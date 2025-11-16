Az Egyesült Államok legalább fél éve egyeztet és meghív különböző kijevi politikusokat Washingtonba, hogy véleményt alkosson róluk, és kiválassza Zelenszkij lehetséges utódját – közölte a TASS hírügynökséggel Mikola Azarov, Ukrajna korábbi miniszterelnöke.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Fotó: XOSE BOUZAS / Hans Lucas

Az amerikaiak fél éve aktívan találkoznak és beszélgetnek különböző kijevi politikusokkal. Olyan személyt keresnek, aki képes lehet Zelenszkijt leváltani

– fogalmazott.

A politikus szerint erre utal az elnöki körökben kirobbant, az energiapiacot érintő, több mint százmillió dolláros korrupciós botrány is, amelyben Zelenszkij bizalmi embereit érintő házkutatások zajlottak.

„Ha Washington nem akarná, nem indulhatna el ilyen vizsgálat”

Azarov szerint a botrányt az amerikaiak hallgatólagos jóváhagyása nélkül a Kijevben nagy befolyással bíró Nemzeti Korrupcióellenes Iroda (NABU) nem indította volna el: „Ha az amerikaiak ellenzik, a NABU soha nem járhatott volna el így.”