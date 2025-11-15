Ki kell állnunk és fel kell emelnünk a hangunkat! + videó

„Európában ma háborús veszély van. Most ki kell állnunk és fel kell emelnünk a hangunkat! Mi nem akarunk háborút! Mi a béke pártján állunk!” – írta a miniszterelnök legfrissebb Facebook-bejegyzésében, amelyben megosztotta a mai győri háborúellenes nagygyűlésen ismertetett gondolatait is.

A győri háborúellenes gyűlés (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

Veszély van! Most nem egy csendes, jó kedélyű szombati összejövetelen vagyunk, hanem egy háborúellenes gyűlésen. Háborúellenes gyűlést akkor kell tartani, ha veszély van. Jelentem: Európában háborús veszély van

– mutatott rá a kormányfő.

„Nem azért állunk ki a béke mellett, mert rendes emberek vagyunk, hanem azért, mert most ki kell állni” – figyelmeztetett Orbán Viktor.

Ahogyan arról beszámoltunk, a győri rendezvényen a kormányfő tájékoztatott: vannak történelmi élményei Európának, hogy miként szokott háborúba kerülni. A mostani helyzet ezekhez hasonló. Arra a felvetésre, hogy kisajátítja-e a kormány a békét, a miniszterelnök azt mondta, ez a magyar társadalomfejlődés beteges alakulásának következménye. Amerikában az egyik pártot úgy hívják, hogy Demokrata Párt. A másik párt nem gondolja azt, hogy ki van rekesztve a demokráciából. Ez egy rossz társasjáték Orbán Viktor szerint.

A miniszterelnök az Ukrajnának nyújtott uniós támogatásokkal kapcsolatban kiemelte:

az az álláspont, amit a magyar kormány képvisel, a magyar emberek érdekein alapul, nem érdekli, hogy mi a többi ország álláspontja.

Borítókép: Orbán Viktor a győri rendezvényen (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)