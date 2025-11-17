Orbán Balázs: Jó döntés volt a Kneecap kitiltása

Most derül ki, hogy az év egyik legjobb döntése volt a Kneecap kitiltása – kommentálta az ír raptrió minősíthetetlen hangnemű reakcióját a magyar–ír meccs eredményére Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója.
Magyarországon zéró tolerancia van az antiszemitizmus minden formájával szemben. Az együttes tagjainak nagy közönség előtt Magyarországon történő fellépése az együttes antiszemita nézetei miatt sérti Magyarország nemzetbiztonsági érdekeit
– idézte posztjában az együttes kitiltásáról szóló júliusi döntést a politikai igazgató.
Ezért az együttes tagjait a magyar kormány illetékes szerve nyilvános hirdetmény formájában megjelent döntésével három évre kitiltotta Magyarország területéről. Belépésük esetén velük szemben a kitoloncolás nemzetközi gyakorlatának megfelelően járunk el
– zárta bejegyzését Orbán Balázs.
Borítókép: Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója (Fotó: MTI/Veres Nándor)