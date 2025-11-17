Nagy a baj: rálőttek a katonákra Magyarország szomszédjában

Egy álcázott albán csoport fegyveresei megtámadták a szerb hadsereg tagjait a déli határvidéken található „Debela glava” katonai bázis közelében. A támadásról a szerb közszolgálati média (RTS) nem hivatalos forrásokból szerzett tudomást. Koszovó ismét Európa puskaporos hordója lehet.

Koszovó felől indult támadás a szerb katonák ellen (Fotó: AFP)

A történtek vasárnap körülbelül 15 órakor következtek be. A maszkos támadók 15 lövést adtak le a szerb katonák járőrei irányába. A katonák közül senki sem sérült meg, de a lövedékek egyike eltalálta a járőr közelében tartózkodó szolgálati kutyát, amely megsérült.