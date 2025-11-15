Deák Dániel három szempont alapján hasonlította össze a digitális polgár kör háborúellenes gyűlését és Magyar Péter rendezvényét.

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

A XXI. Század vezető elemzője a közösségi oldalára feltöltött videóban magyarázta el, hogy ki nyerte a mai napot Győrben.

„Orbán Viktor rendezvényén láthatóan jó volt a hangulat, mindenki zászlókat lengetve várta a miniszterelnököt.

Ezzel szemben Magyar Péter rendezvénye bekiabálásokkal kezdődött

– érvelt Deák, aki bejátszotta, hogy a Tisza Párt rendezvényén valaki azt ordította: „Hazaáruló!”

A politikai elemző arra is kitért, hogy nemcsak a hangulatban volt különbség. Ugyanis

míg Orbán Viktor megtöltött egy teljes sportcsarnokot, addig Magyar egy kisebb térre szervezte a rendezvényét, ahol csak lézengtek az emberek.

„Mondanivalóban is látványos volt különbség. Míg Orbán Viktor Magyarország és Európa jövőjével foglalkozott és egyértelműen állást foglalt a béke mellett, a háború ellen, addig Magyar Péter a Fidesz gyalázásával volt elfoglalva. Összefoglalva: a napot Orbán Viktor nyerte!” – zárta gondolatait Deák Dániel.



Deák Dániel egy másik posztjában azt írja:

Magyar Péter győri rendezvényén szellősen álldogáltak az emberek.

Ezt alátámasztandó egy drónfotót is közzétett, amely 14 óra 20 perckor készült, tehát a rendezvény kezdete után. Jól láthatóan alig ezer ember lézeng a Tisza rendezvényén. Ez egyértelműen kudarc Magyar Péter számára, aki ma lendületet akart venni.

Borítókép: Orbán Viktor és Rákay Philip (Forrás: Facebook)