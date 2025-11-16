Gáz Kijevnek, orosz előretörés a fronton, drónpénzt sürget Ukrajna

Athén vasárnap megerősítette, hogy Görögország amerikai eredetű cseppfolyósított gázt szállít Ukrajnának 2025 decemberétől 2026 márciusáig. A szerződés a görög DEPA és az ukrán Naftohaz között jött létre Volodimir Zelenszkij elnök látogatásán.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Fotó: TETIANA DZHAFAROVA / AFP

Zelenszkij kijelentette:

Csaknem két milliárd eurót fogunk fordítani gázimportra, hogy pótoljuk az ukrán termelésben az orosz támadások által okozott veszteségeket.

Az ukrán elnök szerint az import finanszírozását európai bankok és az Európai Bizottság garanciája teszi lehetővé, továbbá: „A teljes finanszírozást biztosítani fogjuk.”