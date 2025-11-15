Itt az újabb beismerés: nem magyarok írták a Tisza programját + videó

A Tisza programalkotásért felelős vezetője, Tanács Zoltán arról beszélt Győrben, a párt rendezvényén, hogy aki áprilisban megismeri a párt programját, az nyugodt szívvel szavazhat a Tiszára, vette észre a Mandiner.

Magyar Péter a Tisza győri rendezvényén (Fotó: Mirkó István)

Tanács Zoltán elmondta: a párt programjának kidolgozásában sokféle ember részt vesz: férfiak és nők, idősek és fiatalok, majd

azt is hozzátette, hogy „magyarok és nem magyarok”.

Nem részletezte, hogy pontosan kikre gondol, de felmerül a kérdés, hogy kik lehetnek azok a „nem magyarok”, akik részt vesznek a Tisza programjának írásában.

Ahogyan arról beszámoltunk, a Tisza Párt ma Győrben tartott gyűlést. Magyar Péter győri rendezvényei folyamatosan zsugorodnak, mind a helyszín méretét, mind a látogatók számát tekintve – hívta fel a figyelmet Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője. A drónfelvételek tanúsága szerint ma alig ezer ember gyűlt össze, ami egyértelmű kudarc Magyar Péter számára.

A zsugorodó tömeg vélhetően a helyszínen lévőket is frusztrálta. Talán ennek tudható be a tiszások agresszivitása. Ugyanis miközben a televízió munkatársai a munkájukat végezve tudósítottak,