Már a baloldali sajtó is arról ír, hogy unták Magyar Péter beszédét az emberek

„Miért beszél Magyar Péter minden egyes alkalommal másfél órán át?” – vetette fel a kérdést a Népszava helyszíni tudósítójára hivatkozva, aki azt sem értette, miért nem szólnak a Tisza Párt elnökének, hogy ez túl hosszú idő.

Már látni embereket a tér szélén, akik szivárognak. Egész sokan, pedig a Tisza Párt elnöke még beszél

– írta a baloldali lap.

Nem a Népszava az egyetlen ellenzéki lap, amelynek feltűnt a hallgatóság unalma Magyar Péter beszéde alatt. Deák Dániel politikai elemző a 24.hu cikkéről közölt egy képernyőfotót. Deák megjegyezte: nem elég, hogy kevesen vannak, de annyira unalmas Magyar Péter beszéde, hogy az emberek inkább hazaindultak.