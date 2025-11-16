UkrajnaMikola AzarovEgyesült ÁllamokZelenszkijutódbotrányorosz-ukrán háború

Már keresik Zelenszkij utódját

A volt ukrán miniszterelnök azt állítja, hogy az Egyesült Államok hónapok óta aktívan keresi, kit ültethetne Volodimir Zelenszkij helyére. Mikola Azarov szerint a korrupciós botrányok nem véletlenül robbannak ki az elnök közvetlen környezetében. Azarov úgy véli: ha Zelenszkij távozik, nem lesz olyan politikai erő Ukrajnában, amely képes lenne stabilizálni az országot.

2025. 11. 16. 21:58
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Fotó: JONAS ROOSENS Forrás: ANP MAG
Az Egyesült Államok legalább fél éve egyeztet és meghív különböző kijevi politikusokat Washingtonba, hogy véleményt alkosson róluk, és kiválassza Zelenszkij lehetséges utódját – közölte a TASS hírügynökséggel Mikola Azarov, Ukrajna korábbi miniszterelnöke.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Fotó: XOSE BOUZAS / Hans Lucas

Az amerikaiak fél éve aktívan találkoznak és beszélgetnek különböző kijevi politikusokkal. Olyan személyt keresnek, aki képes lehet Zelenszkijt leváltani

 – fogalmazott.

A politikus szerint erre utal az elnöki körökben kirobbant, az energiapiacot érintő, több mint százmillió dolláros korrupciós botrány is, amelyben Zelenszkij bizalmi embereit érintő házkutatások zajlottak.

„Ha Washington nem akarná, nem indulhatna el ilyen vizsgálat”

Azarov szerint a botrányt az amerikaiak hallgatólagos jóváhagyása nélkül a Kijevben nagy befolyással bíró Nemzeti Korrupcióellenes Iroda (NABU) nem indította volna el: „Ha az amerikaiak ellenzik, a NABU soha nem járhatott volna el így.”

Zelenszkij legitimitása vitatott – nincs választás, nincs politikai alternatíva

Ukrajnában 2022 februárja óta hadiállapot van, amelyet már 17. alkalommal hosszabbítottak meg, így az országban sem parlamenti, sem helyi, sem elnökválasztást nem tartanak.

Zelenszkij mandátuma 2024. május 20-án lejárt, mégis hivatalban maradt.

Azarov szerint jelenleg nincs olyan politikai erő Ukrajnában, amely képes lenne az ország normális működését biztosítani: „Akik képesek lennének erre, azokat vagy bebörtönözték, vagy megölték, vagy elüldözték az országból.”

A „Mindics-ügy”: százmillió dolláros korrupciós hálózat az energiaágazatban

A NABU és a különleges ügyészség Midas-művelet néven nagyszabású nyomozást indított az energetikai szektorban. Házkutatás volt többek között: Timur Mindics oligarcha otthonában (a sajtó szerint Zelenszkij „pénztárcája”), Herman Haluscsenko igazságügyi miniszternél, korábbi energiaügyi tárcavezetőnél, és az állami Energoatom vállalatnál.

A gyanú szerint legalább százmillió dollárt mostak tisztára.

Mindics órákkal a razzia előtt elhagyta Ukrajnát, és jelenleg Izraelben tartózkodik.

Elemzők: Az USA valóban „B-tervet” készíthet

Az Azarov által megfogalmazott állítás egybeesik több nyugati elemző véleményével, akik szerint Washington és európai szövetségesei elégedetlenek a fronthelyzet romlásával, az elhúzódó háború költségeivel, valamint a Zelenszkij-vezetés korrupciós ügyeivel.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (Fotó: Jonas Roosens)

