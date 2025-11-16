FinnországWashingtonMoszkvaorosz-ukrán háborúAnchorage

Washington nem vonta vissza az Alaszkában kötött megállapodásokat a Kreml szerint

Tavasz előtt nem sok esélyt lát a tűzszünetre Ukrajnában Alexander Stubb finn elnök, aki szerint Európának az ukrán vezetés körüli korrupciós botrányok ellenére is fenn kell tartania Kijev támogatását. A több mint 1300 kilométeres közös határt Oroszországgal megosztó Finnország államfője az AP-nek adott interjúban hangsúlyozta: Moszkva hibrid eszközökkel próbálja destabilizálni Európát. Úgy fogalmazott: „A háború és a béke közötti határok elmosódtak.” Stubb bírálta Vlagyimir Putyin orosz elnököt, aki szerinte „tagadja Ukrajna függetlenségét, szuverenitását és területi egységét”.

Magyar Nemzet
2025. 11. 16. 17:00
Vlagyimir Putyin orosz elnök Fotó: VYACHESLAV PROKOFYEV Forrás: POOL
Tavasz előtt aligha várható tűzszünet az ukrajnai háborúban, Európának pedig a korrupciós hírek ellenére sem szabad elengednie Ukrajna kezét – jelentette ki Alexander Stubb finn államfő az AP hírügynökségnek adott interjúban. A vasárnap közzétett beszélgetésben Stubb arról beszélt: Oroszország továbbra is információs és hibrid eszközökkel próbálja megingatni az európai társadalmakat, ezért a kontinensnek fel kell készülnie egy újabb kemény télre.

Alexander Stubb finn államfő
Alexander Stubb finn államfő Fotó: JIM WATSON / AFP

Oroszország pánik és zűrzavar keltésével igyekszik Európát destabilizálni, és ehhez felhasználja például a propagandát, illetve vandalizmust és gyújtogatást is

 – fogalmazott a finn elnök, hozzátéve: „A háború és a béke közötti határok elmosódtak.”

Finnország történelmi tapasztalatai miatt – két XX. századi háború, területvesztés és évtizedes katonai semlegesség – Stubb szerint az országnak kötelessége reálisan értékelni a fenyegetést. Mint mondta, az orosz nyomásgyakorlással csak „finn módra, nyugodtsággal és higgadtsággal” lehet szembenézni. Helsinki 2022-ben, az ukrajnai invázió után szakított a semlegességgel és csatlakozott a NATO-hoz.

Trump szerepe és a béke feltételei

Stubb egy Helsinkitől északra lévő katonai támaszponton nyilatkozva kitért Donald Trump amerikai elnökre is. Azt mondta, el tudja magyarázni Trumpnak, Finnország miken ment keresztül, hogyan látják a helyzetet a csatatéren, és hogyan kell szerinte kezelni Vlagyimir Putyint. 

Ha tíz ötletből akár csak egyet is elfogad, már az is remek

 – fogalmazott.

Szerinte a hosszú távú rendezéshez Ukrajnának biztonsági garanciákra, a gazdaság stabilizálására és a területi kérdésekben kompromisszumos alapra lesz szüksége. „Nem vagyok túl derűlátó a tűzszünettel kapcsolatban, legalábbis nem idén; jó lenne azért, ha márciusra sikerülne valamit elérni” – mondta.

Hangsúlyozta: „Putyin voltaképpen tagadja Ukrajna függetlenségét, szuverenitását és területi egységét.”

Bírálat és támogatási igény

A finn elnök szerint az ukrán vezetés körül nemrég kirobbant korrupciós ügyeket Volodimir Zelenszkijnek haladéktalanul rendeznie kell, mert azok Moszkva kezére játszanak. Ennek ellenére az európai kormányokat a katonai és pénzügyi segítség gyorsítására kérte, tekintettel arra, hogy az ukrán hadsereg több frontszakaszon is visszaszorult.

Ukrajna még mindig tárgyal az Egyesült Államokkal a fegyverekről

 – emlékeztetett Stubb, dicsérve Washington újabb szankcióit, amelyeket az orosz Lukoilra és Rosznyeftyire vetettek ki, „remek munkának” nevezve az intézkedéseket.

Háború a fronton: újabb támadások

Az ukrán haderő a vasárnap közölt hadijelentés szerint csapást mért a Szamara régióban lévő Novokujbisevszk olajfinomítóra, ahol robbanások és tűz keletkezett. Mialatt az ukrán oldal az orosz hátországot támadta, Odessza és Szumi régiók újabb orosz dróncsapásokról számoltak be, amelyekben lakóépületek rongálódtak meg, és egy idős nő is megsérült.

Moszkva: Anchorage továbbra is a kiindulópont

A Kreml közben közölte: Washington nem vonta vissza az Anchorage-ben kötött megállapodásokat. Jurij Usakov elnöki tanácsadó szerint „az alap továbbra is Anchorage marad”, és zajlik a kapcsolattartás a felek között. 

Megállapodtunk egy találkozóról Budapesten, majd a találkozót egy időre elhalasztottuk. A kapcsolattartás ebben az ügyben folytatódik

 – fogalmazott Usakov. „Nekem úgy tűnik, hogy ha Washington és Moszkva között megszületik az alapvető megállapodás a vezetők találkozójáról egy adott helyen, akkor sok technikai és politikai nehézség háttérbe szorul majd” – tette hozzá.

Borítókép: Vlagyimir Putyin orosz elnök (Fotó: AFP)

