Orbán BalázsKneecapMagyarországantiszemitizmus

Orbán Balázs: Jó döntés volt a Kneecap kitiltása

Az év egyik legjobb döntése volt a Kneecap kitiltása – fogalmazott a közösségi médiában a miniszterelnök politikai igazgatója. Magyarországon zéró tolerancia van az antiszemitizmus minden formájával szemben – tette hozzá Orbán Balázs.

Munkatársunktól
2025. 11. 17. 5:54
Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója Fotó: MTI/Veres Nándor
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Most derül ki, hogy az év egyik legjobb döntése volt a Kneecap kitiltása – kommentálta az ír raptrió minősíthetetlen hangnemű reakcióját a magyar–ír meccs eredményére Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója.

Orbán Balázs szerint jó döntés volt a Kneecap kitiltása
Orbán Balázs szerint jó döntés volt a Kneecap kitiltása (Fotó: AFP)

Magyarországon zéró tolerancia van az antiszemitizmus minden formájával szemben. Az együttes tagjainak nagy közönség előtt Magyarországon történő fellépése az együttes antiszemita nézetei miatt sérti Magyarország nemzetbiztonsági érdekeit

– idézte posztjában az együttes kitiltásáról szóló júliusi döntést a politikai igazgató.

Ezért az együttes tagjait a magyar kormány illetékes szerve nyilvános hirdetmény formájában megjelent döntésével három évre kitiltotta Magyarország területéről. Belépésük esetén velük szemben a kitoloncolás nemzetközi gyakorlatának megfelelően járunk el

– zárta bejegyzését Orbán Balázs.

Borítókép: Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója (Fotó: MTI/Veres Nándor)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Vida Ákos
idezojeleknémetországi

Tovább tart a német agónia

Vida Ákos avatarja

A mai német politika szélsőséges és értelmetlen klímaideológiával ellehetetleníti az egész német ipart és elszegényíti a lakosságot.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.