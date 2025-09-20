Kanada is kitiltotta az északír raptriót: terrorizmus dicsőítésével vádolják a Kneecap együttest

A Kneecap belfasti együttes provokatív dalszövegeiről és politikai állásfoglalásairól ismert, különösen Izrael-ellenes nézetei, palesztinbarát megnyilvánulásai keltettek felháborodást. Az elmúlt hónapokban többször is a hírek középpontjába kerültek: áprilisban egy koncerten a Hamászt és a Hezbollahot éltető kijelentéseik, júniusban a Glastonbury fesztiválon tartott fellépésük miatt kerültek rendőrségi vizsgálat alá, a zenekar egyik tagja ellen pedig eljárás indult egy Hezbollah-zászló bemutatása miatt.

Vince Gasparro (Forrás: X)

Vince Gasparro, a kanadai kormány bűnözés elleni parlamenti államtitkára pénteken jelentette be, hogy a Kneecap tagjai nem jogosultak belépni az országba.

Indoklása szerint a zenekar „veszélyes módon dicsőítette a Hamászt és a Hezbollahot, ami nem művészet és nem legitim politikai kritika, hanem gyűlöletkeltés és erőszak támogatása” – írja a The Guardian.

A zenekar közleményben reagált:

Állításaik teljesen hamisak és rosszindulatúak. Egyikünk sem követett el semmilyen bűncselekményt, soha, sehol. Amikor megnyerjük a pert, minden centet gázai gyermekek és amputáltak megsegítésére fordítunk.

Mo Chara rapper, a Kneecap tagja megérkezett a Westminsteri Bíróságra (Fotó: NurPhoto/AFP/Wiktor Szymanowicz)

Az együttes hangsúlyozta, hogy eddig többször turnéztak Kanadában problémamentesen, és szerintük a mostani döntés politikai indíttatású.

A zenekar legutóbbi londoni koncertjén Donald Trump brit állami látogatását is bírálták, a színpad fölött kivetített üzenetben pedig Izrael miniszterelnökének londoni fogadtatását kritizálták. Mo Chara szeptember végén állhat a bíróság elé állhat Westminsterben, ahol a vádak jogi megalapozottságáról döntenek.

A Kneecap együttes Magyarországról is kitiltották

Mint ismert a magyar kormány ez év júliusban antiszemita gyűlöletbeszéd miatt kitiltotta Magyarország területéről a Kneecap ír együttest. A magyar kormány antiszemita gyűlöletbeszéd miatt tiltotta ki Magyarország területéről az ír együttest. A zenekar fellépett volna az idei Sziget Fesztiválon, ám zsidó szervezetek fejezték ki felháborodásukat, sőt liberális művészek sora írta alá azt a petíciót, amelyben a Kneecap zenekar meghívásának visszavonását kérték a Sziget Fesztiváltól. A dokumentum arra hívta fel a figyelmet, hogy a szervezők súlyos erkölcsi felelősséget viselnek, amiért teret adnának egy „gyűlölködő, rasszista zenekarnak”, amely a Hamász által a Nova Fesztiválon elkövetett mészárlást már másnap ünnepelni kezdte. Bécsben sem engedték színpadra a Kneecap együttest, a szeptember 1-jére tervezett bécsi koncert mindössze egy hétig szerepelt a programban, mielőtt lemondták.