őket az Európai Unióba, meg hogy azt mondják az uniós vezetők, hogy még több pénzt kell nekik küldeni. Hát el aztán következménye az ukrán korrupciónak – hangzott el a műsorban.

Háborúellenes gyűlés Győrben

Szijjártó Pétet elmondta: Győrben is sokan fölvetették ezt neki, hogy miért van az, hogy itt van a Tisza is, amikor mi Kötcsén vagyunk, akkor pont akkor van Kötcsén, amikor mi Győrben vagyunk, pont akkor van Győrben.

Helyes, hogyha itt méltányosak vagyunk és nagyvonalúak, mert mégiscsak az a helyzet, hogy ez az ember azért hisztizett nem tudom én hány éven keresztül, hogy az összes Fidesz rendezvényen, az évértékelőkön, a gyűléseken, az ilyen-olyan rendezvényeken, ott ülhessen az első sorban, onnan nézhesse a miniszterelnököt, a közelében legyen, ott tapsolhasson, ott éljenezhessen. Most ehhez képest, hogy már csak az az elvárás, hogy egy városban legyen velünk, és így kerüljön közel a miniszterelnökhöz, az egy dicséretes hátralépés.

– közölte Szijjártó Péter.

De jó, mindez mutatja azt, hogy az ember képtelen vagy az az ember nyilván képtelen egy önálló programot vinni, egy önálló agendát vinni, és a balhé a lényeg, hogy odakerüljön ő is. Kiderült szerintem az elmúlt hónapokban itt már mindenki számára, hogy mit lehet tőle várni.

Magyarország történelmében itt a közelmúltban 2006-ig kell visszamenni, mint ahogy Gyurcsány Ferenc folytatta ugyanezt a taktikát. Úgy nyert választást, hogy eltagadta az ország valós állapotát, eltagadta a terveit, eltagadta a célkitűzéseit, aztán lett, ami lett a közelmúlt magyar politika történetének egyik legnagyobb válsága. A történelem ismétli önmagát ebből a szempontból, nincs új a nap alatt szerintem nem kéne még egy Gyurcsányt hivatalban segíteni

 – folytatta a miniszter.

Orosz-ukrán háború: ne legyenek magyar áldozatok

Én nagyon nem szeretném, ha a magyar emberek is ennek a háborúnak még további áldozataivá válnának. Sajnos haltak már meg magyar emberek nem is kevesen az ukránok és az oroszok háborújában, hiszen Kárpátaljáról is számos magyar embert elvittek, olyanokat is, sőt, leginkább olyanokat, akik nem akartak menni – mondta a miniszter. Hozzátette:

Emlékszünk arra, hogy egy magyar embert halálra is vertek amiatt, mert nem volt hajlandó bevonulni az ukrán hadseregbe. Egy megoldás van csak, a háborút meg kell állítani.

A háború megállításához fűződő egyetlen reményt Donald Trumpnak hívják. A háború megállítását azonban jól láthatóan az európaiak nem akarják, ezért minden létező módon ássák alá Donald Trump béke erőfeszítéseit. Úgyhogy addig, amíg a háború nem áll le vagy nem sikerül leállítani, addig nekünk a legfontosabb dolgunk, hogy Magyarországot tartsuk kívül ezen a háborún – mondta. 

Brüsszel emberei, a Tisza Pártosok, a Tisza Párt maga arra szerveződik, arra szövetkezik, hogy ha kormányra kerülnének, ne adja a Jóisten, akkor engedjenek a brüsszeli nyomásnak, a brüsszeli elvárásnak, és engedjék, hogy Magyarországot beletolják ebbe a háborúba

 – fűzte hozzá Szijjártó Péter.

Fontos tárgyalások Bulgáriával

A fő témája a szófiai tárgyalásoknak vagy tárgyalásnak az Európát jelenleg fenyegető legnagyobb veszélyek voltak, vagyis a háború és a migráció. 

Bulgária is, ahogy jól mondod, egy frontország. Bulgária is azon az útvonalon fekszik, amely az egyik legforgalmasabb migrációs útvonal Európa belseje felé, ez a balkáni szárazföldi útvonal, amelynek európai uniós vagy schengeni belső kapuja a magyar-szerb határ, amit ugye védenek a magyar határőrök emberfeletti erővel, most már gyakorlatilag 10 esztendeje, és elértük, hogy Magyarországon egyetlen egy illegális bevándorló sincs.

– jelentette ki Szijjártó Péter.

