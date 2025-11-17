MagyarországBelgrádkoszovóihatár

Nagy a baj: rálőttek a katonákra Magyarország szomszédjában

Egy maszkos albán csoport 15 lövést adott le a szerb hadsereg járőreire a koszovói határ menti „Debela glava” bázis közelében; a katonák sértetlenek maradtak, de a közelben tartózkodó szolgálati kutya megsebesült. A támadók hat dzsippel menekültek Koszovó felé.

Kozma Zoltán
2025. 11. 17. 6:22
Újra parázs a szerb-koszovói helyzet (Fotó: AFP)
Újra parázs a szerb-koszovói helyzet (Fotó: AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Egy álcázott albán csoport fegyveresei megtámadták a szerb hadsereg tagjait a déli határvidéken található „Debela glava” katonai bázis közelében. A támadásról a szerb közszolgálati média (RTS) nem hivatalos forrásokból szerzett tudomást. Koszovó ismét Európa puskaporos hordója lehet.

Koszovó felől indult támadás a szerb katonák ellen (Fotó: AFP)
Koszovó felől indult támadás a szerb katonák ellen (Fotó: AFP)

A történtek vasárnap körülbelül 15 órakor következtek be. A maszkos támadók 15 lövést adtak le a szerb katonák járőrei irányába. A katonák közül senki sem sérült meg, de a lövedékek egyike eltalálta a járőr közelében tartózkodó szolgálati kutyát, amely megsérült.

Koszovó felé menekültek a támadók

A fegyveresek hat terepjáró járművel érkeztek a helyszínre, majd a lövöldözés után gyorsan menekültek Koszovó irányába. A támadás részletei még vizsgálat alatt állnak.

Ez a incidens rávilágít a régió továbbra is feszült biztonsági helyzetére, ahol a koszovói konfliktus utóhatásai miatt rendszeresen előfordulnak provokatív akciók a határ mindkét oldalán. A szerb kormány korábban többször felhívta a nemzetközi közösség figyelmét arra, hogy az albán nacionalista csoportok tevékenysége destabilizálja a térséget, miközben Belgrád ragaszkodik a békés megoldáshoz a déli tartomány státuszával kapcsolatban.

Borítókép: Újra parázs a szerb-koszovói helyzet (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Vida Ákos
idezojeleknémetországi

Tovább tart a német agónia

Vida Ákos avatarja

A mai német politika szélsőséges és értelmetlen klímaideológiával ellehetetleníti az egész német ipart és elszegényíti a lakosságot.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu