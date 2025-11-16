Washington nem vonta vissza az Alaszkában kötött megállapodásokat a Kreml szerint

Tavasz előtt aligha várható tűzszünet az ukrajnai háborúban, Európának pedig a korrupciós hírek ellenére sem szabad elengednie Ukrajna kezét – jelentette ki Alexander Stubb finn államfő az AP hírügynökségnek adott interjúban. A vasárnap közzétett beszélgetésben Stubb arról beszélt: Oroszország továbbra is információs és hibrid eszközökkel próbálja megingatni az európai társadalmakat, ezért a kontinensnek fel kell készülnie egy újabb kemény télre.

Alexander Stubb finn államfő Fotó: JIM WATSON / AFP

Oroszország pánik és zűrzavar keltésével igyekszik Európát destabilizálni, és ehhez felhasználja például a propagandát, illetve vandalizmust és gyújtogatást is

– fogalmazott a finn elnök, hozzátéve: „A háború és a béke közötti határok elmosódtak.”

Finnország történelmi tapasztalatai miatt – két XX. századi háború, területvesztés és évtizedes katonai semlegesség – Stubb szerint az országnak kötelessége reálisan értékelni a fenyegetést. Mint mondta, az orosz nyomásgyakorlással csak „finn módra, nyugodtsággal és higgadtsággal” lehet szembenézni. Helsinki 2022-ben, az ukrajnai invázió után szakított a semlegességgel és csatlakozott a NATO-hoz.

Trump szerepe és a béke feltételei

Stubb egy Helsinkitől északra lévő katonai támaszponton nyilatkozva kitért Donald Trump amerikai elnökre is. Azt mondta, el tudja magyarázni Trumpnak, Finnország miken ment keresztül, hogyan látják a helyzetet a csatatéren, és hogyan kell szerinte kezelni Vlagyimir Putyint.

Ha tíz ötletből akár csak egyet is elfogad, már az is remek

– fogalmazott.

Szerinte a hosszú távú rendezéshez Ukrajnának biztonsági garanciákra, a gazdaság stabilizálására és a területi kérdésekben kompromisszumos alapra lesz szüksége. „Nem vagyok túl derűlátó a tűzszünettel kapcsolatban, legalábbis nem idén; jó lenne azért, ha márciusra sikerülne valamit elérni” – mondta.

Hangsúlyozta: „Putyin voltaképpen tagadja Ukrajna függetlenségét, szuverenitását és területi egységét.”