Szerinte a bolgár elnök is osztja az álláspontunkat, abszolút a biztonság oldalán áll az illegális migrációval szemben. Természetesen amikor az Európára leselkedő biztonsági kihívásokról beszélünk, akkor az elfuserált brüsszeli politika miatti energiabiztonsági válság is természetesen szóba került – tette hozzá.

A Magyarországra irányuló földgázszállítás egy jelentős része Bulgárián keresztül érkezik, ennek azonban a Lukoilhoz semmi köze, mert az egy olajfinomítóval és benzinkúthálózattal rendelkezik Bulgáriával.

Nekem nincsen szükségem fedősztorikra, tehát az elmúlt 11 évben szerintem úgy nagyjából mindenki annyiban megismerhetett, hogy nem szoktam fedősztorikra szorulni, tehát ha én akarok beszélni a Lukoil bolgár leányvállalatának felvásárlásáról, akkor beszélek róla, és nem titkolom. Tehát azóta nem vagyok vádolható, hogy mellébeszélnék a fontos ügyeknek. A Lukoil orosz tulajdonban van, a Lukoil eladásáról a Lukoillal kell tárgyalni. Most ha jól értelmezzük, akkor az amerikaiak adtak egy szankciós felmentést arra nézvést, hogy a Lukoil eladása tekintetében a Lukoil külföldi vagyonelemeinek, így a bulgáriai vagyonelemeinek eladása tekintetében is lehet tárgyalásokat folytatni. Nyilvánvalóan lehetnek olyan magyar gazdasági szereplők az energiaszektorban, amelyek érdekeltek lehetnének, vagy lehetnek egy ilyen tárgyalássorozatban, ha nekik szükségük van a támogatásra, természetesen mi ott állunk mögöttük, hiszen a magyar energiavállalatok jó működése, regionális megerősödése nemzetgazdasági érdekként azonosítható, de még egyszer mondom, nekem fedősztorira nincsen és nem is volt szükségem semmire.

– húzta alá a miniszter.
A Balkánon helyzet van, nem csak Bulgáriában, hanem Szerbiában is. Szerbiában is az olajvállalat többségi tulajdonosa az orosz vagy többségi orosz tulajdonban van, és rájuk is vonatkoznak a szankciók, tehát ott is valamit lépniük kell a szerbeknek is. És elméletileg a MOL szerepet kaphat, hiszen ennek a régiónak az egyik legerősebb energiaipari vállalata.

Az a helyzet, hogy van egy tulajdonos. Hogyha a tulajdonos szankció alá kerül, attól még ő a tulajdonos. És ahhoz, hogy az adott vagyontárgy a tulajdonostól elkerüljön egy másik tulajdonoshoz, ahhoz meg kell állapodni a tulajdonossal

– hangsúlyozta.

Én sem mondtam soha, hogy például a horvátok, a szerbek, a nem tudom én, bárkik, a kenyaiak honnan vesznek maguknak energiahordozót, honnan akarnak, meg honnan tudnak. Hát mi közünk van nekünk ehhez? Ők tudják, hogy nekik hogyan jó, vagy hogyan éri meg, hogyan versenyképes, hogyan biztonságos – közölte.

Na de miért hozom elő ezt? Mert ugye mondod, hogy a szerb olaj, a szerbiai orosz olajvállalat szankciók alatt van. Ebből fakadóan aztán az állítólag fantasztikusan biztonságos, Horvátországból történő olajellátásunk jelenleg néhány tízezer tonnás szállításokat is nagyon nehezen vagy nem tud teljesíteni. Tekintettel arra, hogy a Horvátországból Magyarországra érkező csőnek Horvátországban van egy leágazása Szerbia felé. Az most kiürült az ottani szankciók miatt. Ezért műszakilag azt valahogy el kell dugaszolni.

– magyarázta Szijjártó Péter.

A MOL-t akarták rákényszeríteni arra a horvátok, hogy vegye meg azt a több tízezer tonna olajat, amivel eldugózzák a szerb csövet, hogy majd aztán lehessen Magyarország meg Szlovákia felé kőolajat küldeni. Szóval mondjuk rábízni magunkat egy ilyen szolgáltatóra, meg egy ilyen vezetékre, az azt hiszem, hogy elég nagy felelőtlenség van – tette hozzá.

Érdemes megnézni egyébként a harmadik országokon keresztüli európai olajimport alakulását, hogy egyszer csak olyan országok tűnnek fel az importforrások között, akik vagy maguk olajjal nem nagyon rendelkeznek, vagy megnövelték az orosz olajimportjukat szintén. 

