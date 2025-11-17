Helyben nem beágyazott, Brüsszelből könnyen irányítható baloldali jelöltekkel vágna neki a választásnak Magyar Péter

Miután a mobilalkalmazásuk csődöt mondott, kapkodva, egy honlapon keresztül mutatja be nagynehezen Magyar Péter a jelöltjeit, akikkel nekivágna a választásnak – írta közösségi oldalán Deák Dániel. A XXI. Század Intézet vezető elemzője öt pontban összegezte meglátásait.

Nem így tervezte

Több száz millió forintért fejlesztettek ukránokkal mobilalkalmazást Magyar Péterék, azon keresztül akarták kiválasztani a jelöltjeiket. Ez az alkalmazás azonban csődöt mondott, kétszázezer tiszás személyes adatai kerültek Ukrajnába.

Így kapkodva, egy honlapon keresztül mutatja be a jelöltjeit Magyar Péter, akikkel a látszat kedvéért eljátssza, hogy lehet majd rájuk szavazni, de ezt az „előválasztást” senki sem ellenőrzi, vélhetően már eldöntötte, kit hol indít

– hangsúlyozta a XXI. Század vezető elemzője.

Helyben nem beágyazott jelöltek

A politikai elemző szerint a nemzetközi és hazai kutatások is bizonyítják, hogy főként a vidéki körzetekben kiemelten fontos, hogy az adott jelölt helyben beágyazott legyen. Ez a Tiszánál sok esetben nem érvényesül, jó példa erre Nagy Ervin baloldali színész, aki sajtóhírek szerint Fejér megye 4-es számú választókörzetében indul, úgy, hogy ugyan Dunaújvárosban született, de életvitelét tekintve ő egy újlipótvárosi baloldali ember.

Ez hasonlít a 2022-es ellenzékre, ők is belpesti embereket indítottak el vidéki körzetekben, akik ki is kaptak.

Baloldali jelöltek, baloldali program

Eddig, amikor például a genderaktivista Bódis Kriszta kiállt a bevándorlás vagy Nagy Ervin Ukrajna finanszírozása mellett, Magyar Péter azzal védekezett, hogy ők nem a Tisza politikusai, így nem a Tisza álláspontját képviselik, emlékeztetett az elemző.

Innentől kezdve azonban ezek a túlságosan is baloldali emberek sajtóhírek szerint a Tisza jelöltjei, így amit ők képviselnek, az a Tisza álláspontja is egyben. Innentől kezdve még világosabb lesz, hogy a Tisza valójában egy baloldali párt

– véli a politológus.

Brüsszelből könnyen irányítható emberek

Miután országosan és helyben is jól ismert baloldali emberek kerültek a jelöltek közé, ezek mind olyan politikusok lesznek, akik teljesítik a brüsszeli elvárásokat például Ukrajna, a háború, az adóemelések vagy a migráció ügyében, ami egyértelműen túlzott kockázatot jelent Magyarország számára. Ezt egyébként az elmúlt hetekben a Tisza eddigi politikusai is világossá tették: Tarr Zoltán, a Tisza alelnöke azt is kijelentette, ha mindent elmondanának a terveikből, abba belebuknának – emlékeztetett Deák Dániel.