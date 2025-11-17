Nemzetközi Szánkó Szövetségbobmilánó

Élesben tesztelik az olimpiára épített fenntartható csodateknőt a szánkósok

Jövő héten csütörtöktől vasárnapig rendezik a februári milánói-cortinai téli olimpia szánkószámának tesztversenyét.

Munkatársunktól
2025. 11. 17. 23:36
Cortina D'Ampezzo, 2025. március 25. Dominik Fischnaller olasz szánkóversenyző a 2026-os milánói-Cortina d'Ampezzó-i téli olimpia bob-, szánkó- és szkeletonpályája átadásának napján, 2025. március 25-én Cortina d'Ampezzóban.
Ez lesz az első vizsgája a felújított Eugenio Monti-pályának. A létesítményt már március elején kipróbálhatták a szánkósok mellett a bob- és szkeletonversenyzők is. Akkor a szervezők a pálya kialakításáról és biztonságáról pozitív visszajelzéseket kaptak, most viszont élesben tesztelik a jégteknőt, a fogadó épületeket, szinte mindent a közlekedést és parkolást is beleértve.

Dwight Bell, a Nemzetközi Szánkó Szövetség főtitkára az olimpiai honlapon elmondta, hogy mindennel nagyon meg vannak elégedve, a vártnál is jobbat kaptak.

