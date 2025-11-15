Tisza PártGyőrMagyar Péter

Már a baloldali sajtó is arról ír, hogy unták Magyar Péter beszédét az emberek

Miért beszél másfél órán át? – tette fel a kérdést az ellenzéki sajtó a Tisza-vezér beszédei kapcsán. Arról is tudósítottak, hogy a Tisza Párt szimpatizánsainak egy része már Magyar Péter beszéde közben elszivárgott a rendezvényről.

Forrás: Facebook2025. 11. 15. 16:25
Tisza párt Győr
Fotó: Mirkó István
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Miért beszél Magyar Péter minden egyes alkalommal másfél órán át?” – vetette fel a kérdést a Népszava helyszíni tudósítójára hivatkozva, aki azt sem értette, miért nem szólnak a Tisza Párt elnökének, hogy ez túl hosszú idő. 

Már látni embereket a tér szélén, akik szivárognak. Egész sokan, pedig a Tisza Párt elnöke még beszél

– írta a baloldali lap. 

Nem a Népszava az egyetlen ellenzéki lap, amelynek feltűnt a hallgatóság unalma Magyar Péter beszéde alatt. Deák Dániel politikai elemző a 24.hu cikkéről közölt egy képernyőfotót. Deák megjegyezte: nem elég, hogy kevesen vannak, de annyira unalmas Magyar Péter beszéde, hogy az emberek inkább hazaindultak.


További játékainkhoz kattintson ide!

Borítókép: Magyar Péter Győrben (Fotó: Mirkó István) 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Deme Katalin
idezojelekroma

Nem kirekesztés a helyi önazonosság védelme

Deme Katalin avatarja

A „cigánytörvény” kapcsán indított pert ugyanazok a háttérerők szervezik, amelyek az EU migrációs politikáját irányítják.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu