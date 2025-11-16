Egyre közelebb az összeomlás Zelenszkij számára?

Egyre inkább szorul a hurok Volodimir Zelenszkij ukrán elnök körül. A fronton folytatódik az orosz előrenyomulás, Ukrajna egyre több területet veszít, már a logisztikai szempontból óriási jelentőségű Pokrovszk is gyakorlatilag az oroszok kezén van – hívja fel a figyelmet az Origo.

Valerij Zaluzsnij lehet Volodimir Zelenszkij ukrán elnök utóda? (Fotó: AFP)

Az oroszok emellett továbbra is erőteljesen támadják az energetikai infrastruktúrát, ami áramkimaradásokhoz vezet. Az ukrán áramszolgáltatónak, az Ukrenergónak már októberben vészhelyzeti áramszüneteket kellett elrendelnie nyolc régióban, az akkori közlemény szerint különösen Szumi, Harkiv, Poltava és Dnyipropetrovszk megyékben, valamint részben Kijev, Kirovohrad és Cserkaszi térségében szenvedett súlyos károkat az energetikai hálózat.