Kanada is kitiltotta az északír raptriót: terrorizmus dicsőítésével vádolják a Kneecap együttest

Az északír Kneecap raptrió tagjai nem léphetnek be Kanadába, miután az ottani kormány szerint terrorista szervezeteket dicsőítenek. A zenekar tagadja a vádakat, jogi lépéseket helyezett kilátásba, és rosszindulatú rágalmazásról beszél. A magyar kormány idén nyáron gyűlöletbeszéd miatt tiltotta ki az országból az együttest.

Szabó István
Forrás: The Guardian2025. 09. 20. 13:16
DJ Provai, az észak-ír hiphop trió, a Kneecap tagja egy koncerten Fotó: Guillaume Baptiste Forrás: AFP
A Kneecap belfasti együttes provokatív dalszövegeiről és politikai állásfoglalásairól ismert, különösen Izrael-ellenes nézetei, palesztinbarát megnyilvánulásai keltettek felháborodást. Az elmúlt hónapokban többször is a hírek középpontjába kerültek: áprilisban egy koncerten a Hamászt és a Hezbollahot éltető kijelentéseik, júniusban a Glastonbury fesztiválon tartott fellépésük miatt kerültek rendőrségi vizsgálat alá, a zenekar egyik tagja ellen pedig eljárás indult egy Hezbollah-zászló bemutatása miatt.

Kneecap
Vince Gasparro (Forrás: X)

Vince Gasparro, a kanadai kormány bűnözés elleni parlamenti államtitkára pénteken jelentette be, hogy a Kneecap tagjai nem jogosultak belépni az országba.

Indoklása szerint a zenekar „veszélyes módon dicsőítette a Hamászt és a Hezbollahot, ami nem művészet és nem legitim politikai kritika, hanem gyűlöletkeltés és erőszak támogatása” –  írja a The Guardian.

A zenekar közleményben reagált:

Állításaik teljesen hamisak és rosszindulatúak. Egyikünk sem követett el semmilyen bűncselekményt, soha, sehol. Amikor megnyerjük a pert, minden centet gázai gyermekek és amputáltak megsegítésére fordítunk.

LONDON, UNITED KINGDOM - AUGUST 20, 2025: Rapper Liam Og O hAnnaidh (Mo Chara) of Irish hip hop trio Kneecap arrives at Westminster Magistrates Court to attend a hearing after being charged with terror offence for allegedly displaying a flag in support of proscribed organisation Hezbollah at a London concert in November last year in London, United Kingdom on August 20, 2025. (Photo by WIktor Szymanowicz/NurPhoto) (Photo by WIktor Szymanowicz / NurPhoto via AFP)
Mo Chara rapper, a Kneecap tagja megérkezett a Westminsteri Bíróságra (Fotó: NurPhoto/AFP/Wiktor Szymanowicz)

Az együttes hangsúlyozta, hogy eddig többször turnéztak Kanadában problémamentesen, és szerintük a mostani döntés politikai indíttatású.

A zenekar legutóbbi londoni koncertjén Donald Trump brit állami látogatását is bírálták, a színpad fölött kivetített üzenetben pedig Izrael miniszterelnökének londoni fogadtatását kritizálták. Mo Chara szeptember végén állhat a bíróság elé állhat Westminsterben, ahol a vádak jogi megalapozottságáról döntenek.

A Kneecap együttes Magyarországról is kitiltották

Mint ismert a magyar kormány ez év júliusban antiszemita gyűlöletbeszéd miatt kitiltotta Magyarország területéről a Kneecap ír együttest. A magyar kormány antiszemita gyűlöletbeszéd miatt tiltotta ki Magyarország területéről az ír együttest. A zenekar fellépett volna az idei Sziget Fesztiválon, ám zsidó szervezetek fejezték ki felháborodásukat, sőt liberális művészek sora írta alá azt a petíciót, amelyben a Kneecap zenekar meghívásának visszavonását kérték a Sziget Fesztiváltól. A dokumentum arra hívta fel a figyelmet, hogy a szervezők súlyos erkölcsi felelősséget viselnek, amiért teret adnának egy „gyűlölködő, rasszista zenekarnak”, amely a Hamász által a Nova Fesztiválon elkövetett mészárlást már másnap ünnepelni kezdte. Bécsben sem engedték színpadra a Kneecap együttest, a szeptember 1-jére tervezett bécsi koncert mindössze egy hétig szerepelt a programban, mielőtt lemondták. 

Borítókép: DJ Provai, az észak-ír hiphop trió, a Kneecap tagja egy koncerten (Fotó: AFP/Guillaume Baptiste)

