Ki nyerte a mai napot Győrben?

A nap egyértelmű nyertese Orbán Viktor miniszterelnök. A háborúellenes gyűlés több szempontból sikeresebb volt Magyar Péter győri rendezvényénél.

2025. 11. 15.
Deák Dániel három szempont alapján hasonlította össze a digitális polgár kör háborúellenes gyűlését és Magyar Péter rendezvényét. 

Győr, 2025. november 15. A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (háttal, k) a digitális polgári körök által szervezett első háborúellenes gyűlésen a győri Olimpiai Sportpark Multicsarnokában 2025. november 15-én. Mellette Rákay Philip producer (b) és Szabó Zsófia színésznő (j), moderátorok. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

A XXI. Század vezető elemzője a közösségi oldalára feltöltött videóban magyarázta el, hogy ki nyerte a mai napot Győrben.

„Orbán Viktor rendezvényén láthatóan jó volt a hangulat, mindenki zászlókat lengetve várta a miniszterelnököt.

 Ezzel szemben Magyar Péter rendezvénye bekiabálásokkal kezdődött

– érvelt Deák, aki bejátszotta, hogy a Tisza Párt rendezvényén valaki azt ordította: „Hazaáruló!”

A politikai elemző arra is kitért, hogy nemcsak a hangulatban volt különbség. Ugyanis 

míg Orbán Viktor megtöltött egy teljes sportcsarnokot, addig Magyar egy kisebb térre szervezte a rendezvényét, ahol csak lézengtek az emberek.

„Mondanivalóban is látványos volt különbség. Míg Orbán Viktor Magyarország és Európa jövőjével foglalkozott és egyértelműen állást foglalt a béke mellett, a háború ellen, addig Magyar Péter a Fidesz gyalázásával volt elfoglalva. Összefoglalva: a napot Orbán Viktor nyerte!” – zárta gondolatait Deák Dániel.


Deák Dániel egy másik posztjában azt írja:

 Magyar Péter győri rendezvényén szellősen álldogáltak az emberek.

Ezt alátámasztandó egy drónfotót is közzétett, amely 14 óra 20 perckor készült, tehát a rendezvény kezdete után. Jól láthatóan alig ezer ember lézeng a Tisza rendezvényén. Ez egyértelműen kudarc Magyar Péter számára, aki ma lendületet akart venni.

Borítókép: Orbán Viktor és Rákay Philip (Forrás: Facebook)