Folyamatos támadás alatt van Magyarország abból a szempontból, hogy bele akarják rángatni a háborúba, és nem magától értetődő, hogy nem veszünk részt ebben. Egy ilyen támadás volt az elmúlt napokban Zelenszkijnek az a kijelentése, hogy ha törik, ha szakad, elintézi, hogy Magyarországra ne jöhessen orosz olaj. 

Ezek mind a magyar szuverenitás elleni, ebben a formában verbális támadások, de hogyha annak van gyakorlati következménye, akkor az a magyar szuverenitás elleni gyakorlati támadás. Ez megengedhetetlen. 

– hangsúlyozta a tárcavezető.

Putyin udvari bolondjairól beszélnek a németek

A műsorban elhangzott, hogy tegnap a bajor miniszterelnök nyilván belpolitikai okokból, mert a CDU/CSU küzd az Afd-vel, de nagyon csúnyát mondott az Alternatíva Németországért nevű pártról, azt mondta a bajor miniszterelnök, Markus Söder, hogy az AfD-sek Putyin udvari bolondjai, Kreml-párti talpnyalók és ehhez hasonló jelzőket sorakoztatott fel egymás után. 

A német belpolitika jól láthatóan azért elég turbulens. Mivel nem vagyunk részesei ennek a vitának, szerintem ne is akarjunk részesévé válni, a németek majd megoldják a belpolitikai problémáikat úgy, ahogy akarják. Ha azt kérdezed tőlem, hogy nekem milyen érzésem volt az AfD társelnökéről, amikor ő itt volt, és volt szerencsém a miniszterelnök úr mellett ülni az egyik tárgyalásán Alice Weidellel, akkor nekem nem volt ilyen érzésem, de mivel nem vagyok címzettje ennek a megszólalásnak egyrészt, másrészt meg jól látható, mindenkinek megvan a maga belpolitikai küzdelme, ezért szerintem bízzuk a németekre, hogy ezt majd egymás között lerendezik – reagált Szijjártó Péter.

Azt tudom mondani, hogyha jól látom a németországi közvélemény-kutatásokat, akkor az AfD ma Németország első vagy második legnépszerűbb pártja. Igen. A legutóbbi német parlamenti választáson talán második helyen végeztek. A szavazóik száma, nem vagyok benne biztos, hogy pontosan így érzem, de valószínűleg nagyobb lehet, mint Magyarországon azok száma, akik részt vesznek a választáson. Ez azt mutatja, hogy ez egy sok millió német, ezáltal sok millió európai ember által támogatott párt. Az, hogy miért így alakult ez Németországban, mi vezetett oda, hogy az AfD a legnépszerűbb vagy második legnépszerűbb német párt legyen, ezt majd a németek megítélik, meg levonják a szükséges konzekvenciákat.

– húzta alá a miniszter.

„A Tisza azt akarja, hogy engedjék be az illegális migránsokat az országba”

A Tisza Párt küldetése gyakorlatilag az, hogy letörje a magyar ellenállást az illegális migrációval szemben. Erre szerveződik, ezért támogatják Brüsszelből, ezért tartják a vezetőjét a brüsszeliek a markukban, hogy az illegális bevándorlással szembeni magyar ellenállást letörje – szögezte le Szijjártó Péter. 

Mi ezt nem akarjuk. Magyarországon volt egy népszavazás az illegális migrációval kapcsolatban. Én, ha jól emlékszem, 2018-ban a parlamenti választás egyik legfontosabb tétje és kérdése az volt, hogy engedjük-e az illegális migránsokat, világosan felsorakozott egymással szemben a két oldal. És itt most lehet, hogy a Tisza Párt elnöke ezt tagadni akarja, de a Tisza Párt szakértői világosan beszélnek arról, hogy mit akar a Tisza. A Tisza azt akarja, hogy legyen sorkatonaság, mert háborúba kell menni, és Tisza azt akarja, hogy engedjék be az illegális migránsokat az országba.

– hangsúlyozta a tárcavezető.

Nem, mi ennek ellenállunk. Van egy jelentős magyar ellenállás a háborúval és van egy jelentős magyar ellenállás a migrációval szemben. A Tisza Párt meg ezt a magyar ellenállást a háborúval szemben és a migrációval szemben meg akarja törni, nem szabad megengedni – tette hozzá. Közölte: 

Ha jön a Tisza, jönnek a migránsok. 

Borítókép: Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

