Itt az újabb beismerés: nem magyarok írták a Tisza programját + videó

Az ellenzéki párt programfelelőse a legnagyobb nyugalommal jelentette be a döbbenetes hírt.

Magyar Nemzet
2025. 11. 15. 16:56
Fotó: Mirkó István
A Tisza programalkotásért felelős vezetője, Tanács Zoltán arról beszélt Győrben, a párt rendezvényén, hogy aki áprilisban megismeri a párt programját, az nyugodt szívvel szavazhat a Tiszára, vette észre a Mandiner.

Magyar Péter a Tisza győri rendezvényén (Fotó: Mirkó István)

Tanács Zoltán elmondta: a párt programjának kidolgozásában sokféle ember részt vesz: férfiak és nők, idősek és fiatalok, majd

azt is hozzátette, hogy „magyarok és nem magyarok”. 

Nem részletezte, hogy pontosan kikre gondol, de felmerül a kérdés, hogy kik lehetnek azok a „nem magyarok”, akik részt vesznek a Tisza programjának írásában.

Ahogyan arról beszámoltunk, a Tisza Párt ma Győrben tartott gyűlést. Magyar Péter győri rendezvényei folyamatosan zsugorodnak, mind a helyszín méretét, mind a látogatók számát tekintve – hívta fel a figyelmet Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője. A drónfelvételek tanúsága szerint ma alig ezer ember gyűlt össze, ami egyértelmű kudarc Magyar Péter számára.

A zsugorodó tömeg vélhetően a helyszínen lévőket is frusztrálta. Talán ennek tudható be a tiszások agresszivitása. Ugyanis miközben a televízió munkatársai a munkájukat végezve tudósítottak,

többen is lökdösték az operatőrt, illetve eltakarták a kamerát a kezükkel, holott közterületi rendezvényről lévén szó a sajtó munkatársai szabadon készíthettek mozgó- és állófelvételeket. Volt, aki egy trágár gesztussal a középső ujját mutatta a kamerának, ráadásul Némethi Botond kezéből megpróbálták kivenni a mikrofont.

Borítókép: A Tisza győri rendezvénye (Fotó: Mirkó István)


