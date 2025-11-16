UkrajnaGörögországMoszkvaorosz-ukrán háború

Gáz Kijevnek, orosz előretörés a fronton, drónpénzt sürget Ukrajna

Három fontos fejlemény is alakította vasárnap délután Ukrajna háborús helyzetét: Görögország amerikai LNG-t biztosít Kijevnek a téli hónapokra, hogy pótolni lehessen az orosz támadások okozta energetikai kieséseket; közben Moszkva újabb ukrán települések elfoglalását jelentette be Zaporizzsjában, és azt állítja, több mint 1250 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan egy nap alatt. Mindemellett Ukrajna külügyminisztere újabb nemzetközi támogatást kért drónok gyártására, hangsúlyozva, hogy „a modern fegyverkezési verseny nem atomfegyverek, hanem olcsó drónok milliói körül forog”.

Magyar Nemzet
2025. 11. 16. 22:28
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Fotó: YVES HERMAN
Athén vasárnap megerősítette, hogy Görögország amerikai eredetű cseppfolyósított gázt szállít Ukrajnának 2025 decemberétől 2026 márciusáig. A szerződés a görög DEPA és az ukrán Naftohaz között jött létre Volodimir Zelenszkij elnök látogatásán.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Fotó: TETIANA DZHAFAROVA / AFP

Zelenszkij kijelentette:

Csaknem két milliárd eurót fogunk fordítani gázimportra, hogy pótoljuk az ukrán termelésben az orosz támadások által okozott veszteségeket.

Az ukrán elnök szerint az import finanszírozását európai bankok és az Európai Bizottság garanciája teszi lehetővé, továbbá: „A teljes finanszírozást biztosítani fogjuk.”

Moszkva: Újabb ukrán települések estek el

Az orosz védelmi minisztérium közölte, hogy Zaporizzsjában Rivnopillja és Mala Tokmacska települést elfoglalták.

Állításuk szerint: 1250 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan az elmúlt 24 órában, Pokrovszk térségében 280 fős veszteséget szenvedtek az ukrán erők, Kupjanszk közelében mintegy 50 katonát veszítettek.

Moszkva szerint több ukrán katonai objektum semmisült meg, köztük: drónösszeszerelő műhely, energetikai és üzemanyag-létesítmények, egy amerikai HIMARS sorozatvető, 11 páncélozott harcjármű, valamint Neptun rakétarendszerek.

Kijev új segélyt kér: „Aki gyorsabban tudja felpörgetni a gyártást, az tudja biztosítani a békét”

Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter a háború folytatódásának okát a dróntechnológiai versenyben látja:„A modern fegyverkezési verseny nem atomfegyverek, hanem olcsó drónok milliói körül forog.”

Hozzátette: „Aki a gyártást gyorsabban tudja felpörgetni, az tudja biztosítani a békét.” 

Az ukrán külügy szerint megfelelő finanszírozás esetén Ukrajna jövőre mintegy 20 millió drónt tudna előállítani.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (Fotó: Yves Herman)

