Szánthó Miklós: A jobboldal számára stratégiai ügy az ország védelme és békéje

A győri háborúellenes gyűlésen Orbán Viktor világosan kijelentette: Európában háborús veszély fenyeget, és a kontinens ismét olyan helyzetbe sodródott, amelyet már korábban is megtapasztalt – fogalmazott Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója.

„A győri háborúellenes gyűlésen megint bebizonyosodott: a jobboldal nemzeti stratégiát visz globális perspektívában, a baloldal viszont globalista víziót Brüsszelhez való igazodási kényszerrel” – írta Szánthó Miklós. Az Alapjogokért Központ főigazgatója a közösségi oldalán mondta el véleményét a győri háborúellenes DKP-gyűlésről, ahol Orbán Viktor válaszolt Váczi Gergely újságíró kérdéseire.

Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója Fotó: Katona Tibor / MTI

Szánthó Miklós szerint a győri háborúellenes gyűlésen Orbán Viktor világosan kijelentette: Európában háborús veszély fenyeget, és a kontinens ismét olyan helyzetbe sodródott, amelyet már korábban is megtapasztalt. A miniszterelnök hangsúlyozta: 

csak azok az országok maradhatnak ki a konfliktusból, amelyek bátran képviselik saját álláspontjukat. Magyarország ezt az utat követi.

A főigazgató szerint a békepárti állásfoglalás nem érzelem, hanem stratégiai döntés a magyar gazdaság, energiaellátás és biztonság védelmében. A háború lezárása politikai kérdés, és bár a térség stabilitása nagyhatalmi döntésektől függ, Magyarország meg tudja védeni saját érdekeit, többirányú pénzügyi és energiaügyi biztonsági hálóval, köztük amerikai megállapodásokkal.

Szánthó Miklós úgy vélte, a cél, hogy nemzetközi nyomás vagy válság idején is biztosított legyen a magyar családok ellátása és a gazdaság működése. Orbán Viktor hangsúlyozta: 

történelmünk azt mutatja, túlélésünk mindig a saját döntési szabadságunk megőrzésén múlt.

A főigazgató kiemelte, mennyire tanulságos a magyar ellenzék működése: 

kormányra kerülésük esetén feladnák a szuverenitást Brüsszelnek. 

Ezzel szemben a kormány célja nemcsak a háborúból való kimaradás, hanem az ország cselekvőképességének megőrzése, hogy Magyarország stabil és sikeres maradhasson a bizonytalan Európában.

Borítókép: Orbán Viktor válaszol Váczi Gergely újságíró kérdéseire (Forrás: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)


