Volodimir ZelenszkijukrajnaValerij Zaluzsnij

Egyre közelebb az összeomlás Zelenszkij számára?

Egyre nagyobb problémákkal néz szembe az ukrán vezetés: a fronton napról napra súlyosabb a helyzet, a közelgő télen milliók maradhatnak áram és fűtés nélkül. Az elégedetlenség nő, és ezzel együtt egyre több a találgatás is Volodimir Zelenszkij ukrán elnök lehetséges utódával kapcsolatban – írja az Origo.

Munkatársunktól
2025. 11. 16. 19:00
Volodimir Zelenszkij ukrán államfő és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Fotó: AFP
Egyre inkább szorul a hurok Volodimir Zelenszkij ukrán elnök körül. A fronton folytatódik az orosz előrenyomulás, Ukrajna egyre több területet veszít, már a logisztikai szempontból óriási jelentőségű Pokrovszk is gyakorlatilag az oroszok kezén van – hívja fel a figyelmet az Origo.

Valerij Zaluzsnij lehet Volodimir Zelenszkij ukrán elnök utóda?
Valerij Zaluzsnij lehet Volodimir Zelenszkij ukrán elnök utóda? (Fotó: AFP)

Az oroszok emellett továbbra is erőteljesen támadják az energetikai infrastruktúrát, ami áramkimaradásokhoz vezet. Az ukrán áramszolgáltatónak, az Ukrenergónak már októberben vészhelyzeti áramszüneteket kellett elrendelnie nyolc régióban, az akkori közlemény szerint különösen Szumi, Harkiv, Poltava és Dnyipropetrovszk megyékben, valamint részben Kijev, Kirovohrad és Cserkaszi térségében szenvedett súlyos károkat az energetikai hálózat. 

A hatóságok attól tartanak, hogy milliók maradhatnak fűtés és világítás nélkül a fagyos hónapokban, akárcsak az előző háborús telek folyamán.

A háborúban álló ország ráadásul pénzügyileg is igen nehéz helyzetbe került, hiszen a brit The Economist elemzése szerint akár februárra teljesen elfogyhatnak a tartalékai. Más források szerint Ukrajna jelenlegi költségvetési tartalékai 2026 első negyedévének végére kimerülhetnek, ha addig nem érkezik új támogatás. Az Egyesült Államokban elakadt az ukrajnai segélycsomag, így Európa maradt Kijev egyetlen jelentős pénzügyi támogatója.

Az EU vezetése a befagyasztott orosz vagyon terhére tervezte folytatni Ukrajna támogatását, ezt azonban Belgium, ahol a legtöbb ilyen eszköz található, a jogi aggályok miatt megvétózta.

Ha pedig Ukrajna mögül elfogy a nyugati támogatás, az egyet jelent azzal, hogy nem csupán a haderő költségeit nem tudja állni az ukrán állam, de a fizetéseket és a szociális ellátásokat sem. Nagyon komoly megszorítások jöhetnek, ami garantáltan nem tesz jót az államfő amúgy is egyre csökkenő népszerűségének. Főleg annak fényében nem, hogy míg az ország lakói meghalnak a fronton vagy szenvednek a hátországban, Zelenszkij köre elképesztő gazdagságra tesz szert.

Mint arról beszámoltunk, a napokban egy Zelenszkij bizalmasáig érő korrupciós botrányra derült fény az Enerhoatom állami energetikai vállalat körül. A hatóságok az ügyben tartott házkutatás során még egy aranyból készült vécét is találtak, ami óriási felháborodást váltott ki a háború által súlyosan érintett átlagemberek körében.

Bár Zelenszkij elnöki mandátuma már tavaly májusban lejárt, a háborús helyzetre hivatkozva a választásokat azóta sem írták ki Ukrajnában. A jelenlegi államfő nem véletlenül tart a voksolás kimenetelétől, de az állam esetleges összeomlása enélkül is maga alá temetheti.

Eddig is volt már példa óriási tiltakozásra az ukrán elnök ellen. A nyáron, amikor egyetlen tollvonással beszántotta a korrupcióellenes szerveket, nem csupán Kijevben, de országszerte több nagyvárosban az utcára vonultak az emberek. Most pedig az újabb korrupciós botrány miatt ismét tiltakozási hullám kezdődhet.

Egyre többen és egyre többször találgatják, hogy ki lehet Volodimir Zelenszkij utóda. A legtöbbször felmerülő név Valerij Zaluzsnij korábbi vezérkari főnök, őt tartja a legvalószínűbb utódnak Jevhen Gholovaha, az Ukrán Nemzeti Tudományos Akadémia Szociológiai Intézetének vezetője is. Katie Livingstone amerikai újságíró pedig egyenesen azt állította néhány hete, hogy Zaluzsnij kampánycsapatot szervez az ukrán elnök ellen, amelynek több Zelenszkijjel szemben nyíltan kiálló közéleti személyiség helyet kapott, többek között Polina Liszenko, a Dezinformációs Központ korábbi vezetője és a NABU korrupcióellenes ügynökség helyettes vezetője is.

Eközben az ukrán emberek nagy része már csak békét akar. A  Rejting közvélemény-kutató társaság felméréseiből az derül ki, hogy az ukránok négyötöde végtelenül belefáradt a háborúba. A megkérdezettek 60 százaléka szerint a vérontásnak diplomáciai úton kellene véget vetni, és csupán 11 százalék azok aránya, akik szerint Ukrajna katonai győzelméig, az elfoglalt területek visszaszerzéséig kellene folytatni a háborút.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán államfő és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (Fotó: AFP)

